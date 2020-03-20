Коронавирус
РИА НовостиНа Украине заявили о вероятной гибели страны
"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина". Так она прокомментировала меры против распространения нового коронавируса на Украине.
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с чего всё началось
Украина может погибнуть как государство из-за распространения коронавируса, заявила бывший депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире программы «Прайм» на телеканале «112 Украина».Lenta.ru00:26
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