Многомесячная тенденция падения промышленности приведет к дефолту на Укране в 2020 году. Об этом заявил глава политсовета партии Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

На Украине заявили о возможном дефолте в 2020 году

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