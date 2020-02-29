Энергетика

ИзвестияИзвестияНа Украине заявили о возможности «Газпрома» уничтожить «Нафтогаз»

Российская компания «Газпром» может создать на Украине дочерние компании и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создавая для «Нафтогаза» серьезную конкуренцию. Об этом изданию «Апостроф» рассказал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.
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На Украине заявили о возможности «Газпрома» уничтожить «Нафтогаз»

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News.ru13:24
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