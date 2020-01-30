По словам Лукаш, лозунг экс-президента Украины Петра Порошенко "армия, мова, вира" продолжает "бодро шагать по стране". Хотя Зеленский обещал провести ревизию закона о государственном языке на предмет соответствия конституции, он этого не сделал, добавила бывшая глава минюста.

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Хоккей Овечкин опередил Айзермана по заброшенным шайбам в НХЛ Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 693-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на девятое место в истории НХЛ.

Политика Группа французов попросила власти Крыма помочь переехать на полуостров Группа французских граждан, чьи родственники эмигрировали с полуострова в 1920-х годах, попросила парламент Крыма помочь с переездом на полуостров на постоянное место жительства, сообщил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Футбол Веллитон: мог перейти из «Спартака» в «Ливерпуль» Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014-й год. Бразилец – 19-й лучший бомбардир в истории клуба. На его счету 61 мяч в 133-х встречах.

Культура В Москве открывается выставка Сальвадора Дали Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.

Общество Госпитализированного в Москве главу Алтая выписали из больницы Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выписан из столичной больницы, куда он был доставлен 28 января из-за проблем с желудком.

Общество В Крыму чиновницы подарили блокадникам по батону хлеба Жителей Крыма возмутило то, как две местные чиновницы вместо того, чтобы полноценно отблагодарить проживающих в Керчи блокадников, подарили им по батону хлеба и медали в годовщину полного снятия блокады Ленинграда.

Общество Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником» На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.

Здоровье Власти Китая уголовно накажут за отказ лечиться от коронавируса Департамент общественной безопасности китайской провинции Хубэй заявил об уголовной ответственности за отказ лечиться от коронавируса, а также нанесение вреда медикам.