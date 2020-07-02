Политика
РИА НовостиНа Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса
Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ". Запись трансляции опубликована на YouTube-канале политика.
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Политика
За поправки к Конституции проголосовали 77,93% россиян
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию завершилось в 21:00 1 июля. Проголосовать можно было в течение семи дней с 25 июня.
Известия вчера в 23:58
Общество
У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн
Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
SakhaNews вчера в 13:21
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия 29 июня в 17:10
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 654 тыс. (6556 за сутки).
РБК 01:03
Происшествия
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
Происшествия
В Камчатском крае медведь напал на рыбака
Российская газета вчера в 23:44
Армия и оружие
Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция нанесла удары по Йемену
Боевая авиация возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесла массированные удары по ряду провинций Йемена.
Известия вчера в 19:20
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
Общество
Генпрокуратура потребовала удалить видеообращение схиигумена Сергия
Генеральная прокуратура потребовала удалить опубликованное на видеохостинге YouTube видеообращение запрещенного в служении духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова).
Ведомости вчера в 22:41
Единоборства
Глава UFC Уайт показал инфраструктуру «Бойцовского острова»
Глава UFC Дэйна Уайт опубликовал в инстаграме два видео, знакомящих болельщиков с инфраструктурой «Бойцовского острова».
Sport24.ru вчера в 02:22
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru вчера в 03:52
Здоровье
Без чего жир не уходит из организма объяснила эндокринолог
Без чего жир не уходит из организма объяснила известный эндокринолог. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Экономика
Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Банки-участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (B2С), рассказали РБК два источника на платежном рынке.
РБК вчера в 23:01
Гаджеты
Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки
Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
Evo-rus.com 30 июня в 08:29
Космос
Нестабильная массивная голубая звезда исчезла в карликовой галактике
N+1 30 июня в 10:10
Политика
Явка на голосование по поправкам к Конституции превысила 62%
Общая явка на голосование по поправкам к Конституции составила 62,89% по состоянию на 17:00, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.
Моя Москва.онлайн вчера в 11:00
Экономика
СМИ узнали о новом руководителе «ВСМПО-Ависма» из Evraz
Бывший руководитель угольного дивизиона Evraz Сергей Степанов станет новым генеральным директором «ВСМПО-Ависмы».
РБК 00:58
Здоровье
В ВОЗ прокомментировали информацию о новом штамме свиного гриппа
Напомним, 30 июля американский научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences опубликовал исследование китайских ученых, в котором рассказывалось о выявлении "нового" штамма свиного гриппа, способного вызвать пандемию.
Деловое.ТВ вчера в 14:21
Экономика
Кабмин выделил бизнесу 20 миллиардов на покупку масок
В понедельник, 29 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 20 миллиардов рублей малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) на профилактику коронавирусной инфекции.
Форпост Северо-Запад 29 июня в 06:13
Культура
Выставка работ Сальвадора Дали откроется в Плёсе
2 июля в в Левитановском культурном центре Плёсского музея-заповедника откроется выставка работ Сальвадора Дали.
Культуромания 30 июня в 08:08
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
Происшествия
Стая собак растерзала кошку на детской площадке в Красноярске
ТВ-Енисей 30 июня в 08:44
Общество
В России предложили создать единую электронную базу ЖКХ
Минстрой России намерен собрать всю документацию на жилые дома в единой электронной базе.
Lenta.ru вчера в 19:09
Общество
На Сахалине отменили обсервацию для приезжающих на остров со справкой
Южно-Сахалинск, 2 июля 2020, 07:59 — REGNUM Власти Сахалинской области приняли решение отменить обязательную обсервацию для прибывающих на Сахалин со справкой об отрицательном тесте на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.
REGNUM 00:59
Футбол
Дзюба ответил на выкрики в свой адрес в матче с «Тамбовом»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в Instagram прокомментировал инцидент, случившийся в матче 25-го тура Тинькофф-чемпионата России с "Тамбовом" (2:1).
Спорт-Экспресс вчера в 18:51
Здоровье
Еще 20 КТ-центров вернутся к амбулаторному приему пациентов
Еще 20 КТ-центров вернутся к амбулаторному приему пациентов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Российская газета 01:12
Энергетика
Мировые цены на нефть повышаются второй день подряд
В четверг утром, 2 июля, мировые цены на нефть растут вторую торговую сессию кряду.
Газета.Ru 01:01
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Известия вчера в 11:38