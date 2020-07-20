Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море

На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море. Об этом говорится в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в журнале "Черноморская безопасность".
Читать в источнике
Комментировать126
с чего всё началось
Россия тайно разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, предполагающую внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование
, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
Lenta.ruвчера в 17:04

Подробнее о событии

На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море

РИА Новости04:03

Украина нашла «тайное оружие России» в глубине Черного моря

ФАНвчера в 23:00

Украина в глубинах Черного моря «нашла» тайное оружие России

Московский Комсомолец03:17

На Украине заявили о «тайном оружии России» в глубинах Черного моря

Газета.Ru01:34

Украина нашла «тайное оружие РФ» в глубине Черного моря

Piter.tv01:32

На Украине заявили о «тайном российском оружии» в Чёрном море

REGNUM04:01

Украина в глубинах Черного моря «обнаружила» тайное оружие России

Lenta.ruвчера в 17:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 04:46, Ашберн
Шоу-бизнес

Лолита похвасталась стройной фигурой на фестивале «Славянский базар»

Дни.ру 03:02
Шоу-бизнес

Утяшева показала фанатам новую пару Гарика Харламова

Телеведущая Ляйсан Утяшева решила хайпануть на разводе Гарика Харламова с Кристиной Асмус.
Pravda.Ru вчера в 10:22
Происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
553
Общество

В России впервые с апреля выявили менее 6 тыс. заболевших за сутки

В Санкт-Петербурге за сутки заболели 195 человек. Это минимальный показатель с 27 апреля, когда в городе был выявлен 161 случай заболевания.
РБК 04:43
Футбол

Месси в рекордный седьмой раз стал лучшим бомбардиром Примеры

Sport.ru вчера в 19:00
1
Общество

Умер автор песни «Ой, рябина кудрявая» Евгений Родыгин

Композитор Евгений Родыгин, написавший песню «Ой, рябина кудрявая», скончался на 96-м году жизни.
Известия 03:31
Интернет

В интернет попали данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов

Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
Вести.Ru вчера в 23:51
202
Общество

В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса за сутки

Всего в Республике Крым зафиксировано 983 случая COVID-19. Выздоровел 721 человек, 13 умерли.
Вести.Севастополь 03:01
175
Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
357
Общество

«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию

Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
508
Происшествия

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Ведомости 01:21
625
Космос

Археолог нашел на Марсе древние руины неизвестного происхождения

В поле зрения археолога попала разрушенная конструкция с блоками длиной более 40 м и шириной 20 м, выполненная из металла и имеющая несколько отверстий.
Evo-rus.com 03:11
2
Политика

Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США

Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома, в воскресенье провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина.
ТАСС вчера в 22:10
5
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 18 июля в 12:01
118
Футбол

Федун назвал «Зенит» дутым чемпионом и раскритиковал судейство

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал итоги полуфинального матча Кубка России, в котором "красно-белые" проиграли "Зениту" (1:2) и уже третий сезон подряд остались без трофеев.
Российская газета вчера в 14:47
Футбол

«Краснодар» уступил «Динамо» и потерял шансы на второе место в РПЛ

РИА Новости вчера в 15:46
Шоу-бизнес

«Единственная красавица в семье Кардашьян» снялась в бикини в пустыне

Lenta.ru 02:04
Общество

Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле

Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
РБК 01:34
1K
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru вчера в 02:31
2,5K
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
225
Игры

Корпорация Microsoft планово отменила годовую подписку Xbox Live Gold

Microsoft в плановом порядке отменила годовую подписку Xbox Live Gold, владельцы консолей Xbox заметили её отсутствие в магазине корпорации.
Актуальные Новости вчера в 12:52
Общество

Испытания вакцины: в Москве выписана домой вторая группа добровольцев

Вторая группа добровольцев — испытателей вакцины против Covid-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, выписана из клиники.
Евразия Daily 03:24
311
Здоровье

В Бурятии на севере Байкала весь общепит закрыли на две недели

В городе Северобайкальск в Бурятии на две недели закрыли все заведения общепита. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 02:56
1
Происшествия

Фонтан горячей воды повредил автомобили в Барнауле

Последствия аварии на теплосетях в Барнауле Цитата из видео По свидетельству очевидцев, без повреждений не обошлось: в машинах выбило стёкла.
REGNUM 04:06
Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25
3
Кино

«Джокер» стал самым «проблемным» фильмом Британии в 2019 году

В 2019 году в Британский совет по классификации фильмов поступило 20 жалоб на "Джокера". Это намного больше, чем на любую другую картину.
Piter.tv 03:21
Экономика

Зерно из госфонда смогут продавать по цене ниже закупочной

Государство в отдельных случаях сможет продавать зерно из госфонда по цене ниже закупочной.
Коммерсантъ 18 июля в 05:59
4
Наука

Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса

Об эффективности ультрафиолета сообщил иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
47
Экономика

Раскрыты последствия деноминации рубля для России

Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев заявил о том, что с момента последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился, чтобы можно было провести новую процедуру по уменьшению нарицательной стоимости номинала национальной валюты в 100 раз.
Московский Комсомолец 02:48
4
Футбол

Ван Перси: «Думаю, что „Арсенал“ не особо хочет играть в Лиге Европы»

Думаю, что «Арсенал» не особо хочет играть в Лиге Европы в следующем сезоне, их цель – Лига чемпионов.
Евро-футбол.ру вчера в 13:16
Как работают Яндекс.Новости?
Строительство "Турецкого потока"Больше новостей по теме
Главное