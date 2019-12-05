В пресс-службе министерства энергетики Украины сообщили, что намеченные на 5 декабря переговоры по заключению нового контракта по транзиту российского газа отменены.

На Украине заявили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

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