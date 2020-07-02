Политика

Lenta.ruLenta.ruНа Украине заявили о страхе возвращения Донбасса

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева. Об этом он сообщил в эфире канала «НАШ». Запись трансляции доступна на YouTube.
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На Украине заявили, что Киев боится вернуть Донбасс

РЕН ТВвчера в 23:30

Экс-депутат Рады рассказал о страхе Украины из-за возвращения Донбасса

РИА Новостивчера в 21:00

Экс-депутат Рады объяснил, почему Украина боится возвращения Донбасса

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«Они никогда в жизни этого не сделают»: Назван главный страх Украины перед Донбассом

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Экс-депутат Рады заявил о страхе Украины перед Донбассом

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На Украине объяснили, почему возвращение Донбасса пугает Киев

News.ruвчера в 21:16

На Украине заявили о страхе возвращения Донбасса

Lenta.ruвчера в 23:24
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
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Общество

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК вчера в 13:26
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Общество

На Сахалине назвали условие освобождения приезжих от изоляции

Справка об отсутствии COVID-19 у прибывающих на Сахалин людей избавит их от изоляции, сообщил в четверг губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости вчера в 23:47
Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Ведомости вчера в 19:50
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

Известия вчера в 20:35
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Политика

ЦИК РФ обнародовал данные голосования после обработки 60% протоколов

Москва, 1 июля 2020, 23:15 — REGNUM Почти 77% жителей Российской Федерации по итогам обработки 60% протоколов поддержали на общероссийском голосовании внесение поправок к Конституции страны.
REGNUM вчера в 16:15
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Культура

Скончался советский и российский актер Виктор Проскурин

Умер советский и российский актёр Виктор Проскурин. Ему было 68 лет, передает Общественное телевидение России.
Общественное телевидение России вчера в 09:02
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Политика

Голосовавшие в Нью-Йорке россияне не поддержали поправки в Конституцию

Большинство из проголосовавших россиян в Нью-Йорке не поддержали поправки в Конституцию, информировал пресс-секретарь Генконсульства РФ в городе Алексей Топольский.
Московский Комсомолец вчера в 23:02
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Общество

В Москве за сутки скончались 39 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 39 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 17:12
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Армия и оружие

Украина очертила «голый» сценарий применения «убийцы» Крымского моста

В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен таким оружием.
Lenta.ru вчера в 17:07
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Армия и оружие

Старые советские тягачи обновят для нужд российской армии

В рамках военно-технического форума «Армия-2020» будут представлены новые многоцелевые тягачи на гусеничном ходу МГШ-ЛБУ и МГТТ-ЛБ.
Актуальные Новости 30 июня в 07:34
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Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
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Футбол

Эден Азар не попал в заявку «Реала» на матч с «Хетафе»

Мадридский «Реал» в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 33-го тура чемпионата Испании с «Хетафе».
Чемпионат вчера в 21:46
Футбол

Дубль Влашича принес победу ЦСКА в московском дерби со «Спартаком»

Vprognoze.ru 30 июня в 16:20
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Общество

Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными

Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Интерфакс вчера в 18:27
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Политика

NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов

Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
РИА Новости вчера в 22:48
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Космос

Установлен точный центр тяжести Солнечной системы

Используя новое, специально разработанное программное обеспечение, международная команда астрономов сократила количество вариантов местоположения барицентра нашей Солнечной системы до 100 метров.
Популярная механика вчера в 05:16
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Экономика

Nasdaq снова закрылся выше 10 000 пунктов

Индекс Dow Jones вырос на 217,08 пункта (0,85%), до 25 812,88 пункта, диапазон индекса составил от 25 475,14 до 25 905,38 пункта.
REGNUM 30 июня в 16:31
Происшествия

Медведь напал на рыбака на Камчатке

ТАСС вчера в 21:02
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Происшествия

При стрельбе в американском Окленде пострадали четыре человека

В результате стрельбы на автотрассе в городе Окленд, расположенном в американском штате Калифорния, пострадали четыре человека.
Газета.Ru вчера в 21:51
Происшествия

Якутянин подозревается в убийстве криминального авторитета

30-летний житель Якутии арестован во Владивостоке по подозрению в убийстве криминального авторитета, находившегося в федеральном розыске в связи с тяжким преступлением против жизни и здоровья, сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю.
SakhaNews вчера в 23:07
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Культура

Сериал «Остаться в живых» мог завершиться на третьем сезоне

Соавтор культового приключенческого сериала "Остаться в живых" Дэймон Линделоф признался, что хотел закончить шоу уже после третьего сезона, сообщает портал Collider.
Piter.tv вчера в 13:36
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Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
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Общество

За провал явки на голосовании накажут курганских мэров

В Курганской области за провал явки по поправкам в Конституцию в районах местные власти грозят лишить сельсоветы бюджетного финансирования.
URA.Ru 30 июня в 22:49
Культура

Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в Киноакадемию США

Более 800 деятелей кино пригласили вступить в Киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ 30 июня в 21:30
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Здоровье

С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог

Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com вчера в 02:11
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Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
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Спорт

ВФЛА попросит World Athletics об отсрочке выплаты штрафа на полгода

На заседании президиума Всероссийской федерации легкой атлетики было принято решение обратиться в совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) с просьбой об отсрочке выплаты штрафа в 5 миллионов долларов на шесть месяцев.
Советский спорт 30 июня в 15:04
Здоровье

Новый вирус в США оказался смертельным для тысячи животных

Вирус геморрагической болезни кроликов убил несколько тысяч животных в США.
Neva.Today вчера в 14:36
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Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
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Евгений Владимирович Мураев
Украинский политик
Украинский политик. Депутат Верховной рады Украины VII созыва и VIII созыва, депутат Харьковского областного совета двух созывов. Член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Бывший член Партии регионов и бывший председатель политического совета партии «За життя». Лидер партии «НАШИ» и один из лидеров «Оппозиционного блока». Был кандидатом в президенты Украины на выборах 2019 года, однако снял свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула.
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