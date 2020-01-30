Политика

ИзвестияИзвестияНа Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Экс-министр призвала ввести в стране либеральное языковое законодательство, «где каждый носитель любого языка чувствовал бы себя равным среди равных». 16 января Верховная рада Украины приняла законопроект «О полном общем среднем образовании».
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Экс-министр Украины: новый закон о языке разделил детей на три сорта

URA.Ruвчера в 22:01

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Известиявчера в 19:13

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

РИА Новостивчера в 17:56

Экс-министр Лукаш заявила, что детей на Украине поделили на три сорта по языку

ФАНвчера в 19:09

Разделение детей на три сорта по языку признали на Украине

News.ruвчера в 18:25

Дети третьего сорта: Зеленского упрекают языковым неравенством

РЕН ТВвчера в 18:09

Украинских детей разделили на «три сорта» по языку

Телеканал 360°вчера в 19:13
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Политика

Помилованная президентом РФ израильтянка Иссахар вышла на свободу

Известия 01:16
Происшествия

В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель

Из здания городского суда в Новокузнецке сбежал осужденный, сообщает 29 января пресс-служба регионального следственного управления СКР.
REGNUM вчера в 10:50
Общество

С 1 февраля вырастут пособия, компенсации и социальные выплаты

Социальные выплаты, пособия и компенсации вырастут в России с 1 февраля на 3%. Об этом сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России (ПФР).
Российская газета вчера в 10:01
Политика

Белый дом попытался остановить публикацию книги Болтона

Белый дом попытался в среду задержать возможные показания в ходе процесса по импичменту, а также публикацию книги бывшего советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.
Московский Комсомолец вчера в 23:02
Здоровье

ФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за коронавируса

Компания-производитель с этой недели в рекламе позиционирует препарат "Арбидол" как средство против коронавируса.
Аргументы недели 28 января в 10:57
Политика

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
РИА Новости вчера в 05:33
Общество

Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Москва 24 вчера в 13:09
Политика

Путин снял с должности главу Чувашии

Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева.
REGNUM вчера в 10:49
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru вчера в 07:55
Политика

Крымские татары осудили планы бросить на «поход» в Крым стариков

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров осудил планы представителей организации "Меджлис крымско-татарского народа"* бросить на поход в Крым тех, "кто уже пожил".
РИА Новости вчера в 18:36
Общество

Аршавина обвинили в попытке выселить собственную дочь из квартиры

Экс-супруга российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина обвинила спортсмена в попытке выселить ее вместе с их общей дочерью из квартиры в Санкт-Петербурге.
РИА Новости вчера в 16:29
Общество

В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон

Закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом, вступил в силу в России.
Известия 00:24
Киберспорт

Состоялся релиз Warcraft III: Reforged

В ночь на 29 января В ночь на 29 января компания Blizzard официально выпустила Warcraft III: Reforged в релиз.
Inc-news.ru вчера в 13:28
Армия и оружие

В Китае предрекли России мгновенное поражение в случае войны с США

Национальная служба новостей вчера в 08:17
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
Политика

Небензя напомнил авторам «сделки века», что Голаны – территория Сирии

Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
РИА Новости вчера в 21:21
Экономика

В России сравнили стоимость «Биг Мака» сейчас и 30 лет назад

Средний россиянин на нынешнюю зарплату сможет купить в McDonald's почти в пять раз больше гамбургеров и в четыре раза больше «Биг Маков», чем в 90-ые годы.
Национальное Аграрное Агентство вчера в 23:53
Общество

Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
RT на русском 00:42
Футбол

Форвард сборной России Соболев перешел в «Спартак»

Газета.Ru вчера в 14:51
Политика

США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым

США внесли в санкционный список компанию «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
РБК вчера в 15:53
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Здоровье

Эксперт определил сроки появления коронавируса в России

Замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов высказал свои предположения, когда в России может появиться коронавирус.
Подмосковье Сегодня вчера в 16:22
Общество

В Челябинске отменили концерт Элджея. Этого требовал местный депутат

В Челябинске отменили концерт рэпера Элджея, который должен был пройти 15 марта во дворце спорта «Юность».
Дождь вчера в 11:35
Общество

Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»

Российская газета вчера в 21:57
Происшествия

Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru вчера в 22:53
Политика

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме, свидетельствуют итоги голосования.
РИА Новости вчера в 14:52
Футбол

Тихонов выступит экспертом на Кубке Париматч Премьер

Легенда «Спартака» и сборной России станет основным экспертом студии, которая будет работать на Кубке Париматч Премьер.
Sport24.ru 27 января в 08:52
Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны

В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Московский Комсомолец 28 января в 08:54
Общество

СВР рассекретила имена семерых разведчиков-нелегалов

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин раскрыл имена семерых разведчиков-нелегалов, которые «внесли большой вклад в обеспечение безопасности страны», передает «РИА Новости».
Rambler News Service 28 января в 03:20
Политика

Песков уточнит приглашение Зеленского на День Победы в Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков намерен уточнить, приглашен ли украинский лидер Владимир Зеленский на торжественные мероприятия в честь Дня Победы 9 мая в Москву.
Пятый канал вчера в 05:59
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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