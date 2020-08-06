Политика
REGNUMНа Украине заявили о согласии Лукашенко выдать задержанных граждан РФ
Киев, 6 августа 2020, 09:42 — REGNUM Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.
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с чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода».Коммерсантъвчера в 20:55
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Журналист Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян
Коммерсантъвчера в 20:55
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