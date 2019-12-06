с чего всё началось

Накануне глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что новые переговоры России, Украины и Евросоюза по газу могут пройти на следующей неделе. По его словам, главным условием является то, чтобы «Газпром» и «Нафтогаз» подготовили бумаги, необходимые для заключения соглашения.

На Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

Общество В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ Бежавший из СССР при помощи американских спецслужб экс-майор КГБ Виктор Шеймов умер в США в возрасте 73 лет, пишет Washington Post.

Общество Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.

Энергетика Страны ОПЕК договорились о сделке по снижению объёмов добычи нефти Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страны ОПЕК достигли соглашения по сделке, подразумевающей снижение объёмов добычи нефти.

Общество Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений В ВМО "почти уверены", что средние температуры за последние пять лет (2015-2019) и за последние 10 лет (2010-2019) "станут, соответственно, самым теплым пятилетием и самым теплым десятилетием из известных".

Политика США ввели новые антироссийские санкции США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.

Политика Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.

Авто Презентован премиум-хетчбек Tata Altroz по цене Lada Granta Через год должна появится и полностью электрическая версия хэтчбека с запасом хода до 300 км. Tata Altroz имеет длину менее 4 метров.

Здоровье Медведев призвал учитывать интересы пациентов при увольнении врачей Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководству лечебных учреждений в вопросе увольнения врачей в первую очередь следует учитывать интересы пациентов.

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Общество Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Футбол Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты Нападающий миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты Corriere dello Sport.

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Авто Nissan назвал сроки начала поставок GT-R50 от Italdesign В Nissan сообщают, что при условии сертификации и омологации на различных рынках покупатели, вероятнее всего, смогут сесть за руль Nissan GT-R50 от Italdesign в конце 2020 – конце 2021 года.

Шоу-бизнес Алсу опубликовала редкое фото с мужем Алсу опубликовала новый снимок в инстаграме и посвятила публикацию своему мужу. На фото певица и ее супруг мило соприкасаются носами.

Здоровье Глава Сахалина поручил провести проверку в областной больнице Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице, где больным якобы дают просроченные лекарства и повторно используют одноразовые расходные материалы.