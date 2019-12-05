Экономика

РБКРБКНа Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

Накануне глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что новые переговоры России, Украины и Евросоюза по газу могут пройти на следующей неделе. По его словам, главным условием является то, чтобы «Газпром» и «Нафтогаз» подготовили бумаги, необходимые для заключения соглашения.
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с чего всё началось
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию «Лига.Бизнес
» заявил, что реально с «Газпрома» удалось взыскать $2,1 млрд зачтенных в счет потребленного в 2014–2015 годах, но не полностью оплаченного Украиной газа, то есть 45% компенсации, присужденной Киеву в арбитраже в феврале 2018 года.
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