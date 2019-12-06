с чего всё началось

Речь идет о том, что «Газпром» контракт не подпишет, но в какой-то момент увидит, что его долю на европейском рынке занимают другие компании, а потому вернется к переговорам с новым оператором ГТС. Коболев допустил, что в случае возникновения газового кризиса на Украину будет давить Евросоюз.

На Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

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Политика Медведев предупредил о последствиях протестов Гражданам нужно выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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