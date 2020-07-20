Армия и оружие
РИА НовостиНа Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море
На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море. Об этом говорится в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в журнале "Черноморская безопасность".
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с чего всё началось
Россия тайно разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, предполагающую внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.Lenta.ruвчера в 17:04
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