с чего всё началось

Киев, 6 августа 2020, 09:42 — REGNUM Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.

На Украине заявили о согласии Лукашенко выдать задержанных граждан РФ

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