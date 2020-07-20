с чего всё началось

На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море. Об этом говорится в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в журнале "Черноморская безопасность".

На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море

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