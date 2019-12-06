Экономика
РБКНа Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд
Накануне глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что новые переговоры России, Украины и Евросоюза по газу могут пройти на следующей неделе. По его словам, главным условием является то, чтобы «Газпром» и «Нафтогаз» подготовили бумаги, необходимые для заключения соглашения.
Читать в источнике
Оценить42
с чего всё началось
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию «Лига.Бизнес» заявил, что реально с «Газпрома» удалось взыскать $2,1 млрд зачтенных в счет потребленного в 2014-2015 годах, но не полностью оплаченного Украиной газа, то есть 45% компенсации, присужденной Киеву в арбитраже в феврале 2018 года.РБК16:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 20:45, Ашберн
Общество
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
Бежавший из СССР при помощи американских спецслужб экс-майор КГБ Виктор Шеймов умер в США в возрасте 73 лет, пишет Washington Post.
Общество
Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД
Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
Политика
Посольство Украины в Венгрии возмутил телесюжет про российский Крым
Посольство Украины в Будапеште обратилось к венгерскому каналу с просьбой "исправить ошибку" в телесюжете, где Крым обозначен как территория России.
Энергетика
Страны ОПЕК договорились о сделке по снижению объёмов добычи нефти
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страны ОПЕК достигли соглашения по сделке, подразумевающей снижение объёмов добычи нефти.
Общество
Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений
В ВМО "почти уверены", что средние температуры за последние пять лет (2015-2019) и за последние 10 лет (2010-2019) "станут, соответственно, самым теплым пятилетием и самым теплым десятилетием из известных".
Армия и оружие
ВКС России нанесли удар по боевикам в Сирии
Политика
США ввели новые антироссийские санкции
США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.
Политика
Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
Авто
Презентован премиум-хетчбек Tata Altroz по цене Lada Granta
Через год должна появится и полностью электрическая версия хэтчбека с запасом хода до 300 км. Tata Altroz имеет длину менее 4 метров.
Здоровье
Медведев призвал учитывать интересы пациентов при увольнении врачей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководству лечебных учреждений в вопросе увольнения врачей в первую очередь следует учитывать интересы пациентов.
Политика
Кремль предложил не ждать прорыва на «нормандском» саммите
Прорыва по саммиту в «нормандском формате», который состоится 9 декабря в Париже, главной темой которого станет урегулирование конфликта в Донбассе, ожидать не стоит.
Экономика
ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году
Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
Общество
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Футбол
Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты
Нападающий миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты Corriere dello Sport.
Музыка
Опубликован топ-10 самых популярных песен в России в 2019 году
Музыкальные сервисы Apple Music и Shazam составили рейтинг самых популярных песен в 2019 году, сообщает InterMedia.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом
Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Здоровье
Причины повышенного давления по утрам назвали медики
Повышенное давление по утрам может говорить о высоком уровне холестерина, диабете, а также заболевании щитовидной железы и почек.
Авто
Первый российский электрокар Zetta может скоро появиться в продаже
В России выпущен первый отечественный электромобиль под названием Zetta. Однако наименование производителя неизвестно.
Авто
Nissan назвал сроки начала поставок GT-R50 от Italdesign
В Nissan сообщают, что при условии сертификации и омологации на различных рынках покупатели, вероятнее всего, смогут сесть за руль Nissan GT-R50 от Italdesign в конце 2020 – конце 2021 года.
Фигурное катание
В Турине стартует финал Гран-при по фигурному катанию
Завершится финал Гран-При в воскресенье показательными выступлениями.
Шоу-бизнес
Алсу опубликовала редкое фото с мужем
Алсу опубликовала новый снимок в инстаграме и посвятила публикацию своему мужу. На фото певица и ее супруг мило соприкасаются носами.
Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
В Роскосмосе спокойно восприняли прогноз аналитиков в США о крахе России как космической державы после запуска американских пилотируемых космических кораблей.
Армия и оружие
Без страха: как в Сирии погибли медсёстры армии России
Во время обстрела 5 декабря 2016 года погибли две наши соотечественницы из Биробиджана, два самых настоящих героя: Надежда Дураченко и Галина Михайлова.
Здоровье
Глава Сахалина поручил провести проверку в областной больнице
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно провести служебную проверку в областной больнице, где больным якобы дают просроченные лекарства и повторно используют одноразовые расходные материалы.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
Технологии
Google назвала лучшие приложения и игры 2019 года
Политика
Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.