Украинская сторона сообщила о переносе начала разведения сил на линии соприкосновения в Донбассе. По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, Киев отказался от запланированного на 7 октября процесса из-за того, что с момента последнего нарушения режима тишины прошло менее недели.

На Украине сообщили о срыве отведения войск в Донбассе

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