с чего всё началось

"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина". Так она прокомментировала меры против распространения нового коронавируса на Украине.

На Украине заявили о вероятной гибели страны

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