Политика
Lenta.ruНа Украине заявили о страхе возвращения Донбасса
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева. Об этом он сообщил в эфире канала «НАШ». Запись трансляции доступна на YouTube.
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«Они никогда в жизни этого не сделают»: Назван главный страх Украины перед Донбассом
Царьградвчера в 23:16
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
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На Сахалине назвали условие освобождения приезжих от изоляции
Справка об отсутствии COVID-19 у прибывающих на Сахалин людей избавит их от изоляции, сообщил в четверг губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости вчера в 23:47
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Ведомости вчера в 19:50
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
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Политика
ЦИК РФ обнародовал данные голосования после обработки 60% протоколов
Москва, 1 июля 2020, 23:15 — REGNUM Почти 77% жителей Российской Федерации по итогам обработки 60% протоколов поддержали на общероссийском голосовании внесение поправок к Конституции страны.
REGNUM вчера в 16:15
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Скончался советский и российский актер Виктор Проскурин
Умер советский и российский актёр Виктор Проскурин. Ему было 68 лет, передает Общественное телевидение России.
Общественное телевидение России вчера в 09:02
Политика
Голосовавшие в Нью-Йорке россияне не поддержали поправки в Конституцию
Большинство из проголосовавших россиян в Нью-Йорке не поддержали поправки в Конституцию, информировал пресс-секретарь Генконсульства РФ в городе Алексей Топольский.
Московский Комсомолец вчера в 23:02
Общество
В Москве за сутки скончались 39 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 39 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 17:12
Армия и оружие
Украина очертила «голый» сценарий применения «убийцы» Крымского моста
В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен таким оружием.
Lenta.ru вчера в 17:07
Армия и оружие
Старые советские тягачи обновят для нужд российской армии
В рамках военно-технического форума «Армия-2020» будут представлены новые многоцелевые тягачи на гусеничном ходу МГШ-ЛБУ и МГТТ-ЛБ.
Актуальные Новости 30 июня в 07:34
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
Футбол
Эден Азар не попал в заявку «Реала» на матч с «Хетафе»
Мадридский «Реал» в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 33-го тура чемпионата Испании с «Хетафе».
Чемпионат вчера в 21:46
Футбол
Дубль Влашича принес победу ЦСКА в московском дерби со «Спартаком»
Vprognoze.ru 30 июня в 16:20
Общество
Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными
Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Интерфакс вчера в 18:27
Политика
NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов
Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
РИА Новости вчера в 22:48
Космос
Установлен точный центр тяжести Солнечной системы
Используя новое, специально разработанное программное обеспечение, международная команда астрономов сократила количество вариантов местоположения барицентра нашей Солнечной системы до 100 метров.
Популярная механика вчера в 05:16
Экономика
Nasdaq снова закрылся выше 10 000 пунктов
Индекс Dow Jones вырос на 217,08 пункта (0,85%), до 25 812,88 пункта, диапазон индекса составил от 25 475,14 до 25 905,38 пункта.
REGNUM 30 июня в 16:31
Происшествия
Медведь напал на рыбака на Камчатке
ТАСС вчера в 21:02
Происшествия
При стрельбе в американском Окленде пострадали четыре человека
В результате стрельбы на автотрассе в городе Окленд, расположенном в американском штате Калифорния, пострадали четыре человека.
Газета.Ru вчера в 21:51
Происшествия
Якутянин подозревается в убийстве криминального авторитета
30-летний житель Якутии арестован во Владивостоке по подозрению в убийстве криминального авторитета, находившегося в федеральном розыске в связи с тяжким преступлением против жизни и здоровья, сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю.
SakhaNews вчера в 23:07
Культура
Сериал «Остаться в живых» мог завершиться на третьем сезоне
Соавтор культового приключенческого сериала "Остаться в живых" Дэймон Линделоф признался, что хотел закончить шоу уже после третьего сезона, сообщает портал Collider.
Piter.tv вчера в 13:36
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
Общество
За провал явки на голосовании накажут курганских мэров
В Курганской области за провал явки по поправкам в Конституцию в районах местные власти грозят лишить сельсоветы бюджетного финансирования.
URA.Ru 30 июня в 22:49
Культура
Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в Киноакадемию США
Более 800 деятелей кино пригласили вступить в Киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ 30 июня в 21:30
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com вчера в 02:11
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С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
Спорт
ВФЛА попросит World Athletics об отсрочке выплаты штрафа на полгода
На заседании президиума Всероссийской федерации легкой атлетики было принято решение обратиться в совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) с просьбой об отсрочке выплаты штрафа в 5 миллионов долларов на шесть месяцев.
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Здоровье
Новый вирус в США оказался смертельным для тысячи животных
Вирус геморрагической болезни кроликов убил несколько тысяч животных в США.
Neva.Today вчера в 14:36
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00