Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева. Об этом он сообщил в эфире канала «НАШ». Запись трансляции доступна на YouTube.

На Украине заявили о страхе возвращения Донбасса

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