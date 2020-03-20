с чего всё началось

Украина может погибнуть от «вируса ненависти», заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман. В эфире телеканала «112 Украина» она отметила, что в борьбе с распространением COVID-19 регионам следует предоставить больше свободы, потому что им виднее, как обстоят дела.

На Украине заявили о риске гибели страны

Происшествия В Татарстане женщину привлекли к ответственности за фейк о карантине В Татарстане жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за то, что она распространила через мессенджер ложные сообщения о якобы скором закрытии города на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Происшествия Петербургский школьник выстрелил в упор в соседа по парте Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 10:35 — REGNUM В одной из школ Невского района Санкт-Петербурга восьмиклассник выстрелил в упор из газового пистолета в соседа по парте.

Энергетика Стоимость нефти Brent подскочила выше $30 за баррель Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов продолжают повышаться, и рост котировок даже усилился, причем сорт Brent превысил $30 за баррель.

Общество Коронавирусом заразился князь Монако Известен как бобслеист, дзюдоист и даже полярник Заражение коронавирусом имеет характер массового заболевания в правящих кругах Ирана.

Происшествия В Екатеринбурге задержали второго убийцу архитектора Кротова В Екатеринбурге задержали второго убийцу архитектора Кротова. Им оказался официально неработающий местный житель 1987 года рождения.

Финансы Курс рубля вырос к доллару и евро на открытии торгов Российский рубль на открытии торгов Мосбиржи укрепился к доллару на 1,3 процента и достигал отметки в 78,1 рубля, к евро — на 0,9 процента, достигая 83,87 рубля по данным на 10:00 мск.

Энергетика Американские нефтекомпании срочно реструктурируют долги Частные нефтегазовые компании США реструктурируют долги на миллиарды долларов или ищут способы поддержки предприятий на фоне обвала цен на нефть и роста доходности по облигациям.

Путешествия Таиланд стал недоступен для туристов Управление гражданской авиации Таиланда опубликовало новые правила въезда в страну, предусматривающие, в том числе, наличие у туристов справки, о том, что они не больны коронавирусом.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Политика В МИД рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска Чонгар в начале мая.

Общество Роскачество оценило эффективность антисептиков В Роскачестве оценили эффективность антисептиков против коронавируса и рассказали, можно ли им заменить мытье рук с мылом.

Политика Племянник Путина собрался в политику Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».

Общество Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.

Политика Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.

Наука Гипотеза самарских ученых может предсказать вспышки коронавируса Математическая модель неконтролируемого "взрывного" распространения вирусных заболеваний, созданная сотрудниками Самарского национального исследовательского университета имени Королева, может оказаться полезной в предсказании новых неконтролируемых вспышек коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба российского вуза.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.