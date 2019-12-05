Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря. Украинская и европейская стороны готовы к переговорам каждый день, утверждали в Киеве.

На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией

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