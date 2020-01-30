Политика
Lenta.ruНа Украине заявили о разделении детей на три сорта
Лукаш пояснила, что детей «поделили на три сорта по языку, есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС и русскоязычные».
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Происшествия
Лайнер экстренно сел в Домодедово из-за угроз пассажирки взорвать его
В аэропорту Домодедово экстренно сел пассажирский лайнер Airbus A-321 авиакомпании S7, летевший в Москву из Симферополя.
Общество
У жителей Саратова измерят длину ванн
Жителей Ленинского района Саратова встревожило объявление о предстоящем измерении длины ванн.
Политика
Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления
Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.
Происшествия
Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей региона за критику
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который был отправлен в отставку указом российского президента в связи с утратой доверия, поблагодарил жителей республики за совместную работу, а также за критику.
Политика
Помилованная Путиным израильтянка Иссахар не пересекала границу России
Помилованная президентом России Владимиром Путиным израильтянка Наама Иссахар не пересекла границу страны.
Шоу-бизнес
Жена Дмитрия Маликова выглядит моложе дочери
Некоторые же решили обсудить внешность Елены и Стефании – поклонники отмечают, что мать выглядит моложе собственной дочери.
Хоккей
Овечкин поделился мнением о выходе на 9-е место лучших снайперов НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин поделился мнением о выходе на девятую строчку в рейтинге лучших снайперов лиги.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Общество
Мишустин распорядился закрыть границы России на Дальнем Востоке
Как сообщало ИА REGNUM, 27 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия не считает целесообразной идею закрытия границы с Китаем в связи со вспышкой коронавируса.
Кино
Запрещенный фильм «Дау. Наташа» Хржановского вошел в конкурс Берлинале
Гаджеты
Инсайдер опубликовал характеристики смартфона Xiaomi Mi 10 Pro
Инсайдер Xiaomishka опубликовал в Twitter скриншот со спецификациями смартфона Xiaomi Mi 10 Pro.
Происшествия
Кассира магазина в Москве заподозрили в убийстве покупателя
Полицейские задержали кассира магазина в Москве по подозрению в избиении мужчины до смерти.
Происшествия
Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали
Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Армия и оружие
Китай: Россия продержится три часа в случае войны с США
Китайские эксперты заявили, что в России сейчас еще проходят работы по восстановлению ракетных, подводных и воздушно-космических войск, вследствие чего разработка нового вооружения ведется в недостаточном объеме.
Происшествия
Источник сообщил о задержании в аэропорту Внуково группы вымогателей
В столичном аэропорту Внуково задержаны трое вымогателей. Об этом «Известиям» сообщил 30 января источник.
Технологии
В Windows 10X могут появиться динамические обои
В этом году ожидается релиз первой версии Windows 10X — новой операционной системы для ноутбуков и планшетов с двумя экранами.
Политика
Лукашенко призвал преодолеть «связанные с Россией» явления в экономике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников преодолеть «связанные с Россией» негативные явления в белорусской экономике.
Происшествия
В Хакасии вынесли приговор супругам, которые сожгли внука в печи
Верховный суд Хакасии приговорил деда и бабушку из Таштыпского района к 15 и 9 годам лишения свободы соответственно за сожжение внука в печи, сообщает прокуратура республики.
Футбол
Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»
Общество
В России продлили каникулы студентам из Китая
Минобрнауки России приказало ректорам вузов продлить студентам из Китая каникулы до 2 марта. Приказ опубликован на сайте ведомства.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова вместе с испанским певцом Энрике Иглесиасом ожидают пополнение семейства.
Общество
Сергей Шнуров посвятил стихотворение вспышке коронавируса
Общество
В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб
Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
Общество
В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией
На киевских дорогах появились билборды со слоганом «Россия — наш главный стратегический партнер» с изображением предпринимателя Олега Катющенко.
Политика
Володин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, стремится очернить совместную с Россией историю ради сохранения власти.