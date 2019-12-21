Экономика

РЕН ТВРЕН ТВНа Украине заявили о росте тарифов на транзит газа из России

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что тариф на транзит газа из России через Украину вырастет из-за сниженных объемов прокачки. Как сообщает РИА "Новости", по словам министра, с этим согласны обе стороны.
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Глава Минэнерго Украины заявил, что в транзитном контракте с РФ есть опция продления

Газета.Ru21 декабря в 06:08

Минэнерго Украины уточнило детали нового контракта на транзит российского газа

Rambler News Service21 декабря в 06:51

На Украине заявили о росте тарифов на транзит газа из России

РЕН ТВ21 декабря в 06:03

Россия и Украина достигли соглашения о транзите газа

Эхо Москвы21 декабря в 09:01

В Минэнерго Украины заявили о пролонгации нового транзитного договора с Россией

Национальная служба новостей21 декабря в 07:22

Глава Минэкоэнерго Украины раскрыл подробности нового транзитного договора с РФ

Народные новости21 декабря в 08:13

На Украине заявили о возможности продления транзитного контракта с Россией

ФАН21 декабря в 08:06
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Политика

Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста

РИА Новости 06:36
Энергетика

Москва и Киев зафиксировали цену на транзит газа на следующие пять лет

Российский вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что Россия и Украина договорились о фиксированной цене за транзит газа на последующие пять лет, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:18
Политика

Медведев поручил ответить на санкции против «Северного потока-2»

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами поручил проработать меры в ответ на санкции США против строительства газопровода «Северный поток-2».
Росбалт 07:15
Политика

Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Вести.Ru вчера в 19:30
Политика

Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
RT на русском 06:04
Общество

На российском сегменте МКС сработала пожарная сигнализация

Lenta.ru 06:23
Общество

Совфед одобрил возврат курилок в аэропорты

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные помещения для курения.
BFM.ru 07:17
Происшествия

В Карелии госпитализировали военного после огнестрельного ранения

Военнослужащий одной из воинских частей в Карелии получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, он госпитализирован, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости 07:24
Политика

Эксперт объяснил призыв Порошенко ввести санкции за газ из России

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
RT на русском 03:55
Экономика

ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного

Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.
РИА Новости 03:30
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
РБК 06:03
Экономика

Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2020 года

Закон предполагает увеличение МРОТ до 12 130 рублей с 1 января 2020 года. В настоящее время он равен 11 280 рублей.
ФАН 07:10
Футбол

Назван лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил рейтинг лучших клубов в истории турнира Лиги чемпионов.
Lenta.ru 07:09
Общество

Синоптики назвали причину аномальной погоды в России

Причиной аномально теплой зимы в России стало мощное вторжение атлантического воздуха, сообщили "Метеовести".
РИА Новости 06:50
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Российская газета 05:28
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Шоу-бизнес

Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Вечерняя Москва 04:19
Общество

Российским школьникам показали методы разгона протестующих

Lenta.ru 06:25
Политика

Германия разрешила прокладку труб «Северного потока-2» зимой

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило подрядчикам вести прокладку труб "Северного потока-2" в зимние месяцы.
Pravda.Ru 05:16
Происшествия

Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке

Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Известия 04:45
Кино

«КиноПоиск» назвал самые популярные фильмы 2019 года

Sostav.ru 07:00
Экономика

Медведев продлил эксперимент tax free на год

По словам первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова, если в 2018 году таможенными органами было оформлено около 42 тыс. чеков, то в этом году за 11 месяцев число чеков выросло на 35%.
ТАСС 07:01
Экономика

Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
ТАСС 03:50
Общество

Авиакомпании заявили об угрозе срыва полетов в новогодние праздники

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 27 российских авиакомпаний, заявила о возможном срыве полетов в новогодние праздники из-за отсутствия решений Минтранса по поводу использования около 30 самолетов.
Ведомости 06:48
Транспорт

Собянин открыл в новой Москве дорогу

Российская газета 07:20
Армия и оружие

Дамаск сообщил об американском ударе по нефтяным объектам в Сирии

США при помощи беспилотников четыре дня назад атаковали нефтеперерабатывающие объекты в городе Хомс, заявил в понедельник глава МИД Сирии Валид Муаллем.
Интерфакс 05:47
Общество

СВР обещает рассекретить имена семи разведчиков-нелегалов

СВР рассекретит к своему столетнему юбилею имена семерых разведчиков-нелегалов.
Газета.Ru 06:44
Шоу-бизнес

Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
StarHit.ru 02:00
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» подорожали до максимума с 2006 года

Стоимость обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» выросла почти на 3,6% к открытию при отсутствии корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Rambler News Service 07:21
Политика

США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа

Распоряжение о приостановке Киеву военной помощи было отдано Белым домом примерно через 90 минут после того, как завершился телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
REGNUM 03:10
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Алексей Анатольевич Оржель
Украинский общественный деятель
Украинский общественный деятель и политик. Эксперт в области топливно-энергетического комплекса. Руководитель сектора «Энергетика» Офиса эффективного регулирования. Народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа».
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