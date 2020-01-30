Политика

Lenta.ruLenta.ruНа Украине заявили о разделении детей на три сорта

Лукаш пояснила, что детей «поделили на три сорта по языку, есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС и русскоязычные».
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На Украине заявили о разделении детей на три сорта

Lenta.ruвчера в 22:03

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

РИА Новостивчера в 17:56

Украинских детей разделили на «три сорта» по языку

Телеканал 360°вчера в 19:13

Экс-министр Лукаш заявила, что детей на Украине поделили на три сорта по языку

ФАНвчера в 19:09

Разделение детей на три сорта по языку признали на Украине

News.ruвчера в 18:25

Дети третьего сорта: Зеленского упрекают языковым неравенством

РЕН ТВвчера в 18:09

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Известиявчера в 19:13
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Происшествия

Лайнер экстренно сел в Домодедово из-за угроз пассажирки взорвать его

В аэропорту Домодедово экстренно сел пассажирский лайнер Airbus A-321 авиакомпании S7, летевший в Москву из Симферополя.
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Общество

У жителей Саратова измерят длину ванн

Жителей Ленинского района Саратова встревожило объявление о предстоящем измерении длины ванн.
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Политика

Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.
Lenta.ru 06:59
Происшествия

Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова

Коммерсантъ 05:13
Политика

Экс-глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей региона за критику

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который был отправлен в отставку указом российского президента в связи с утратой доверия, поблагодарил жителей республики за совместную работу, а также за критику.
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Политика

Помилованная Путиным израильтянка Иссахар не пересекала границу России

Помилованная президентом России Владимиром Путиным израильтянка Наама Иссахар не пересекла границу страны.
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Жена Дмитрия Маликова выглядит моложе дочери

Некоторые же решили обсудить внешность Елены и Стефании – поклонники отмечают, что мать выглядит моложе собственной дочери.
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Главным героем анимационного фильма по «Ведьмаку» станет Весемир

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Овечкин поделился мнением о выходе на 9-е место лучших снайперов НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин поделился мнением о выходе на девятую строчку в рейтинге лучших снайперов лиги.
Газета.Ru 05:36
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Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM 04:02
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Общество

Мишустин распорядился закрыть границы России на Дальнем Востоке

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия не считает целесообразной идею закрытия границы с Китаем в связи со вспышкой коронавируса.
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Кино

Запрещенный фильм «Дау. Наташа» Хржановского вошел в конкурс Берлинале

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Инсайдер опубликовал характеристики смартфона Xiaomi Mi 10 Pro

Инсайдер Xiaomishka опубликовал в Twitter скриншот со спецификациями смартфона Xiaomi Mi 10 Pro.
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Кассира магазина в Москве заподозрили в убийстве покупателя

Полицейские задержали кассира магазина в Москве по подозрению в избиении мужчины до смерти.
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Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали

Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
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Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
RT на русском 00:42
Армия и оружие

Китай: Россия продержится три часа в случае войны с США

Китайские эксперты заявили, что в России сейчас еще проходят работы по восстановлению ракетных, подводных и воздушно-космических войск, вследствие чего разработка нового вооружения ведется в недостаточном объеме.
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Происшествия

Источник сообщил о задержании в аэропорту Внуково группы вымогателей

В столичном аэропорту Внуково задержаны трое вымогателей. Об этом «Известиям» сообщил 30 января источник.
Известия 03:27
Технологии

В Windows 10X могут появиться динамические обои

В этом году ожидается релиз первой версии Windows 10X — новой операционной системы для ноутбуков и планшетов с двумя экранами.
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Политика

Лукашенко призвал преодолеть «связанные с Россией» явления в экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников преодолеть «связанные с Россией» негативные явления в белорусской экономике.
RT на русском 05:26
Происшествия

В Хакасии вынесли приговор супругам, которые сожгли внука в печи

Верховный суд Хакасии приговорил деда и бабушку из Таштыпского района к 15 и 9 годам лишения свободы соответственно за сожжение внука в печи, сообщает прокуратура республики.
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Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»

Газета.Ru 02:35
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В России продлили каникулы студентам из Китая

Минобрнауки России приказало ректорам вузов продлить студентам из Китая каникулы до 2 марта. Приказ опубликован на сайте ведомства.
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Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова вместе с испанским певцом Энрике Иглесиасом ожидают пополнение семейства.
Газета.Ru 27 января в 06:50
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Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса

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Общество

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
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В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса

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Общество

В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией

На киевских дорогах появились билборды со слоганом «Россия — наш главный стратегический партнер» с изображением предпринимателя Олега Катющенко.
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Володин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, стремится очернить совместную с Россией историю ради сохранения власти.
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Украинский политик, общественный деятель, юрист, адвокат, народный депутат Украины V и VI созывов. Заслуженный юрист Украины. Член Совета Союза юристов Украины.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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