Экономика
Lenta.ruУкраина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов
«Нафтогаз» сумел взыскать с «Газпрома» около 2,1 миллиарда долларов, или 45 процентов всей компенсации, присужденной Стокгольмским арбитражем. Об этом в интервью порталу LIGA.net заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
Читать в источнике
Оценить293
с чего всё началось
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию «Лига.Бизнес» заявил, что реально с «Газпрома» удалось взыскать $2,1 млрд зачтенных в счет потребленного в 2014–2015 годах, но не полностью оплаченного Украиной газа, то есть 45% компенсации, присужденной Киеву в арбитраже в феврале 2018 года.РБКвчера в 16:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 03:57, Ашберн
Политика
Китай ввел ограничения в отношении американских дипломатов
Китай зеркально ответил на введенные ранее США ограничения в отношении работающих в стране дипломатов из Поднебесной.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
Происшествия
Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы возросло до 32
Число людей, пострадавших в результате пожара в одесском колледже, возросло до 32.
Шоу-бизнес
Вайкуле расстроилась отсутствием оваций на вручении премии из-за Крыма
Особой радости престижная награда певице не принесла. Артистка так и не дождалась со сцены бурных оваций, из-за своей позиции по Крыму.
Происшествия
В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми
Водитель Lada сбил троих человек на пешеходном переходе в Зеленограде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Общество
Парк львов «Тайган» в Крыму закрыт
Парк львов «Тайган» закрыли для посетителей на 30 дней по решению Белогорского суда.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Авто
Lada «Нива» получила супертюнинг без крыши и дверей
В салоне «Кабрио-Ниву» оснастили дополнительной шумоизоляцией, автономной радиостанцией, боксом-подлокотником, отдельной нишей для багажа и «скамейками», заменившими собой задний диван.
Гаджеты
Проклятие новых MacBook Pro настигло и новую 16-дюймовую модель
Похоже, у Apple снова не получилось создать новый MacBook Pro так, чтобы в Сети в первое время не появилось множество жалоб.
Происшествия
В Ростове-на-Дону возбудили дело о злоупотреблении на 1,5 млрд рублей
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя начальника Ростовской группы заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта.
Общество
В США умер сбежавший из СССР бывший майор КГБ
Бывший офицер КГБ Виктор Шеймов, вместе с семьей бежавший из СССР при помощи американских спецслужб в 1980 году, скончался в США в возрасте 73 лет.
Происшествия
Полиция Британии разбирается в гибели российского миллиардера в ДТП
В Великобритании полиция продолжает выяснять обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб российский предприниматель и миллиардер Дмитрий Обретецкий.
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Политика
«Интерфакс»: убитый в Берлине чеченец участвовал в терактах
В мае и августе 2003 года Хангошвили якобы участвовал в серии нападений на колонны федеральных сил на дороге между населенными пунктами Алхасты и Галашки в Ингушетии.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом
Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Гаджеты
AMD Ryzen 9 3950X можно купить в России, выложив не менее $1000
В США рассчитывать на покупку Ryzen 9 3950X могут либо обладатели быстрой реакции и определённого производителем бюджета, либо готовые выложить за процессор на вторичном рынке не менее $1000.
Игры
Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 в Steam
Релиз оригинальной версии Red Dead Redemption 2 для PlayStation 4 и Xbox One состоялся в октябре 2018 года.
Армия и оружие
Российское ядерное оружие назвали некачественным
Ранее ГЛАС сообщал, что Москва превосходит Вашингтон в области наземного ядерного вооружения.
Биатлон
Тюменская биатлонистка Куклина обновила личный рекорд на Кубке мира
Авто
Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже
Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
Хоккей
Овечкин починил шлем паяльной лампой во время матча НХЛ
Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин починил шлем паяльной лампой во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт
По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Общество
Большинство россиян считают порядочных людей «героями нашего времени»
Более 30% россиян назвали порядочных людей «героями нашего времени».
Экономика
В Госдуме снова отказались вводить повышенный налог для богатых
В Госдуме отказались вводить повышенный налог для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
Футбол
Лукаку и Смоллинг раскритиковали Corriere dello Sport за заголовок
Нападающий миланского футбольного клуба "Интер" Ромелу Лукаку и защитник "Ромы" Крис Смоллинг выступили с критикой в адрес итальянского издания Corriere dello Sport, которое опубликовало провокационный заголовок на первой полосе.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев не собирается жениться
Музыканта спросили о его личной жизни и о том, собирается ли он жениться.
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Коламбус» в матче НХЛ
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал главным действующим лицом прошедших 6 декабря матчей регулярного чемпионата НХЛ.