Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в июле 2019 года вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет. Документ подписывал в мае тогда еще президент страны Петр Порошенко.
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На Украине заявили о разделении детей на три сорта

Lenta.ruвчера в 22:03

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Известиявчера в 19:13

Экс-министр Лукаш заявила, что детей на Украине поделили на три сорта по языку

ФАНвчера в 19:09

Украинских детей разделили на «три сорта» по языку

Телеканал 360°вчера в 19:13

Разделение детей на три сорта по языку признали на Украине

News.ruвчера в 18:25

Дети третьего сорта: Зеленского упрекают языковым неравенством

РЕН ТВвчера в 18:09

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

РИА Новостивчера в 17:56
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Происшествия

Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения

Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
RT на русском 02:26
Шоу-бизнес

Костенко и Тарасов отметили годовщину венчания

Костенко и Тарасов отметили годовщину венчания Накануне Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отпраздновали годовщину венчания.
Экспресс газета 00:50
Политика

Группа французов попросила власти Крыма помочь переехать на полуостров

Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что с 2014 года более 50 тысяч граждан Украины приехали в республику на постоянное место жительства.
РИА Новости 02:37
Политика

США расширили санкции в отношении России

Министерство финансов США в среду, 29 января, заявило о расширении санкций в отношении России.
Вести.Ru вчера в 14:24
Политика

Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Ореанда-Новости 28 января в 13:20
Технологии

В 2020 году пользователей ждут гендерно-инклюзивные эмодзи

Упор сделан на гендерную инклюзивность. Emoji версии 13 будет иметь 62 новых символа и 55 вариантов эмодзи.
SM News 02:20
Экономика

В пенсионный план добавили идею денег

Финансовые власти рассматривают возможность распространения программы софинансирования со стороны государства, действующей сейчас в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), и на разрабатываемый гарантированный пенсионный план, в который можно будет конвертировать и пенсионные накопления граждан по ОПС.
Коммерсантъ вчера в 18:09
Общество

МВД назвало распространенные способы угона автомобилей

Национальная служба новостей 02:54
Наука

В России придумали экологичную замену традиционному пластику

Основная масса производимого во всем мире пластика — используемого, например, для упаковки — остается неразлагаемым, десятки лет сохраняясь в окружающей среде.
РИА Новости 01:00
Происшествия

Прокуратура проведет проверку после побега осужденного в Новокузнецке

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с побегом осужденного из здания суда в Новокузнецке, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
РИА Новости 01:12
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru вчера в 07:55
Общество

В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон

Газета.Ru вчера в 16:53
Общество

ФСБ разоблачила подпольную оружейную мастерскую в Калужской области

В Калужской области в стрелковом клубе охотничье оружие массово переделывали в боевое автоматическое, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 02:50
Политика

Помилованная израильтянка Иссахар освобождена из колонии

Помилованная президентом России израильтянка Наама Иссахар освобождена из колонии.
RT на русском 01:54
Общество

Главу Алтая госпитализировали в больницу

Обострение панкреатита у главы Республики Алтай Олега Хорохордина стало причиной его госпитализации в одну из московских больниц.
REGNUM вчера в 21:21
Общество

Детективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО в России

МВД России предложило разработать правовые нормы для привлечения частных детективов к расследованию мошеннических действий на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо ведомства.
RT на русском 01:45
Общество

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
REGNUM вчера в 22:49
Космос

На картах Google обнаружено загадочное здание в Антарктиде

29.01.2020 В сети активно обсуждают загадочный объект в Антарктиде.
Портал Поиск вчера в 11:24
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Sunmag.me 27 января в 11:11
Происшествия

Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

Российская газета вчера в 11:55
Шоу-бизнес

Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину

VSE42.RU 02:51
Единоборства

Названа цена самого дорогого билета на бой Нурмагомедова и Фергюсона

Известия 02:55
Происшествия

В Мособласти задержали полицейского при закладке наркотиков

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в подмосковном Одинцове 29 января был задержан сотрудник управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Московский Комсомолец вчера в 19:11
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Солнечный телескоп DKIST, установленный на Гавайях, сделал самые детальные на сегодняшний день фотографии Солнца.
МИР 24 02:01
Политика

Небензя напомнил США, что Голанские высоты принадлежат Сирии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил Вашингтону о том, что резолюция Совбеза ООН устанавливает принадлежность Голанских высот Сирии.
Народные новости 00:38
Общество

Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Москва 24 вчера в 13:09
Происшествия

Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными

Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Российская газета 28 января в 15:21
Теннис

Мугуруса вышла в финал Australian Open, победив Симону Халеп

Испанка Гарбинье Мугуруса обыграла румынку Симону Халеп в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
РИА Новости 02:48
Общество

Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
RT на русском 00:42
Происшествия

СК завел новые дела против контрабандистов, вывозивших лес в Китай

Следователи возбудили уголовные дела об организации преступного сообщества, которое занималось контрабандой с Дальнего Востока в КНР ценных пород дерева на сумму свыше 458 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
РИА Новости 01:05
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Украинский политик, общественный деятель, юрист, адвокат, народный депутат Украины V и VI созывов. Заслуженный юрист Украины. Член Совета Союза юристов Украины.
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