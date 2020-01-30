Политика
РИА НовостиНа Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в июле 2019 года вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет. Документ подписывал в мае тогда еще президент страны Петр Порошенко.
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Происшествия
Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения
Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Шоу-бизнес
Костенко и Тарасов отметили годовщину венчания
Костенко и Тарасов отметили годовщину венчания Накануне Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отпраздновали годовщину венчания.
Политика
Группа французов попросила власти Крыма помочь переехать на полуостров
Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что с 2014 года более 50 тысяч граждан Украины приехали в республику на постоянное место жительства.
Политика
США расширили санкции в отношении России
Министерство финансов США в среду, 29 января, заявило о расширении санкций в отношении России.
Политика
Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Технологии
В 2020 году пользователей ждут гендерно-инклюзивные эмодзи
Упор сделан на гендерную инклюзивность. Emoji версии 13 будет иметь 62 новых символа и 55 вариантов эмодзи.
Экономика
В пенсионный план добавили идею денег
Финансовые власти рассматривают возможность распространения программы софинансирования со стороны государства, действующей сейчас в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), и на разрабатываемый гарантированный пенсионный план, в который можно будет конвертировать и пенсионные накопления граждан по ОПС.
Общество
МВД назвало распространенные способы угона автомобилей
Наука
В России придумали экологичную замену традиционному пластику
Основная масса производимого во всем мире пластика — используемого, например, для упаковки — остается неразлагаемым, десятки лет сохраняясь в окружающей среде.
Происшествия
Прокуратура проведет проверку после побега осужденного в Новокузнецке
Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с побегом осужденного из здания суда в Новокузнецке, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Общество
В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон
Общество
ФСБ разоблачила подпольную оружейную мастерскую в Калужской области
В Калужской области в стрелковом клубе охотничье оружие массово переделывали в боевое автоматическое, сообщили в ФСБ.
Политика
Помилованная израильтянка Иссахар освобождена из колонии
Помилованная президентом России израильтянка Наама Иссахар освобождена из колонии.
Общество
Главу Алтая госпитализировали в больницу
Обострение панкреатита у главы Республики Алтай Олега Хорохордина стало причиной его госпитализации в одну из московских больниц.
Общество
Детективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО в России
МВД России предложило разработать правовые нормы для привлечения частных детективов к расследованию мошеннических действий на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо ведомства.
Общество
С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
Космос
На картах Google обнаружено загадочное здание в Антарктиде
29.01.2020 В сети активно обсуждают загадочный объект в Антарктиде.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Шоу-бизнес
Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину
Происшествия
В Мособласти задержали полицейского при закладке наркотиков
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в подмосковном Одинцове 29 января был задержан сотрудник управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Солнечный телескоп DKIST, установленный на Гавайях, сделал самые детальные на сегодняшний день фотографии Солнца.
Политика
Небензя напомнил США, что Голанские высоты принадлежат Сирии
Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил Вашингтону о том, что резолюция Совбеза ООН устанавливает принадлежность Голанских высот Сирии.
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Происшествия
Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными
Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Теннис
Мугуруса вышла в финал Australian Open, победив Симону Халеп
Испанка Гарбинье Мугуруса обыграла румынку Симону Халеп в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Общество
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Происшествия
СК завел новые дела против контрабандистов, вывозивших лес в Китай
Следователи возбудили уголовные дела об организации преступного сообщества, которое занималось контрабандой с Дальнего Востока в КНР ценных пород дерева на сумму свыше 458 миллионов рублей, сообщает СК РФ.