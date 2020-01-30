Политика
ИзвестияНа Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
Экс-министр призвала ввести в стране либеральное языковое законодательство, «где каждый носитель любого языка чувствовал бы себя равным среди равных». 16 января Верховная рада Украины приняла законопроект «О полном общем среднем образовании».
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Общество
Выплаты военным и силовикам проиндексировали на 3 процента
Речь идет о размерах страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций для военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, граждан, уволенных с военной службы, и граждан, проходивших военные сборы.
Общество
МВД назвало наиболее популярные места угона автомобилей
В МВД отметили, что больше всего похищают популярные модели российских, японских и корейских автомобилей.
Хоккей
Овечкин вышел на чистое девятое место в списке лучших снайперов НХЛ
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя по голам чемпиона Олимпийских игр 2002 года в составе сборной Канады Стива Айзермана.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Теннис
Тим обыграл Надаля и вышел в полуфинал Australian Open
Шоу-бизнес
Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука
Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.
Авто
Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах
Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.
Экономика
Трутнев заявил о росте цен на жилье из-за дальневосточной ипотеки
Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке сообщил, что на Дальнем Востоке после начала выдачи ипотеки под 2% выросли цены на первичном рынке жилья.
Общество
В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов
По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Общество
МВД предложило подключить частных детективов к борьбе с мошенничеством с ОСАГО
МВД предложило привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке ОСАГО, следует из материалов министерства, поступивших в Госдуму, с которыми ознакомились «Известия».
Экономика
Российские стройки подвергнутся большим переменам
Как сообщил в самом конце прошлого года глава Минстроя Владимир Якушев, по предварительной оценке, в 2019 году ввод жилья составит 80 млн «квадратов» – заметно больше, чем годом ранее (75 млн кв. метров).
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Политика
Небензя напомнил авторам «сделки века», что Голаны – территория Сирии
Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».
Здоровье
Спад коронавируса спрогнозировали в Китае
Ведущий эпидемиолог Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан считает, что меры, уже принятые китайскими властями по сдерживанию распространения эпидемиии нового типа коронавируса, покажут свою максимальную эффективность уже к 8 февраля.
Происшествия
Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Происшествия
В Кемерове и Новокузнецке неизвестные заминировали суды
Неизвестные вновь «заминировали» суды Новокузнецка и Кемерова. Анонимные сообщения о минировании зданий поступили утром 30 января.
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме, свидетельствуют итоги голосования.
Кино
Россиянка Юлия Чиркова стала победителем «Порно-Оскара»
Редакция ToDay News Ufa сообщает, что 23-летняя уроженка города Ижевска претендовала на победу сразу в трех номинациях, но победила лишь в одной номинации «Лучшая иностранная сцена группового секса».
Здоровье
В Финляндии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
В Финляндии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Политика
США расширили антироссийские санкции
Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине.
Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Происшествия
Подсудимый напал на конвоира и сбежал из здания суда в Новокузнецке
Подсудимый сбежал из здания суда в Кемеровской области, напав на конвоира. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Здоровье
Схема лекарственного лечения коронавируса существует — Минздрав Коми
Эксперты заявили, что схемы лечения есть, а нынешний уровень летальности из-за заболевания не катастрофичен.
Экономика
ФРС США сохранила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США по итогам заседания руководства 29 января приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на уровне 1,5−1,75% годовых.
Общество
Болгария намерена сократить закупки российского газа
Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.
Политика
Российский раввин раскритиковал Польшу и Украину за героизацию нацизма
Россия неоднократно осуждала героизацию нацизма в ряде стран, а также выступала резко против переписывания истории и итогов Второй мировой войны.
Армия и оружие
Израильские ВВС нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск с территории анклава ракет и шаров со взрывчаткой, сообщает пресс-служба армии Израиля в сети микроблогов Twitter.