Экономика
РБКНа Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд
Накануне глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что новые переговоры России, Украины и Евросоюза по газу могут пройти на следующей неделе. По его словам, главным условием является то, чтобы «Газпром» и «Нафтогаз» подготовили бумаги, необходимые для заключения соглашения.
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с чего всё началось
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию «Лига.Бизнес» заявил, что реально с «Газпрома» удалось взыскать $2,1 млрд зачтенных в счет потребленного в 2014–2015 годах, но не полностью оплаченного Украиной газа, то есть 45% компенсации, присужденной Киеву в арбитраже в феврале 2018 года.РБКвчера в 16:25
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