Политика

ИзвестияИзвестияНа Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Экс-министр призвала ввести в стране либеральное языковое законодательство, «где каждый носитель любого языка чувствовал бы себя равным среди равных». 16 января Верховная рада Украины приняла законопроект «О полном общем среднем образовании».
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Экс-глава Минюста Украины заявила о делении детей в стране на три сорта

РБКвчера в 23:00

На Украине заявили о разделении детей на три сорта

Lenta.ruвчера в 22:03

Дети третьего сорта: Зеленского упрекают языковым неравенством

РЕН ТВвчера в 18:09

Украинских детей разделили на «три сорта» по языку

Телеканал 360°вчера в 19:13

Разделение детей на три сорта по языку признали на Украине

News.ruвчера в 18:25

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Известиявчера в 19:13

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

РИА Новостивчера в 17:56
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Общество

Выплаты военным и силовикам проиндексировали на 3 процента

Речь идет о размерах страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций для военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, граждан, уволенных с военной службы, и граждан, проходивших военные сборы.
СитиТрафик вчера в 02:35
Общество

МВД назвало наиболее популярные места угона автомобилей

В МВД отметили, что больше всего похищают популярные модели российских, японских и корейских автомобилей.
РБК вчера в 23:27
Хоккей

Овечкин вышел на чистое девятое место в списке лучших снайперов НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя по голам чемпиона Олимпийских игр 2002 года в составе сборной Канады Стива Айзермана.
РИА Новости вчера в 23:27
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru вчера в 01:50
Теннис

Тим обыграл Надаля и вышел в полуфинал Australian Open

Советский спорт вчера в 08:07
Шоу-бизнес

Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука

Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.
News.ru вчера в 06:06
Авто

Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах

Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.
Автоновости дня вчера в 05:27
Экономика

Трутнев заявил о росте цен на жилье из-за дальневосточной ипотеки

Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке сообщил, что на Дальнем Востоке после начала выдачи ипотеки под 2% выросли цены на первичном рынке жилья.
EastRussia вчера в 23:37
Общество

В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов

По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Lenta.ru 28 января в 09:12
Общество

МВД предложило подключить частных детективов к борьбе с мошенничеством с ОСАГО

МВД предложило привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке ОСАГО, следует из материалов министерства, поступивших в Госдуму, с которыми ознакомились «Известия».
Коммерсантъ вчера в 23:15
Экономика

Российские стройки подвергнутся большим переменам

Как сообщил в самом конце прошлого года глава Минстроя Владимир Якушев, по предварительной оценке, в 2019 году ввод жилья составит 80 млн «квадратов» – заметно больше, чем годом ранее (75 млн кв. метров).
Взгляд.ру вчера в 12:35
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Вести.Ru вчера в 07:55
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Политика

Небензя напомнил авторам «сделки века», что Голаны – территория Сирии

Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
РИА Новости вчера в 21:21
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК вчера в 05:46
Политика

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».
RT на русском вчера в 13:07
Здоровье

Спад коронавируса спрогнозировали в Китае

Ведущий эпидемиолог Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан считает, что меры, уже принятые китайскими властями по сдерживанию распространения эпидемиии нового типа коронавируса, покажут свою максимальную эффективность уже к 8 февраля.
Aobe.ru вчера в 10:50
Происшествия

Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru вчера в 22:53
Происшествия

В Кемерове и Новокузнецке неизвестные заминировали суды

Неизвестные вновь «заминировали» суды Новокузнецка и Кемерова. Анонимные сообщения о минировании зданий поступили утром 30 января.
Комсомольская правда - Кемерово 00:00
Политика

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме, свидетельствуют итоги голосования.
РИА Новости вчера в 14:52
Кино

Россиянка Юлия Чиркова стала победителем «Порно-Оскара»

Редакция ToDay News Ufa сообщает, что 23-летняя уроженка города Ижевска претендовала на победу сразу в трех номинациях, но победила лишь в одной номинации «Лучшая иностранная сцена группового секса».
ToDay News Ufa 28 января в 10:16
Здоровье

В Финляндии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Финляндии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 11:06
Политика

США расширили антироссийские санкции

Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине.
Известия вчера в 14:06
Экономика

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
РИА Новости 28 января в 09:54
Происшествия

Подсудимый напал на конвоира и сбежал из здания суда в Новокузнецке

Подсудимый сбежал из здания суда в Кемеровской области, напав на конвоира. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Известия вчера в 10:33
Здоровье

Схема лекарственного лечения коронавируса существует — Минздрав Коми

Эксперты заявили, что схемы лечения есть, а нынешний уровень летальности из-за заболевания не катастрофичен.
ИА БНК вчера в 08:50
Экономика

ФРС США сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США по итогам заседания руководства 29 января приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на уровне 1,5−1,75% годовых.
REGNUM вчера в 14:54
Общество

Болгария намерена сократить закупки российского газа

Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.
Телеканал 360° 28 января в 12:02
Политика

Российский раввин раскритиковал Польшу и Украину за героизацию нацизма

Россия неоднократно осуждала героизацию нацизма в ряде стран, а также выступала резко против переписывания истории и итогов Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 23:36
Армия и оружие

Израильские ВВС нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск с территории анклава ракет и шаров со взрывчаткой, сообщает пресс-служба армии Израиля в сети микроблогов Twitter.
Росбалт вчера в 18:59
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