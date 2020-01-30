Политика
РИА НовостиНа Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
Документ подписывал в мае тогда еще президент страны Петр Порошенко. Сменивший его на этом посту Владимир Зеленский до избрания обещал провести ревизию закона на предмет соответствия конституции. А после избрания заявил, что будет защищать украинский язык.
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Шоу-бизнес
Папарацци представили доказательства беременности Анны Курниковой
На днях в сети появились слухи о беременности 38-летней Анны Курниковой.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Политика
Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Общество
В МВД рассказали о самых популярных местах кражи автомобилей
В декабре 2019 года компания «АльфаСтрахование» опубликовала список самых угоняемых автомобилей в Москве и Подмосковье по итогам трех кварталов 2019 года.
Общество
В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".
Политика
Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.
Киберспорт
Состоялся релиз Warcraft III: Reforged
В ночь на 29 января В ночь на 29 января компания Blizzard официально выпустила Warcraft III: Reforged в релиз.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Витязь», одержав пятую победу подряд
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги подольский "Витязь" дома потерпел поражение от казанского "Ак Барса" со счетом 2:4.
Экономика
Трутнев ожидает увеличения объемов строительства на Дальнем Востоке
Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер РФ Юрий Трутнев ожидает роста объемов строительства на Дальнем Востоке, в частности, благодаря программе льготной ипотеки.
Здоровье
В России частота мужского бесплодия выросла вдвое за 18 лет
С 2000 по 2018 год количество официально зарегистрированных мужчин с бесплодием в России выросло в 2,1 раза, первичная заболеваемость — в 1,8 раза.
Политика
В интервью Daily Mail советские фото из Освенцима назвали подделкой
В британском издании Daily Mail решили выдать очередную порцию «своей правды» об освобождении узников лагеря Освенцим.
Здоровье
Коронавирус за две недели может добраться до Новосибирска
Подробнее о семействе коронавирусов рассказал заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Общество
Выплаты военным и силовикам проиндексировали на 3 процента
Речь идет о размерах страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций для военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, граждан, уволенных с военной службы, и граждан, проходивших военные сборы.
Политика
Путин встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым
Российский лидер проведёт встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Футбол
Агент Пабло Сантоса подтвердил вероятность перехода игрока в «Рубин»
Паоло Вентура, агент защитника «Браги» Пабло Сантоса, прокомментировал информацию о том, что игрок может перейти в «Рубин» в ближайшее время.
Экономика
Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%
Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%.
Происшествия
Оставивший детей в Шереметьево отец сдался следователям
Мужчина, который оставил двух своих сыновей в аэропорту Шереметьево, пришел с повинной к следователям, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).
Музыка
Дмитрий Маликов исполнит песню, записанную в дуэте с Началовой
Дмитрий Маликов на своём юбилейном концерте 31 января исполнит песню, которую записал в дуэте с Юлий Началовой незадолго до её смерти.
Экономика
В 2019 году ввод жилья в России вырос на 6,1%
Ввод жилья в России по итогам 2019 года составил 80,3 млн кв. метров, следует из предварительных данных Росстата (.pdf).
Политика
Посольство России отреагировало на новые санкции США
Инициаторы новых антироссийских санкций США по Крыму наносят ущерб лишь собственным интересам и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Политика
Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ
Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Футбол
Третий бомбардир РПЛ Соболев перейдёт в «Спартак»
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев подпишет контракт с московским «Спартаком».
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек
По меньшей мере 170 человек в Китае умерли от нового коронавируса, число зараженных достигло 7771.