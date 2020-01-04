Политика

Piter.tvPiter.tvНа Украине заявили о возможном дефолте в 2020 году

Многомесячная тенденция падения промышленности приведет к дефолту на Укране в 2020 году. Об этом заявил глава политсовета партии Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
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Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году

РБКвчера в 11:30

Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году

RT на русскомвчера в 09:51

Медведчук: политика кабмина Украины в 2020 году приведет к необратимой деиндустриализации

ТАССвчера в 09:59

Медведчук рассказал о грядущем дефолте на Украине

Известиявчера в 09:54

Украине предрекли деиндустриализацию и дефолт

Вести.Ruвчера в 11:01

Медведчук считает, что Украину в 2020 году может ждать дефолт

News.ruвчера в 09:24

Медведчук заявил, что Украину может ждать дефолт в 2020 году

РЕН ТВвчера в 09:17
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Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать обморожения

В Роспотребнадзоре напомнили о профилактике обморожений и рассказали о том, как действовать, если неприятность все-таки произошла.
Невские Новости вчера в 02:42
Политика

Госпогранслужба Украины объяснила, почему пустила Dr. Alban в страну

Украинский президент Владимир Зеленский не вмешивался в работу пограничников, которые разрешили въехать на Украину шведскому музыканту Dr. Alban, хотя ранее певцу было запрещено посещать страну из-за выступлений в Крыму.
ТАСС 08:49
Хоккей

Тренер россиян посоветовал хоккеистам сделать ставку на командную игру в финале МЧМ

Финал Молодежного чемпионата мира по хоккею между Россией и Канадой состоится сегодня в 21:00.
ТК Звезда 08:21
Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
РИА Новости вчера в 14:27
Энергетика

Возобновлены поставки российской нефти в Белоруссию

4 января вечером были включены насосы и возобновлена подача нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод ОАО «Нафтан».
Военное обозрение 05:43
Общество

Россиянам собираются повысить зарплату

Среди компаний с российским капиталом пересмотреть зарплату в сторону повышения собираются около 80 процентов, а среди компаний с иностранным капиталом — примерно 90 процентов, пишет "Российская газета" со ссылкой на сервис по подбору персонала и поиска работы HH.ru.
Вести.Ru 03:34
Армия и оружие

В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета

РБК вчера в 12:29
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Футбол

«Лацио» вырвал победу в матче с «Брешией», забив на 91-й минуте

Автором первого гола стал нападающий «Брешии» Марио Балотелли, отличившийся на 18-й минуте после передачи защитника Стефано Сабелли.
Чемпионат 08:23
Общество

Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»

Россия успешно осуществляет поставки газа по «Турецкому потоку» в Грецию и Северную Македонию, заявил в эфире радио BNR глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.
РБК 07:47
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.
РИА Новости 02:46
Политика

Иран назвал дату принятия окончательного решения по СВПД

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что на настоящий момент приняты решения по поводу пятого шага сокращения ядерных обязательств, но вечером 5 января состоится совещание по вышеуказанной теме в связи со сложившейся ситуацией.
iReactor 08:14
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском 03:54
Происшествия

В ДТП под Челябинском погибли ребёнок и двое взрослых

В результате аварии на месте происшествия погибли женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения, мужчина 1982 года рождения скончался по дороге в медучреждение.
REGNUM 04:54
Происшествия

В Канаде у пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо

Самолет авиакомпании Air Canada, следовавший из Монреаля в Сагеней, вынужденно сел после того, как при взлете у него оторвалось колесо шасси, сообщает Radio Canada.
РБК вчера в 22:48
Политика

Косачев назвал неуклюжими действия ЕС после убийства Сулеймани

Приглашение иранского министра иностранных дел Джавада Зарифа в Брюссель для «проведения переговоров по ситуации на Ближнем Востоке после авиаударов США», по словам Косачева, выглядит неуклюже.
Известия 08:21
Культура

Авторы «Союза спасения» рассказали, как зрителям воспринимать фильм

Продюсеры фильма "Союз спасения" Константин Эрнст и Анатолий Максимов в программе "Сегодня вечером" на Первом канале рассказали, как зрителям стоит воспринимать картину.
Piter.tv вчера в 07:05
Политика

Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Газета.Ru вчера в 22:29
Политика

Тело генерала Сулеймани доставлено в Иран

В воскресенье тело погибшего в Ираке в результате авиаудара США командира иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани было доставлено в Иран.
Вести.Ru 00:58
Политика

СМИ сообщили об отдыхе Зеленского с семьей в Омане

РБК 08:33
Общество

Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество

Ранее синоптики предупреждали граждан об аномально теплом январе с изменчивой и ветреной погодой, температурой воздуха от 6 до 10 градусов выше нормы.
Lenta.ru 07:49
Армия и оружие

Трамп пригрозил Ирану ударом новейшим оружием

Американский лидер пояснил, что в случае нападения Ирана на американскую базу или любого гражданина США Вашингтон отправит им часть этого «совершенно нового прекрасного оружия без колебаний».
Lenta.ru 02:06
Происшествия

В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества

«Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины, который пытался пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества», — заявили в полиции.
RT на русском 06:49
Общество

В МВД назвали номинал наиболее подделываемых купюр

Отмечается, что наиболее подделываемыми купюрам являются номиналом 5000 и 1000 рублей. Кроме того, часто подделываются купюры в €500 и $100.
Газета.Ru 07:48
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 03 января в 01:29
Политика

Крымский депутат призвал США не множить мифы о полуострове

Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал американских политиков перестать множить мифы о Крыме, пытаясь поставить под сомнение его российский статус.
Известия 05:15
Гаджеты

Samsung представила линейку изогнутых игровых мониторов Odyssey

Южнокорейский гигант Samsung представил новую линейку изогнутых мониторов под названием Odyssey.
Rusargument 07:49
Общество

Илья Авербух раскрыл зарплаты фигуристов за участие в ледовых шоу

Один из создателей шоу "Волшебник страны Оз", в котором участвуют известные фигуристы Евгения Медведева и Роман Костомаров, Илья Авербух раскрыл зарплаты ведущих спортсменов за участие в ледовых спектаклях.
Российская газета 08:32
Футбол

Мещеряков: «Локомотив» рассчитывает, что тренерский штаб исправит ситуацию в РПЛ

Футбольный клуб "Локомотив" рассчитывает, что тренерский штаб команды благодаря работе на сборах сумеет исправить нынешнее турнирное положение в чемпионате России.
ТАСС Спорт 08:14
Армия и оружие

В Донбассе двое боевиков подорвались на неизвестном устройстве

ИА Новороссия вчера в 12:26
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский общественный, государственный и политический деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
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