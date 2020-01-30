Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Документ подписывал в мае тогда еще президент страны Петр Порошенко. Сменивший его на этом посту Владимир Зеленский до избрания обещал провести ревизию закона на предмет соответствия конституции. А после избрания заявил, что будет защищать украинский язык.
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Разделение детей на три сорта по языку признали на Украине

News.ru18:25

На Украине заявили о разделении детей на три сорта

Life.ru20:35

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Известия19:13

Украинских детей разделили на «три сорта» по языку

Телеканал 360°19:13

На Украине заявили о разделении детей на три сорта

Lenta.ru22:03

Дети третьего сорта: Зеленского упрекают языковым неравенством

РЕН ТВ18:09

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

РИА Новости17:56
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