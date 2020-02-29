Энергетика
ИзвестияНа Украине заявили о возможности «Газпрома» уничтожить «Нафтогаз»
Российская компания «Газпром» может создать на Украине дочерние компании и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создавая для «Нафтогаза» серьезную конкуренцию. Об этом изданию «Апостроф» рассказал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.
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В Киеве заявили о способности «Газпрома» поставить «Нафтогаз» на грань существования
Экономика сегоднявчера в 10:16
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 18:43, Ашберн
Комментарии
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Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
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В финале турнира сербский теннисист сыграет со Стефаносом Циципасом.
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Стоимость нефти Brent упала ниже $49 за баррель впервые за 2,5 года
Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже 28 февраля опускалась ниже $49 за баррель впервые с июля 2017 г. Майские фьючерсы Brent в 19.10 мск стоили $48,96 за баррель, подешевев на 5%.
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