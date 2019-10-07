Политика

RT на русскомRT на русскомНа Украине сообщили о срыве отведения войск в Донбассе

Украинская сторона сообщила о переносе начала разведения сил на линии соприкосновения в Донбассе. По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, Киев отказался от запланированного на 7 октября процесса из-за того, что с момента последнего нарушения режима тишины прошло менее недели.
Читать в источнике
Комментировать167

Подробнее о событии

В Госдуме назвали двойной игрой срыв Украиной сроков отвода войск в Донбассе

Известия08:11

МИД Украины заявил о срыве разведения войск в Донбассе из-за обстрелов

РБК06:45

В Киеве заявили о срыве разведения сил в Донбассе

Интерфакс06:04

МИД Украины заявил о срыве разведения сил в Донбассе

Коммерсантъ06:13

На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе

РИА Новости06:05

На Украине сообщили о срыве отведения войск в Донбассе

RT на русском07:20

Глава МИД Украины: разведение сил в Петровском и Золотом не начнется 7 октября

ТАСС06:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 10:26, Ашберн
Транспорт

РЖД назвали сроки запуска ВСМ между Москвой и Петербургом

РБК 10:21
Футбол

Комбаров назвал причину отставки Кононова

Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал причины отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".
Газета.Ru 09:32
Политика

В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»

REGNUM вчера в 09:41
Экономика

Лишние электросети тянут средства

Проект о плате за резерв мощности внесен в Белый дом Минэнерго внесло в правительство проект постановления о введении платы за резерв электросетевой мощности.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Происшествия

Мосгорсуд оставил без изменения приговор Даниле Беглецу

ТАСС 09:01
Технологии

Ледокол «Виктор Черномырдин» вышел на ходовые испытания

Дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» вышел на ходовые испытания.
News.ru 05 октября в 04:48
Политика

Зеленский поручил упростить процедуру перемещения в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров разработать план по упрощению процедуры перемещения граждан и товаров через линию разграничения на Донбассе.
Газета.Ru 08:55
Политика

Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Происшествия

Двоих сотрудников рудника «Мир» арестовали по делу о гибели 8 рабочих

Двое бывших сотрудников рудника "Мир" арестованы по делу о гибели восьми работников этого же рудника в августе 2017 года.
РЕН ТВ 06:08
Происшествия

Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы

В центре Читы обнаружено расчлененное тело 19-летней девушки.
REGNUM вчера в 08:56
Происшествия

В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство в отношении жительницы Набережных Челнов, которая после ссоры с мужем нанесла ножом ранения двум сыновьям, один из которых умер, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
РИА Новости 03:48
Происшествия

В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь

В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Вести.Ru 07:09
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Футбол

Нидерланды отрекаются от Голландии

Кабмин Нидерландов принял судьбоносное решение полностью отказаться от использования привычного названия страны (Голландия).
Журналистская правда 05 октября в 08:50
Происшествия

МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом

МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус.
РБК 09:53
Общество

В Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданное москвичкой Алёной Поповой исковое заявление с просьбой запретить систему видеораспознавания лиц.
RT на русском 08:03
Армия и оружие

Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом

Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II.
Интерфакс 06:10
Происшествия

Участница команды Высшей лиги КВН умерла от рака

Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова.
Lenta.ru 09:29
Политика

Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса

Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
REGNUM вчера в 23:50
Политика

В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление министра энергетики США Рика Перри о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.
RT на русском 08:09
Кино

Киновселенную «Матрицы» дополнят двумя новыми фильмами

iReactor вчера в 23:38
Авто

УАЗ напомнил о комфортном автобусе на базе «Буханки»

Как сообщили в пресс-службе Ульяновского автозавода, от серийной «Буханки» этот концепт отличался полностью измененным кузовом с большей площадью остекления, переработанной приборной панелью для водителя и «маршруточной» компоновкой салона на 11 мест с большим откидным люком сверху.
Автоновости дня 05 октября в 08:39
Шоу-бизнес

Жанна Фриске перед смертью не позволяла себе плакать

Певица Жанна Фриске не могла позволить себе заплакать перед смертью.
Дни24 05:07
Гаджеты

Intel снизила цены на процессоры девятого поколения

С сегодняшнего дня стоимость уже представленных на рынке моделей Intel Core девятого поколения снизилась.
Ferra 09:00
Наука

В Восточно-Сибирском море зафиксировали рекордный выброс метана

REGNUM 05:47
Происшествия

Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье

Известия 04:58
Гаджеты

Первая партия Galaxy Fold закончилась в России

Стоимость модели в серебряном и черном цветах - - 159990 руб. Первые партии устройства были полностью распроданы в день старта предзаказа (18 сентября) и в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре.
Коммерсантъ 09:06
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Российская газета вчера в 12:14
Армия и оружие

Американский «Летающий штаб» заметили у границ России

В конце сентября у берегов Крыма и Калининградской области заметили американские военные самолеты: они также провели возле российских границ многочасовые разведывательные полеты.
Lenta.ru 10:00
Футбол

Футболист Тарасов поздравил Путина с днём рождения

RT на русском 07:59
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное