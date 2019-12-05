Политика

Газета.RuГазета.RuНа Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря. Украинская и европейская стороны готовы к переговорам каждый день, утверждали в Киеве.
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Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией

РИА Новости08:05

Переговоры по транзиту газа сорвались на Украине

Телеканал 360°13:33

Переговоры о поставках и транзите российского газа через Украину не состоятся

Политика Сегодня11:15

Минэнерго Украины: переговоров по транзиту газа 5 декабря не будет

Аргументы и Факты10:02

Россия назвала сроки новых переговоров по транзиту газа через Украину

РБК15:39

В Минэнерго Украины заявили, что трехсторонние консультации по газу 5 декабря не состоятся

ТАСС08:58

Украина сообщила о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

News.ru08:30
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Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты

Нападающий миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты Corriere dello Sport.
Газета.Ru 14:28
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Астронавты впервые испекут печенье на МКС

РБК 02 декабря в 01:01
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В Японии впервые будут проведены клинические испытания вакцины против Эболы

В декабре японские учёные начнут клинические испытания вакцины против вируса Эбола. Исследованием займётся группа Токийского университета.
Ореанда-Новости 04:45
Политика

Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Известия 06:35
Армия и оружие

Пентагон заявил о существенно выросшей угрозе со стороны России

Замглавы Пентагона США Джон Руд заявил, что угроза его стране со стороны России якобы стала значительно выше, чем 10 лет назад.
Московский Комсомолец 11:03
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Джастин Тимберлейк извинился перед Джессикой Бил

На прошлой неделе Джастин Тимберлейк немного перебрал на вечеринке после тяжелого съемочного дня.
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Экономика

На Украине заявили о реальном взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

Самым позитивным Коболев назвал заключение нового контракта о транзите газа, который «Газпром» может подписать с новым оператором украинской газотранспортной системы, отделенном от «Нафтогаза».
РБК 16:25
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Политика

Небензя пошутил об отсутствии «российской комнаты» в Белом доме

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензня во время визита в Белый дом пошутил об отсутствии в резиденции американского президента «российской комнаты».
REGNUM 16:32
Общество

США назначили за хакера из России самую крупную в истории награду

В сообщении министерства юстиции США отмечается, что награда за Якубца, которого власти США и Великобритании обвиняют в руководстве группой хакеров, похитившей более $100 млн, стала самой большой из всех, которые когда-либо назначались за голову киберпреступника.
РБК 12:21
Шоу-бизнес

Ани Лорак презентовала клип на песню «Мы нарушаем»

Исполнительница Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, презентовала клип на композицию «Мы нарушаем».
NewInform 01:58
Общество

ГИБДД изменит правила сдачи экзамена на права

ГИБДД внесет ряд изменений в сдачу экзамена на получение водительских прав.
Газета.Ru 11:04
Общество

Грете Тунберг предложили доехать из Лиссабона в Мадрид на осле

Аргументы и Факты 05:19
Хоккей

Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Торонто»

Чемпионат вчера в 21:49
Общество

Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян

17 октября Росстат объявил, что в третьем квартале 2019 года реальные доходы населения выросли на 3% в годовом выражении, однако экономисты утверждают, что столь резкий рост «не бьется» с другими данными о состоянии экономики.
РБК 04:26
Политика

Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов

В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.
Газета.Ru 07:50
Общество

WP: в США умер экс-майор КГБ Шеймов, бежавший из СССР в 1980 году

Бывший майор Комитета государственной безопасности СССР Виктор Шеймов, вывезенный из Москвы агентами американского Центрального разведывательного управления в 1980 году, умер в Соединенных Штатах в возрасте 73 лет.
ТАСС 19:14
Футбол

Азар и Марсело могут пропустить матч с «Барселоной»

Полузащитник «Реала» Эден Азар из-за травмы может не сыграть с «Барселоной» в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании.
ProstoProSport 08:20
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом

Шоумен, у которого не сложились отношения с родителями Жанны Фриске, отметил, что у певицы также были конфликты с отцом.
Srnsk 13:05
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания 11:19
Происшествия

Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику

Вести.Ru 13:48
Футбол

«Спартак» отреагировал на задержания фанатов в Петербурге

Пресс-служба московского "Спартака" прокомментировала многочисленные задержания фанатов команды в Санкт-Петербурге, произошедшие до и после матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:08
Авто

В Сети показали обновленный Hyundai Solaris для России

Рендер помогли создать сотрудники российского завода Hyundai в Санкт-Петербурге, где уже стартовала сборка рестайлингового Solaris.
Авторамблер вчера в 03:28
Происшествия

Установлен подозреваемый в нападении на капитана хабаровского «Амура»

Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью защитнику и капитану хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги "Амур" Максиму Кондратьеву.
Российская газета 02:52
Экономика

Стоимость займов в МФО «обрушилась» до 325% годовых

Средняя стоимость кредита в микрофинансовых организациях (МФО) за десять месяцев текущего года «обвалилась» на 225 п. п. Третий квартал стал самым неудачным для МФО с 2016 года.
Телеканал 360° 19:25
Кино

Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»

Журнал "КиноРепортер" вручил собственную премию. Ею отмечены самые заметные персоны и события в отечественном кино и на телевидении.
Россия – Культура 02:14
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Смартфон Huawei Nova 6 SE получит квадрокамеру с 48-Мп сенсором

Сетевые источники обнародовали информацию о смартфоне Huawei Nova 6 SE, официальный анонс которого ожидается в самое ближайшее время.
3DNews вчера в 01:55
Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ вчера в 16:41
Космос

NASA показало, как может выглядеть будущий лунный посадочный аппарат

NASA поделилось изображением концепта будущего лунного посадочного аппарата, передает портал CNET.
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Происшествия

В Иране 11 человек погибли в результате взрыва газа на свадьбе

Инцидент произошел в свадебном зале в городе Саккез. В результате взрыва газового баллона 11 человек погибли, еще 34 получили ранения.
Известия 19:50
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