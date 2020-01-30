Экс-министр призвала ввести в стране либеральное языковое законодательство, «где каждый носитель любого языка чувствовал бы себя равным среди равных». 16 января Верховная рада Украины приняла законопроект «О полном общем среднем образовании».

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Общество Выплаты военным и силовикам проиндексировали на 3 процента Речь идет о размерах страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций для военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, граждан, уволенных с военной службы, и граждан, проходивших военные сборы.

Хоккей Овечкин вышел на чистое девятое место в списке лучших снайперов НХЛ Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя по голам чемпиона Олимпийских игр 2002 года в составе сборной Канады Стива Айзермана.

Происшествия Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Авто Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.

Экономика Трутнев заявил о росте цен на жилье из-за дальневосточной ипотеки Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке сообщил, что на Дальнем Востоке после начала выдачи ипотеки под 2% выросли цены на первичном рынке жилья.

Общество В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.

Экономика Российские стройки подвергнутся большим переменам Как сообщил в самом конце прошлого года глава Минстроя Владимир Якушев, по предварительной оценке, в 2019 году ввод жилья составит 80 млн «квадратов» – заметно больше, чем годом ранее (75 млн кв. метров).

Политика Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».

Здоровье Спад коронавируса спрогнозировали в Китае Ведущий эпидемиолог Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан считает, что меры, уже принятые китайскими властями по сдерживанию распространения эпидемиии нового типа коронавируса, покажут свою максимальную эффективность уже к 8 февраля.

Политика ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме, свидетельствуют итоги голосования.

Кино Россиянка Юлия Чиркова стала победителем «Порно-Оскара» Редакция ToDay News Ufa сообщает, что 23-летняя уроженка города Ижевска претендовала на победу сразу в трех номинациях, но победила лишь в одной номинации «Лучшая иностранная сцена группового секса».

Политика США расширили антироссийские санкции Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине.

Экономика Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.

Экономика ФРС США сохранила базовую процентную ставку Федеральная резервная система США по итогам заседания руководства 29 января приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на уровне 1,5−1,75% годовых.

Общество Болгария намерена сократить закупки российского газа Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.

Политика Российский раввин раскритиковал Польшу и Украину за героизацию нацизма Россия неоднократно осуждала героизацию нацизма в ряде стран, а также выступала резко против переписывания истории и итогов Второй мировой войны.