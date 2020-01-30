Политика

Газета.RuГазета.RuНа Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

По словам Лукаш, лозунг экс-президента Украины Петра Порошенко "армия, мова, вира" продолжает "бодро шагать по стране". Хотя Зеленский обещал провести ревизию закона о государственном языке на предмет соответствия конституции, он этого не сделал, добавила бывшая глава минюста.
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На Украине политиков обвинили в разделении детей на три сорта

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На Украине заявили о разделении детей на три сорта

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На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

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Разделение детей на три сорта по языку признали на Украине

News.ruвчера в 18:25

Дети третьего сорта: Зеленского упрекают языковым неравенством

РЕН ТВвчера в 18:09

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Известиявчера в 19:13
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Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
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Госпитализированного в Москве главу Алтая выписали из больницы

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В Киеве появились билборды с надписью на русском языке «Россия — наш главный стратегический партнер». Об этом сообщает портал «Страна.ua».
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Задержанные по делу Ивана Голунова полицейские ответили на обвинения

Бывшие полицейские, задержанные по делу Ивана Голунова, ответили на обвинения.
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Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
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Жителей Крыма возмутило то, как две местные чиновницы вместо того, чтобы полноценно отблагодарить проживающих в Керчи блокадников, подарили им по батону хлеба и медали в годовщину полного снятия блокады Ленинграда.
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Игорь Николаев назвал размер своей будущей пенсии

Игорь Николаев, исполнитель из России, в ходе недавней беседы с представителями прессы рассказал, какую будет получать пенсию.
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Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали

Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
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Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

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Правоохранители задержали в Ялте скрывавшегося более 10 лет от следствия полковника Вооруженных Сил РФ, который обвиняется в хищении почти 212 миллионов рублей.
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