с чего всё началось

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

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