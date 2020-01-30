Политика
ИзвестияНа Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
Экс-министр призвала ввести в стране либеральное языковое законодательство, «где каждый носитель любого языка чувствовал бы себя равным среди равных». 16 января Верховная рада Украины приняла законопроект «О полном общем среднем образовании».
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Происшествия
В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель
Из здания городского суда в Новокузнецке сбежал осужденный, сообщает 29 января пресс-служба регионального следственного управления СКР.
Общество
С 1 февраля вырастут пособия, компенсации и социальные выплаты
Социальные выплаты, пособия и компенсации вырастут в России с 1 февраля на 3%. Об этом сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России (ПФР).
Политика
Белый дом попытался остановить публикацию книги Болтона
Белый дом попытался в среду задержать возможные показания в ходе процесса по импичменту, а также публикацию книги бывшего советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.
Здоровье
ФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за коронавируса
Компания-производитель с этой недели в рекламе позиционирует препарат "Арбидол" как средство против коронавируса.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Политика
Путин снял с должности главу Чувашии
Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Политика
Крымские татары осудили планы бросить на «поход» в Крым стариков
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров осудил планы представителей организации "Меджлис крымско-татарского народа"* бросить на поход в Крым тех, "кто уже пожил".
Общество
Аршавина обвинили в попытке выселить собственную дочь из квартиры
Экс-супруга российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина обвинила спортсмена в попытке выселить ее вместе с их общей дочерью из квартиры в Санкт-Петербурге.
Общество
В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон
Закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом, вступил в силу в России.
Киберспорт
Состоялся релиз Warcraft III: Reforged
В ночь на 29 января В ночь на 29 января компания Blizzard официально выпустила Warcraft III: Reforged в релиз.
Армия и оружие
В Китае предрекли России мгновенное поражение в случае войны с США
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Политика
Небензя напомнил авторам «сделки века», что Голаны – территория Сирии
Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
Экономика
В России сравнили стоимость «Биг Мака» сейчас и 30 лет назад
Средний россиянин на нынешнюю зарплату сможет купить в McDonald's почти в пять раз больше гамбургеров и в четыре раза больше «Биг Маков», чем в 90-ые годы.
Общество
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Футбол
Форвард сборной России Соболев перешел в «Спартак»
Политика
США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым
США внесли в санкционный список компанию «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Здоровье
Эксперт определил сроки появления коронавируса в России
Замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов высказал свои предположения, когда в России может появиться коронавирус.
Общество
В Челябинске отменили концерт Элджея. Этого требовал местный депутат
В Челябинске отменили концерт рэпера Элджея, который должен был пройти 15 марта во дворце спорта «Юность».
Общество
Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»
Происшествия
Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме, свидетельствуют итоги голосования.
Футбол
Тихонов выступит экспертом на Кубке Париматч Премьер
Легенда «Спартака» и сборной России станет основным экспертом студии, которая будет работать на Кубке Париматч Премьер.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны
В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Общество
СВР рассекретила имена семерых разведчиков-нелегалов
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин раскрыл имена семерых разведчиков-нелегалов, которые «внесли большой вклад в обеспечение безопасности страны», передает «РИА Новости».
Политика
Песков уточнит приглашение Зеленского на День Победы в Москву
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков намерен уточнить, приглашен ли украинский лидер Владимир Зеленский на торжественные мероприятия в честь Дня Победы 9 мая в Москву.