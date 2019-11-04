Энергетика
REGNUMНа Украине заявили о росте транзита российского газа
Источник информирует, что транзит через Украину увеличился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Непосредственно за октябрь, подчеркивает «Укртрансгаз», транзит газа из России по территории Украины составил 6,97 млрд кубометров — это на 5,2% больше, чем за октябрь прошлого года.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:08, Вашингтон
Политика
Свидетель по делу об импичменте Трампа даст письменные показания
Скандал, послуживший поводом для импичмента, разгорелся после публикации The Wall Street Journal о том, что в ходе июльского разговора с Зеленским глава Белого дома призвал Киев расследовать деятельность одного из главных конкурентов Трампа на президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера.
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Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
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Загитова хочет прыгнуть с парашютом
Газета.Ru 09:00
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Экс-чемпион Латинской Америки скончался в автокатастрофе
Бывший чемпион Латинской Америки по версии WBO Latino Леонардо Гонсалес скончался в автокатастрофе, сообщает Sport24.
Газета.Ru 11:00
Авто
Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3
Компания Kia назвала дату старта продаж компактного кроссовера Kia KX3 нового поколения.
Новые автомобили вчера в 22:29
Космос
Boeing испытал систему эвакуации новейшего корабля Starliner
Компания Boeing провела испытание системы эвакуации новейшего космического корабля Starliner, НАСА ведет прямую трансляцию.
РИА Новости 10:02
Гаджеты
Apple и Valve вместе работают над созданием AR-шлема
Компании Apple и Valve объединили усилия для создания нового AR-шлема.
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Александр Семчев опроверг слухи о своей госпитализации
Телеканал 360° вчера в 16:10
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Социальная сеть «ВКонтакте» запустила функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях.
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Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Дочь известных российских певцов Евы Польны и Дениса Клявера — 14-летняя Эвелин — попала в больницу.
Пятый канал вчера в 16:56
Происшествия
На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами
Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.
РИА Новости 08:28
Общество
Правительство назвало лучшие и худшие города России по качеству жизни
Ведомости вчера в 07:03
Футбол
Тренер «Крыльев»: «В гостях „Рубин“ играет даже лучше, чем дома»
Тренер «Крыльев Советов» Войо Чалов прокомментировал игру команды в матче с «Рубином», состоявшемся в 15-м туре РПЛ.Первый тайм не удался ни для них, ни для нас.
Soccer.ru 10:58
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
REGNUM 10:29
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске
В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.
Известия 01:04
Кино
«Джокер» номинировали на 16 «Оскаров»
Фильм Тодда Филлипса «Джокер» номинировали на 16 «Оскаров». Газета отмечает, что ленте пророчат награду как «Лучшему фильму».
Сусанин 11:00
Футбол
«Спартак» и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ
Газета.Ru 10:00
Общество
Путин высоко оценил экспонаты выставки «Память поколений»
Президент направил приветствие участникам и гостям выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".
Российская газета 03:45
Футбол
Клопп ответил Гвардиоле, который назвал Мане симулянтом
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на слова наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который заявил, что форвард красных Садио Мане в некоторых моментах прибегает к симуляции.
Чемпионат 10:56
Общество
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
В интервью «Аргументам и фактам» врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева сообщила, что в рыбных консервах содержится ценный белок, а также незаменимые кислоты, витамины и микроэлементы.
Московский Комсомолец вчера в 18:32
Религия
Церковь празднует память Казанской иконы Божией Матери
В понедельник 4 ноября, в День народного единства, Православная Церковь празднует память Казанской иконы Божией Матери.
Фома вчера в 16:24
Общество
Доводы из обращения по Метельскому переданы в ФСБ
Генеральная прокуратура передала в ФСБ информацию по доводам из обращения депутата Госдумы Валерия Рашкина о возможном нарушении экс-депутатом Мосгордумы и секретарем московского отделения партии "Единая Россия" Андреем Метельским запрета на банковские счета за границей.
Газета.Ru 08:44
Политика
Зеленский сократил число судей Верховного суда в два раза
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о проведении судебной реформы, согласно которой число судей в Верховной суде страны сокращается в два раза.
Газета.Ru 10:59