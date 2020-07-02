Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса

Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ". Запись трансляции опубликована на YouTube-канале политика.
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Экс-депутат Рады заявил о страхе Украины перед Донбассом

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В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
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Боевая авиация возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесла массированные удары по ряду провинций Йемена.
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Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
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Генпрокуратура потребовала удалить видеообращение схиигумена Сергия

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Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
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Без чего жир не уходит из организма объяснила известный эндокринолог. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 62%

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В ВОЗ прокомментировали информацию о новом штамме свиного гриппа

Напомним, 30 июля американский научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences опубликовал исследование китайских ученых, в котором рассказывалось о выявлении "нового" штамма свиного гриппа, способного вызвать пандемию.
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Выставка работ Сальвадора Дали откроется в Плёсе

2 июля в в Левитановском культурном центре Плёсского музея-заповедника откроется выставка работ Сальвадора Дали.
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NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в Instagram прокомментировал инцидент, случившийся в матче 25-го тура Тинькофф-чемпионата России с "Тамбовом" (2:1).
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