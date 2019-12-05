Политика
Газета.RuНа Украине заявили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа
В пресс-службе министерства энергетики Украины сообщили, что намеченные на 5 декабря переговоры по заключению нового контракта по транзиту российского газа отменены.
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Кино
Федор Добронравов не собирается уходить из сериала «Сваты»
Происшествия
Историка Соколова отправили на обследование в психиатрическую клинику
Как рассказал ТАСС источник в следственных органах, бывшего доцента СПбГУ направили туда для проведения психолого-психиатрической экспертизы.
Футбол
ФК «Эвертон» уволил Марку Силву с поста главного тренера
Португалец Марку Силва покинул пост главного тренера английского футбольного клуба "Эвертон". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Единоборства
Рахим Чахкиев не хочет драться с Емельяненко по правилам ММА
Как передает издание, Чахкиев выразил свое нежелание драться с последним по правилам ММА.
Происшествия
В Санкт-Петербурге водитель Audi разбил 13 машин
В Санкт-Петербурге водитель на автомобиле Audi A7 повредил 13 машин.
Экономика
Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными
Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.
Политика
Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева показала фото со свадьбы с Игорем Булатовым
Виктория Лопырева решила показать поклонникам несколько снимков со своей свадьбы с бизнесменом Игорем Булатовым.
Баскетбол
ЦСКА в овертайме переиграл «Жальгирис» в матче баскетбольной Евролиги
ЦСКА одержал восьмую победу в "регулярке" Евролиги и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а "Жальгирис", потерпевший шестое поражение кряду, расположился на 17-й строчке.
Футбол
Слуцкий может возглавить греческий АЕК
Экс-тренер ЦСКА и голландского «Витесса» Леонид Слуцки может возглавить греческий АЕК, сообщает «Бизнес Online».
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Общество
США назначили за хакера из России самую крупную в истории награду
В сообщении министерства юстиции США отмечается, что награда за Якубца, которого власти США и Великобритании обвиняют в руководстве группой хакеров, похитившей более $100 млн, стала самой большой из всех, которые когда-либо назначались за голову киберпреступника.
Хоккей
Зрители сняли на видео, как Овечкин «починил» свой шлем паяльником
Во время матча чемпионата НХЛ российский хоккеист Александр Овечкин паяльной лампой "починил" свой шлем.
Происшествия
Число погибших при пожаре в Одессе возросло
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Общество
В Париже в ходе протестов задержали 90 человек
Число задержанных в ходе протестной акции в Париже достигло 90, сообщает префектура полиции.
Политика
Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов в России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что граждане могут выражать свое мнение, но в соответствии с законами, иначе можно "докатиться до опасных ситуаций".
Политика
«Газпром» проработает вопрос о газопроводе в Китай через Монголию
"Газпром" в течение полугода должен просчитать, насколько выгодна для России прокладка газопровода в Китай через Монголию, заявил в четверг вице-премьер РФ Алексей Гордеев.
Общество
Ядерный чемоданчик впервые показали в открытом виде
В эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" впервые продемонстрировали ядерный чемоданчик в раскрытом виде.
Общество
ВЦИОМ: 79% россиян хотят, чтобы их дети стали волонтерами
Большинство россиян считают волонтерскую деятельность примером для молодежи и хотят бы, чтобы их дети стали добровольными помощниками.
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ
Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Армия и оружие
Два полковника СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР
3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
Общество
Суд закрыл сафари-парк «Тайган»
Единоборства
Джошуа о бое с Руисом: «Все закончится нокаутом»
Многим нравится наше противостояние. Кажется, в эту субботу все закончится нокаутом.
Кино
Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»
В московском кинотеатре "Иллюзион" 4 декабря состоялась торжественная церемония вручения премии "Событие года" за достижения в области кино и телевидения.
Футбол
«Ливерпуль» огласил заявку на клубный чемпионат мира
"Ливерпуль" объявил состав на клубный чемпионат мира в Катаре.
Армия и оружие
Аваков заявил о готовности к любому развитию событий на Донбассе
Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная гвардия «готова к любому развитию событий на Донбассе» и не составит труда догадаться, что речь идёт далеко не о мирном урегулированию конфликта.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году
YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".