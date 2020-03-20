с чего всё началось

Украина может погибнуть от «вируса ненависти», заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман. В эфире телеканала «112 Украина» она отметила, что в борьбе с распространением COVID-19 регионам следует предоставить больше свободы, потому что им виднее, как обстоят дела.

На Украине заявили о риске гибели страны

Шоу-бизнес Джиган поздравил сына, затушив о лоб сигарету Поклонники бросились писать ей ободряющие комментарии, но, судя по всему, ситуация в знаменитом семействе не улучшается даже после того, как Джиган вернулся домой после реабилитации.

Гаджеты Nokia презентовала бюджетный смартфон Финская компания Nokia презентовала сразу три новых смартфона, а также бюджетный ретротелефон. Презентация состоялась в Лондоне.

Политика Конституционный суд России опубликовал статью о «политических шлюхах» На сайте Конституционного суда России 19 марта разместили статью, содержащую обсценную лексику и критику в адрес противников поправок в основной закон страны.

Общество В России выздоровели уже девять заразившихся коронавирусом Число выписанных из больниц пациентов, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция, возросло в России до девяти.

Здоровье Общественники призвали Путина принять экстренные меры против коронавируса Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты, среди которых есть Сергей Гуриев, Леонид Парфенов, Илья Азар, обратились к президенту России Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры для предотвращения эпидемии коронавируса.

Здоровье Российские ученые расшифровали геном коронавируса В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.

Политика Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.

Происшествия Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.

Происшествия В Ростове помощника прокурора уволили за вождение в пьяном виде В Ростове инспекторы ДПС остановили автомобиль Porsche Cayenne, которым управлял помощник прокурора Кировского района в состоянии алкогольного опьянения, сообщает сайт 1rnd.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Здоровье Стало известно о состоянии зараженных коронавирусом туляков Стало известно о состоянии зараженных коронавирусом туляков Фото пресс-службы правительства Тульской области Сегодня представитель региональной оперативной группы, министр здравоохранения региона Алексей Эрк провел брифинг для тульских журналистов.

Политика ЦИК расскажет о профилактике коронавируса на голосовании по поправкам ЦИК РФ намерен на следующей неделе провести подробный инструктаж с регионами по профилактике коронавируса при общероссийском голосовании по поправке в конституцию, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Гаджеты Apple ограничила продажи iPhone до двух в одни руки Американская корпорация Apple ввела ограничения на покупку iPhone в своих онлайн-магазинах во многих странах, в том числе в Соединённых Штатах и Китае.

Общество Биолог назвала главные условия для прекращения пандемии коронавируса Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала, какие факторы поспособствуют прекращению распространения SARS-CoV-2, пишет РИА Новости.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Здоровье Описаны пищеварительные симптомы коронавируса В течение десяти дней ученые анализировали симптомы более 200 пациентов с выявленной инфекцией и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или полное отсутствие аппетита.

Общество Власти Подмосковья уточнили постановление о работе торговых центров "Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу кинотеатров в указанных объектах", - говорится в сообщении.

Общество По числу жертв коронавируса Италия опередила Китай По числу погибших от нового коронавируса Италия опередила Китай. Об этом свидетельствуют отчетные данные обеих стран.

Общество Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.