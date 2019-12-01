Армия и оружие

РБКРБКНа Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь». Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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с чего всё началось
Глава Украинского военного центра Тарас Чмут в своем Twitter написал
, что российские патрульные катера проекта «Соболь» значительно превосходят украинские аналоги, который проигрывают в скорости и маневренности.
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