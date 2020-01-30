Политика

Lenta.ruLenta.ruНа Украине заявили о разделении детей на три сорта

Лукаш пояснила, что детей «поделили на три сорта по языку, есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС и русскоязычные».
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Разделение детей на три сорта по языку признали на Украине

News.ruвчера в 18:25

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Известиявчера в 19:13

Украинских детей разделили на «три сорта» по языку

Телеканал 360°вчера в 19:13

Экс-министр Лукаш заявила, что детей на Украине поделили на три сорта по языку

ФАНвчера в 19:09

На Украине заявили о разделении детей на три сорта

Lenta.ruвчера в 22:03

Дети третьего сорта: Зеленского упрекают языковым неравенством

РЕН ТВвчера в 18:09

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

РИА Новостивчера в 17:56
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Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 06:10, Ашберн
Здоровье

Власти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая

По информации Национального комитета по делам здравоохранения Китая, первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксирован в Тибете.
Инфорос 02:31
Политика

Путин и Нетаньяху обсудят «сделку века» в Москве

Во вторник в Вашингтоне в присутствии Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план палестино-израильского урегулирования, который он называет "сделкой века".
РИА Новости вчера в 16:13
Политика

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева после череды скандалов «в связи с утратой доверия».
Известия вчера в 23:44
Общество

Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
РБК вчера в 08:25
Происшествия

Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали

Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Lenta.ru 04:07
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Происшествия

В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя

Полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в убийстве покупателя в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 06:01
Теннис

Джокович победил Федерера и вышел в финал Australian Open

В финале стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Джокович поспорит либо с австрийцем Домиником Тимом (5), либо с немцем Александром Зверевым (7). Australian Open 2020 завершится 2 февраля.
Чемпионат 06:05
Общество

McDonald’s на Пушкинской отменил акцию 31 января из-за коронавируса

Ресторан McDonald's на Пушкинской площади в Москве 31 января отменяет акцию с предложением Биг Мака и других блюд по цене 1990 года из-за рекомендации правительства Москвы воздержаться от массовых мероприятий из-за опасности заражения коронавирусом, говорится на сайте сети.
ТАСС 04:38
Происшествия

В Хакасии вынесли приговор супругам, которые сожгли внука в печи

РИА Новости 05:40
Шоу-бизнес

Первая брачная ночь Анастасии Волочковой пройдет в квартире-дворце

Балерина поделилась с «Комсомолкой»: первая официальная брачная ночь пройдет в роскошной питерской квартире, которую для нее когда-то купил за 130 млн рублей бывший возлюбленный Сулейман Керимов.
Комсомольская правда вчера в 17:08
Здоровье

Эксперт определил сроки появления коронавируса в России

Одними из факторов попадание вируса в Российскую Федерацию считаются: способность распространения коронавируса воздушно-капельным путем, новые случаи заболевания в северной части Китайской Народной Республики, что граничит с Приморским и Хабаровским краями, высокий темп увеличения количества заболевших и празднование Китайского Нового года.
ToDay News Ufa вчера в 01:56
Происшествия

Суд арестовал первого полицейского по делу журналиста Голунова

Lenta.ru 05:32
Общество

Новый глава Минкомсвязи предложил облегчить доступ к данным россиян

Ссылаясь на презентацию, "Ведомости" сообщили, что глава Минкомсвязи предложил всем уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность (включая МВД и ФСБ), открыть прямой онлайн-доступ к конфиденциальным данным россиян.
Вести.Ru вчера в 08:56
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло сообщения об ударах российских ВКС в Идлибе

Публикации зарубежных СМИ об ударах Вооруженных сил РФ по «госпиталю и пекарне» на окраине сирийского Идлиба являются провокацией, заявили 30 января в Минобороны РФ.
REGNUM 06:00
Происшествия

800 человек эвакуировали с химфака МГУ

Известия 05:49
Кино

СМИ: 24 февраля Disney представит инициативу «Люминос» для Star Wars

Игромания.ру 05:10
Единоборства

Объявлены цены билетов на бой Нурмагомедова с Фергюсоном

РБК 05:00
Общество

Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом

Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Lenta.ru 05:12
Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны

В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Московский Комсомолец 28 января в 08:54
Общество

Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.
Известия 04:14
Кино

Пранкеры разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли голливудского актера Хоакина Феникса, исполнившего роль Джокера в одноименном фильме, поговорив с ним от имени шведской активистки Греты Тунберг и ее папы Сванте.
РИА Новости 04:20
Общество

Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT

РИА Новости 04:01
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отмечают годовщину венчания

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко празднуют годовщину своего венчания.
Дни24 вчера в 07:56
Общество

ФСБ показала видео из подпольной оружейной мастерской под Калугой

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в четверг видео задержания сотрудников стрелкового клуба "Паритет-СВ", которые развернули в Калужской области цех по переделыванию охотничьего оружия в боевое.
РИА Новости 04:24
Происшествия

В Волгограде зарезали 16-летнего студента

В управлении СК РФ по Волгоградской области сообщают о том, что в региональной столице местный житель нанес смертельное ножевое ранение шестнадцатилетнему студенту колледжа.
Discover24 01:23
Политика

Посольство России отреагировало на новые санкции США

Инициаторы новых антироссийских санкций США по Крыму наносят ущерб лишь собственным интересам и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
RT на русском вчера в 19:12
Финансы

Официальный курс евро вырос на 74 копейки

Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара увеличился на 64,25 коп. и составил 63,0359 руб. В свою очередь, курс евро повысился на 73,87 коп. и достиг отметки 69,4151 руб. Стоимость бивалютной корзины также выросла на 68,6 коп.
Газета.Ru 05:20
Политика

Украина приняла решение относительно участия в ПАСЕ

Украинская делегация отказалась покидать ПАСЕ из-за того, что большинство депутатов поддержали возвращение России полномочий в полном объёме.
DixiNews 02:53
Здоровье

Минздрав назвал три лекарства от коронавируса

Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.
Вести.Ru 03:52
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Украинский политик, общественный деятель, юрист, адвокат, народный депутат Украины V и VI созывов. Заслуженный юрист Украины. Член Совета Союза юристов Украины.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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