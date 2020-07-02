Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ". Запись трансляции опубликована на YouTube-канале политика.

На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса

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Общество У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии. 17

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Политика NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами» Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники. 143

Общество В России предложили создать единую электронную базу ЖКХ Минстрой России намерен собрать всю документацию на жилые дома в единой электронной базе.

Общество На Сахалине отменили обсервацию для приезжающих на остров со справкой Южно-Сахалинск, 2 июля 2020, 07:59 — REGNUM Власти Сахалинской области приняли решение отменить обязательную обсервацию для прибывающих на Сахалин со справкой об отрицательном тесте на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.