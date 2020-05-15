Командование ВМС Украины в 2018 году отправило корабли в Керченский пролив без письменных приказов в нарушение порядка исполнения боевых документов, говорится в экспертизе инцидента, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз при минюсте Украины.

На Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе

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Экономика Ростуризм призвал регионы оказать финансовую поддержку туротрасли Ростуризм обратился к главам всех субъектов РФ с просьбой оказать финансовую поддержку и предоставить льготы региональному туризму, следует из письма, подписанного главой ведомства Зариной Догузовой. 20

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