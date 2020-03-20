Коронавирус
РИА НовостиНа Украине заявили о вероятной гибели страны
"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина". Так она прокомментировала меры против распространения нового коронавируса на Украине.
Читать в источнике
Оценить150
с чего всё началось
Украина может погибнуть как государство из-за распространения коронавируса, заявила бывший депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире программы «Прайм» на телеканале «112 Украина».Lenta.ru00:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 00:53, Ашберн
Экономика
Правительство России подготовило план поддержки магазинов
Правительство России подготовило план необходимых мер для поддержки отечественных ритейлеров и торговых компаний в случае нехватки продуктов из-за коронавируса.
Происшествия
Сын омского экс-прокурора Спиридонова пьяным на Porsche Cayenne подрезал кортеж губернатора
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
Италия обошла Китай по количеству жертв коронавируса
Италия, опередив Китай, вышла на первое место по количеству жертв коронавируса нового типа.
Энергетика
Нефть на торгах продолжает дорожать
Майские фьючерсы марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3,44% и на 07:30 утра по московскому времени составили 29,45 доллара за баррель.
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Гаджеты
Презентован недорогой смартфон Samsung Galaxy A41 с тройной камерой
Японский оператор NTT DoCoMo анонсировал бюджетный смартфон Samsung Galaxy A41. В Японии первые продажи начнутся в июне.
Авто
20% автомобилей с пробегом в течение года меняют владельца
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Опередить российскую валюту по статическому показателю, характеризующему будущую амплитуду колебаний валютного курса, смог только мексиканский песо.
Происшествия
В Ростовской области горит торговый павильон на рынке
Торговый павильон загорелся на рынке в Аксайском районе Ростовской области, площадь возгорания уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Общество
В России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Почти во всех российских регионах ввели режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Общество
Москва направила Парижу ноту из-за ситуации с россиянами на лайнере
Посольство России в Париже направило МИД Франции ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся вблизи Марселя.
Общество
Владелец «Пятерочек» зафиксировал снижение спроса на продукты в Москве
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group, владеющий «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями», 18 марта зафиксировал в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней.
Здоровье
На Украине выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждены на Украине - на этот раз в Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Александр Бондаренко.
Общество
Россиянам рекомендовано покинуть Таиланд
Дипломаты обращают внимание, что с 18 по 31 марта в стране приостанавливается работа большинства увеселительных заведений: баров, театров, массажных салонов, спа и фитнес-залов в Бангкоке и соседних провинциях.
Шоу-бизнес
Темникова вколола в щеки жир с живота
Здоровье
Названы пищеварительные симптомы коронавируса
Признаками коронавируса могут быть не только респираторные симптомы, но и нарушения пищеварения.
Музыка
Российские синхронистки показали номер под песню группы Little Big
Синхронистка Алла Шишкина опубликовала в своём Instagram видео, на котором национальная команда исполнила номер под песню UNO — с ней Little Big планировали выступить в конкурсе.
Наука
Над Южным полюсом озоновая дыра закрывается медленнее из-за фреонов
Над Южным полюсом озоновая дыра закрывается медленнее из-за фреонов. Об этом сообщает издание Evo-rus.com.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Технологии
Huawei Mate XS придется искать альтернативу сервисам Google
Как сообщают сетевые источники, компания Google начала блокировать свои сервисы, предустановленные на смартфонах Huawei, в частности на модели Mate XS.
Общество
В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
Общество
В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки
Культура
«Кинопоиск» покажет сериал о победе Ельцина на выборах в 1996 году
Общество
Ставропольцы гадают, кто стал первым заболевшим коронавирусом в крае
Ставропольцы распространяют в мессенджерах аудиосообщение о заражении коронавирусом главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой.
Наука
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Политика
Племянник Путина собрался в политику
Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Энергетика
У властей Техаса просят снизить добычу нефти из-за обвала цен — WSJ
Несколько американских нефтяных компаний предложили властям штата Техас снизить добычу углеводородного сырья из-за обвала цен, пишет The Wall Street Journal.
Хоккей
Президент КХЛ Алексей Морозов предложил новый формат плей-офф
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что организация разработала новый формат проведения Кубка Гагарина без участия казахстанского «Барыса» и финского «Йокерита», снявшихся с турнира.