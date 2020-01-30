Политика

Lenta.ruLenta.ruНа Украине заявили о разделении детей на три сорта

Лукаш пояснила, что детей «поделили на три сорта по языку, есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС и русскоязычные».
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Украинских детей поделили на три сорта

Российская газета08:18

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Газета.Ru03:35

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

РИА Новостивчера в 17:56

Экс-глава Минюста Украины заявила о делении детей в стране на три сорта

РБКвчера в 23:00

Экс-министр Украины: новый закон о языке разделил детей на три сорта

URA.Ruвчера в 22:01

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Известиявчера в 19:13

На Украине политиков обвинили в разделении детей на три сорта

RT на русском01:16
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Политика

Помилованная Путиным израильтянка Иссахар встретилась с Нетаньяху

RT на русском 06:38
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 07:30
Политика

Путин увеличил число машин с «мигалками» в администрации президента

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым добавил своей администрации еще две машины с "мигалкой", документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 07:08
Шоу-бизнес

Любовь Успенская рассказала о состоянии дочери после жуткой аварии

Любовь Успенская рассказала о состоянии своей дочери Татьяны после жуткой аварии осенью 2018 года. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
РЕН ТВ вчера в 17:15
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Российская газета вчера в 08:33
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В ОП Крыма назвали унижением подаренные чиновницами блокадникам батоны

Зампредседателя общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук назвал унижением акцию чиновников Керчи, подаривших батоны блокадникам Ленинграда.
Известия 05:24
Происшествия

Суд арестовал второго бывшего полицейского по «делу Голунова»

Известия 05:54
Фигурное катание

Фигуристка Алена Канышева покинула группу тренера Этери Тутберидзе

Алена Канышева опубликовала откровенный пост в соцсети Instagram, где рассказала о причинах ухода из одиночного катания и группы тренера Этери Тутберидзе.
Дни24 вчера в 02:15
Происшествия

Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя

Посетитель московского "Дикси" скончался после стычки с сотрудником супермаркета, который заподозрил 38-летнего мужчину в краже.
Вести.Ru 04:31
Происшествия

В «Домодедово» экстренно сел самолет из-за угрозы взрыва

BFM.ru 07:26
Энергетика

Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти

Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
РИА Новости 08:25
Политика

Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян

Около половины россиян (48%) с одобрением восприняли первые действия нового глава правительства РФ Михаила Мишустина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 22:46
Происшествия

В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса

В порту города Чивитавеккья, неподалеку от Рима, временно заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda с 6 тыс. пассажиров на борту.
РБК 07:59
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 02:28
Общество

В России не умеют танцевать гопак — посольство Украины в США

Посольство Украины в США отреагировало на комментарий американской телеведущей Эллен Дедженерес по поводу происхождения танца гопак.
REGNUM 05:21
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM 04:02
Политика

Лукашенко призвал преодолеть «связанные с Россией» явления в экономике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников преодолеть «связанные с Россией» негативные явления в белорусской экономике.
RT на русском 05:26
Авто

УАЗ в 2019 году увеличил экспорт на 29%

Автостат 06:28
Происшествия

В Махачкале горит склад спортивного инвентаря

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Политика

Макрон обвинил Эрдогана в нарушении «обещания» по Ливии

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана в нарушении обещания, данного на берлинской конференции по Ливии.
Радио Sputnik вчера в 12:22
Происшествия

В Стокгольме из галереи украли работы Сальвадора Дали

Из художественной галереи в центре Стокгольма неизвестные похитили работы испанского художника Сальвадора Дали.
Телеканал RTVI 05:15
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК вчера в 05:46
Космос

У зонда Voyager 2 в межзвёздном пространстве возникли проблемы

Лаборатория реактивного движения Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) сообщает о том, что на борту аппарата Voyager 2 («Вояджер-2») произошёл сбой.
3DNews вчера в 10:06
Общество

ФСБ разоблачила подпольную оружейную мастерскую под Калугой

Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила, что ей удалось пресечь нелегальную деятельность расположенного в Калужской области стрелкового клуба.
Московский Комсомолец 05:09
Гаджеты

Google упростила процесс перепрошивки смартфонов Android

Android Flash Tool корректно работает с браузерами: Microsoft Edge 79 и новее, Opera 43 и новее, Chrome с версии 61.
ToDay News Ufa вчера в 19:50
Общество

Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»

На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.
Российская газета вчера в 21:57
Политика

Экс-глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей региона за критику

RT на русском 03:35
Общество

Размер выплат льготникам увеличат в России с 1 февраля

С 1 февраля в России произойдет индексация выплат для пенсионеров и льготников в размере 3%, сообщает Газета.ru.
РИАМО 04:01
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова рассказала о проблемах матери с алкоголем

Девушка в своем Instagram призналась, что мать из-за проблем с алкоголем стала ей «неудобна».
Росбалт 06:09
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