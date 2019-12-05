Политика
Газета.RuНа Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией
Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря. Украинская и европейская стороны готовы к переговорам каждый день, утверждали в Киеве.
Читать в источнике
Оценить190
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 20:24, Ашберн
Футбол
Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты
Нападающий миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты Corriere dello Sport.
Космос
Астронавты впервые испекут печенье на МКС
Наука
В Японии впервые будут проведены клинические испытания вакцины против Эболы
В декабре японские учёные начнут клинические испытания вакцины против вируса Эбола. Исследованием займётся группа Токийского университета.
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Армия и оружие
Пентагон заявил о существенно выросшей угрозе со стороны России
Замглавы Пентагона США Джон Руд заявил, что угроза его стране со стороны России якобы стала значительно выше, чем 10 лет назад.
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк извинился перед Джессикой Бил
На прошлой неделе Джастин Тимберлейк немного перебрал на вечеринке после тяжелого съемочного дня.
Экономика
На Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд
Самым позитивным Коболев назвал заключение нового контракта о транзите газа, который «Газпром» может подписать с новым оператором украинской газотранспортной системы, отделенном от «Нафтогаза».
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Политика
Небензя пошутил об отсутствии «российской комнаты» в Белом доме
Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензня во время визита в Белый дом пошутил об отсутствии в резиденции американского президента «российской комнаты».
Общество
США назначили за хакера из России самую крупную в истории награду
В сообщении министерства юстиции США отмечается, что награда за Якубца, которого власти США и Великобритании обвиняют в руководстве группой хакеров, похитившей более $100 млн, стала самой большой из всех, которые когда-либо назначались за голову киберпреступника.
Шоу-бизнес
Ани Лорак презентовала клип на песню «Мы нарушаем»
Исполнительница Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, презентовала клип на композицию «Мы нарушаем».
Общество
ГИБДД изменит правила сдачи экзамена на права
ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав.
Общество
Грете Тунберг предложили доехать из Лиссабона в Мадрид на осле
Хоккей
Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Торонто»
Общество
Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян
17 октября Росстат объявил, что в третьем квартале 2019 года реальные доходы населения выросли на 3% в годовом выражении, однако экономисты утверждают, что столь резкий рост «не бьется» с другими данными о состоянии экономики.
Политика
Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов
В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.
Общество
WP: в США умер экс-майор КГБ Шеймов, бежавший из СССР в 1980 году
Бывший майор Комитета государственной безопасности СССР Виктор Шеймов, вывезенный из Москвы агентами американского Центрального разведывательного управления в 1980 году, умер в Соединенных Штатах в возрасте 73 лет.
Футбол
Азар и Марсело могут пропустить матч с «Барселоной»
Полузащитник «Реала» Эден Азар из-за травмы может не сыграть с «Барселоной» в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом
Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Футбол
«Спартак» отреагировал на задержания фанатов в Петербурге
Пресс-служба московского "Спартака" прокомментировала многочисленные задержания фанатов команды в Санкт-Петербурге, произошедшие до и после матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает РИА "Новости".
Авто
В Сети показали обновленный Hyundai Solaris для России
Рендер помогли создать сотрудники российского завода Hyundai в Санкт-Петербурге, где уже стартовала сборка рестайлингового Solaris.
Происшествия
Установлен подозреваемый в нападении на капитана хабаровского «Амура»
Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью защитнику и капитану хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги "Амур" Максиму Кондратьеву.
Экономика
Стоимость займов в МФО «обрушилась» до 325% годовых
Средняя стоимость кредита в микрофинансовых организациях (МФО) за десять месяцев текущего года «обвалилась» на 225 п. п. Третий квартал стал самым неудачным для МФО с 2016 года.
Кино
Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»
Журнал "КиноРепортер" вручил собственную премию. Ею отмечены самые заметные персоны и события в отечественном кино и на телевидении.
Гаджеты
Смартфон Huawei Nova 6 SE получит квадрокамеру с 48-Мп сенсором
Сетевые источники обнародовали информацию о смартфоне Huawei Nova 6 SE, официальный анонс которого ожидается в самое ближайшее время.
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Космос
NASA показало, как может выглядеть будущий лунный посадочный аппарат
NASA поделилось изображением концепта будущего лунного посадочного аппарата, передает портал CNET.
Происшествия
В Иране 11 человек погибли в результате взрыва газа на свадьбе
Инцидент произошел в свадебном зале в городе Саккез. В результате взрыва газового баллона 11 человек погибли, еще 34 получили ранения.