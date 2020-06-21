с чего всё началось

«Теоретически дистанция поражения ракет комплекса позволяет ему дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск», — говорит эксперт.

На Украине заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску

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