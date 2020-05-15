Армия и оружие

ИзвестияИзвестияНа Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе

Командование ВМС Украины в 2018 году отправило корабли в Керченский пролив без письменных приказов в нарушение порядка исполнения боевых документов, говорится в экспертизе инцидента, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз при минюсте Украины.
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На Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе

Piter.tv01:19

В Киеве выявили вину Украины в инциденте с кораблями в Керченском проливе

Пятый каналвчера в 22:01

В Киеве подтвердили вину Порошенко в организации керченской провокации

ФАНвчера в 21:45

Эксперты института при минюсте Украины обвинили Киев в керченском инциденте

Взгляд.рувчера в 20:54

На Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе

Известиявчера в 18:45

Эксперты заявили, что ВМС Украины направило корабли в Керченский пролив по устному указу Порошенко

Комсомольская правдавчера в 18:08

Эксперты: ВМС Украины направило корабли в Керченский пролив по устному указу Порошенко

ТАССвчера в 17:41
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Общество

Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок

Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
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Фигурное катание

Трусова объяснила переход к Плющенко

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 15:31
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Автоспорт

«Феррари» подписала контракт с Сайнсом

Sport.ru вчера в 06:28
Общество

На границе с Китаем устроили забастовку приморские дальнобойщики

Дальнобойщики из России стоят в огромной очереди на границе с Китаем в Приморье и собираются устроить забастовку из-за отказа китайских пограничников их пропускать, рассказал в интервью РИА Новости председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.
Live24 вчера в 05:47
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Здоровье

Свердловский Роспотребнадзор призвал губернатора продлить особый режим

Глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских направил губернатору региона Евгению Куйвашеву документ, в котором призвал продлить режим самоизоляции и расширить список территорий, где введены ограничительные меры.
Уральский меридиан 02:03
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Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
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Футбол

Левандовский назвал пять лучших нападающих в мире – в списке нет Месси

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский назвал свой рейтинг пяти лучших форвардов мира, передает источник.
ProstoProSport вчера в 23:20
Политика

Захарова возмутилась статьей Bloomberg о коронавирусе в России

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Facebook подвергла критике публикацию Bloomberg под названием "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских".
Газета.Ru вчера в 17:49
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Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
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Общество

Алексеевские семьи с детьми смогут оформить единовременную выплату до 1 октября 2020 года

Алексеевцы смогут оформить единовременную выплату на детей до 1 октября 2020 года.
Газета-Заря 31 13 мая в 09:09
Общество

В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
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Общество

Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе

Известия вчера в 20:54
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Общество

Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК вчера в 06:03
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Экономика

Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»

ННК был создан в 2008 году российскими нефтяными компаниями. 80% в ННК принадлежало «Роснефти», 20% — «Газпром нефти».
РБК вчера в 10:16
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Общество

Власти Москвы объяснили порядок массового тестирования на коронавирус

Массовое тестирование будет организовано ИФА-методом (иммуноферментный анализ), который позволяет определить наличие в крови антител к коронавирусу.
РБК вчера в 10:34
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Шоу-бизнес

Софи Тернер засветила большой беременный живот

Фоторепортеры сделали снимки, которые на все 100% подтверждают, что Тернер находится в положении - у нее уже невооружённым глазом заметен большой беременный живот.
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Шоу-бизнес

Наташа Королева поправилась на карантине

Недавно на лишний вес, набранный в период карантина, пожаловалась актриса Кристина Асмус, которая до недавнего времени могла похвастаться замечательной стройной фигурой.
Bimru.ru вчера в 04:45
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Технологии

Россиян предупредили о новом виде интернет-мошенничества

Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила россиян о новом виде интернет-мошенничества — злоумышленники пытаются заставить клиентов банков установить на смартфон программу удаленного доступа, после чего похищают средства.
Lenta.ru 01:47
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Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
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Общество

Врач: мы думали, что коронавирус пройдет так же быстро, как SARS и MERS

Врачи думали, что угроза коронавируса будет подобна SARS и MERS, распространение которых довольно быстро прекратилось, рассказал РИА Новости главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
РИА Новости 01:37
Кино

Переводчик Гоблин резко отреагировал на фильм «Париж»

NewInform вчера в 05:32
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Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
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Армия и оружие

В Китае рассказали о новых ядерных возможностях России

Как писал «Рамблер», впервые о новом подводном беспилотнике «Посейдон» президент Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию в 2018 году.
Рамблер 02:06
Политика

Зеленский продлил запрет на российские социальные сети на Украине

Киев, 15 мая 2020, 00:42 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении запрета на российские социальные сети на Украине, соответствующий документ 14 мая опубликован на сайте главы государства.
REGNUM вчера в 17:42
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
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Экономика

Ростуризм призвал регионы оказать финансовую поддержку туротрасли

Ростуризм обратился к главам всех субъектов РФ с просьбой оказать финансовую поддержку и предоставить льготы региональному туризму, следует из письма, подписанного главой ведомства Зариной Догузовой.
Интерфакс 01:55
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Политика

США намерены пролонгировать оружейное эмбарго против Ирана

Ранее Хук сообщал, что Соединённые Штаты уже подготовили проект резолюции для голосования в ООН по вопросу продления оружейного эмбарго в отношении Ирана.
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Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом».
Коммерсантъ вчера в 23:40
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В Челябинской области умер еще один больной коронавирусом

В Челябинской области умер еще один пациент, зараженный коронавирусом, число погибших с начала пандемии достигло 16 человек.
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Армия и оружие

В США назвали Россию и Китай противниками первого уровня

Американские власти назвали Россию и Китай противниками первого уровня.
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