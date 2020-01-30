Политика
Газета.RuНа Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
По словам Лукаш, лозунг экс-президента Украины Петра Порошенко "армия, мова, вира" продолжает "бодро шагать по стране". Хотя Зеленский обещал провести ревизию закона о государственном языке на предмет соответствия конституции, он этого не сделал, добавила бывшая глава минюста.
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Общество
Пять дальневосточных регионов закрывают границу с Китаем
Пять регионов на Дальнем Востоке, которые имеют с Китаем общие границы, закроют их до 1 марта.
Хоккей
Овечкин опередил Айзермана по заброшенным шайбам в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 693-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на девятое место в истории НХЛ.
Шоу-бизнес
Слухи о разводе с Полиной Гагариной прокомментировал её муж
В сети мгновенно поползли слухи о разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отмечают годовщину венчания
Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко празднуют годовщину своего венчания.
Политика
Группа французов попросила власти Крыма помочь переехать на полуостров
Группа французских граждан, чьи родственники эмигрировали с полуострова в 1920-х годах, попросила парламент Крыма помочь с переездом на полуостров на постоянное место жительства, сообщил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Футбол
Соболев поблагодарил «Крылья Советов» после перехода в «Спартак»
Политика
Нетаньяху назвал отношения Израиля с Россией самыми прочными в истории
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с российским лидером Владимиром Путиным назвал отношения между Россией и Израилем самыми прочными в истории.
Экономика
Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
Политика
Совфед одобрил закон о введении должности зампреда Совбеза России
Как сообщает РИА Новости, согласно документу, заместитель председателя Совбеза назначается и освобождается от должности президентом России.
Футбол
Веллитон: мог перейти из «Спартака» в «Ливерпуль»
Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014-й год. Бразилец – 19-й лучший бомбардир в истории клуба. На его счету 61 мяч в 133-х встречах.
Общество
С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
Политика
Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян
Около половины россиян (48%) с одобрением восприняли первые действия нового глава правительства РФ Михаила Мишустина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Общество
Госпитализированного в Москве главу Алтая выписали из больницы
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выписан из столичной больницы, куда он был доставлен 28 января из-за проблем с желудком.
Общество
В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией
В Киеве появились билборды с надписью на русском языке «Россия — наш главный стратегический партнер». Об этом сообщает портал «Страна.ua».
Происшествия
Задержанные по делу Ивана Голунова полицейские ответили на обвинения
Бывшие полицейские, задержанные по делу Ивана Голунова, ответили на обвинения.
Здоровье
Минздрав рекомендовал три препарата для лечения от коронавируса
Минздрав России опубликовал временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению китайского коронавируса 2019-nCoV.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Общество
В Крыму чиновницы подарили блокадникам по батону хлеба
Жителей Крыма возмутило то, как две местные чиновницы вместо того, чтобы полноценно отблагодарить проживающих в Керчи блокадников, подарили им по батону хлеба и медали в годовщину полного снятия блокады Ленинграда.
Общество
Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»
На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.
Общество
Игорь Николаев назвал размер своей будущей пенсии
Игорь Николаев, исполнитель из России, в ходе недавней беседы с представителями прессы рассказал, какую будет получать пенсию.
Происшествия
Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали
Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Происшествия
В Крыму по делу о крупном хищении задержан офицер, скрывавшийся 10 лет
Правоохранители задержали в Ялте скрывавшегося более 10 лет от следствия полковника Вооруженных Сил РФ, который обвиняется в хищении почти 212 миллионов рублей.
Здоровье
Власти Китая уголовно накажут за отказ лечиться от коронавируса
Департамент общественной безопасности китайской провинции Хубэй заявил об уголовной ответственности за отказ лечиться от коронавируса, а также нанесение вреда медикам.
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Экономика
Раскрыты масштабы роста цен на квартиры в Москве
По итогам года 2019 года средняя стоимость квадратного метра нового жилья в Москве составила 220 тысяч рублей, увеличившись за 12 месяцев на 9 процентов.