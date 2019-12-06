с чего всё началось

Есть и сценарий, который глава «Нафтогаза» считает самым вероятным. Речь идет о том, что «Газпром» контракт не подпишет, но в какой-то момент увидит, что его долю на европейском рынке занимают другие компании, а потому вернется к переговорам с новым оператором ГТС.

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