Коронавирус
ИзвестияНа Украине заявили о риске гибели страны
Украина может погибнуть от «вируса ненависти», заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман. В эфире телеканала «112 Украина» она отметила, что в борьбе с распространением COVID-19 регионам следует предоставить больше свободы, потому что им виднее, как обстоят дела.
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с чего всё началось
Украина может погибнуть как государство из-за распространения коронавируса, заявила бывший депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире программы «Прайм» на телеканале «112 Украина».Lenta.ru00:26
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