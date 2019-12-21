Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что тариф на транзит газа из России через Украину вырастет из-за сниженных объемов прокачки. Как сообщает РИА "Новости", по словам министра, с этим согласны обе стороны.

На Украине заявили о росте тарифов на транзит газа из России

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