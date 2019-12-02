Заместитель генерального директора концерна «Укроборонпрома» экс-депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинский концерн «выигрывает» у России на внешних рынках.

На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

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