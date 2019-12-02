Политика
RT на русскомНа Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Заместитель генерального директора концерна «Укроборонпрома» экс-депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинский концерн «выигрывает» у России на внешних рынках.
Читать в источнике
Оценить67
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 22:10, Ашберн
Футбол
Фанаты «Спартака» развесили оскорбительные баннеры про Дзюбу
Фанаты столичного "Спартака" развесили оскорбительные баннеры про своего бывшего воспитанника, Артема Дзюбу, во время матча против петербургского "Зенита" в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Происшествия
Родственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты
Как сообщается на сайте "Согаз", родственники погибших пассажиров автобуса могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной российским правительством и зависит от характера травмы.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Обвиняемый в убийстве аспирантки бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов содержится в психбольнице столичного следственного изолятора "Бутырка", сообщила "Интерфаксу" член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
Общество
Клиенты узнали о долгом пути официантки на работу и купили ей машину
В американском городе Галвестон посетители одного из кафе подарили машину официантке, когда узнали, что она тратила на дорогу до работы и обратно по пять часов.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Общество
Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат
Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Политика
США одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
2 февраля все страны-члены НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в альянс.
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Финансы
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Технологии
Настольные игры помогают укрепить память
Исследование показало, что люди, регулярно играющие в настольные игры, с большей вероятностью останутся с острой памятью в пожилом возрасте.
Космос
Adidas первой протестирует обувь в космосе
Adidas может использовать полученные данные для изменения покрытия мяча или текстуры материалов, из которых он сделан, отмечает CNN.
Армия и оружие
В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Политика
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже
Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Происшествия
Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед
Общество
Жители Владивостока потребовали отмены пенсионной реформы в ДФО
Во Владивостоке прошел митинг за снижение пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока.
Происшествия
В Киеве ребенка убили при обстреле автомобиля
Вечером в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover, погиб ребенок 3,5 лет.
Происшествия
Граждане России не пострадали при стрельбе в Новом Орлеане
Российские граждане не пострадали в результате стрельбы в Новом Орлеане, сообщает в твиттере Генеральное консульство России в Хьюстоне.
Футбол
«Шахтер» сыграл вничью с «Мариуполем» в матче чемпионата Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с "Мариуполем" в матче 16-го тура чемпионата Украины.
Авто
Обновленная Lada 4x4 получила одну подушку безопасности. И та боковая
Согласно слухам, в следующем году на внедорожник начнут устанавливать новое рулевое колесо, в которое будет вмонтирована фронтальная подушка безопасности водителя.
Спорт
Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу
Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Происшествия
Число жертв ДТП с автобусом в Тунисе возросло до 26 человек
Число жертв аварии с участием туристического автобуса в Тунисе возросло до 26 человек. Ранее СМИ сообщали о 22 погибших.
Происшествия
Психологи из Москвы прибыли в Забайкалье для помощи родственникам погибших в ДТП
Психологи из Москвы прибыли в поселок Кокуй и город Шилку в Забайкалье для помощи родственникам погибших в крупном ДТП.
Культура
Начались съемки второго сезона сериала «Ничто не случается дважды»
Армия и оружие
Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца
Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018-2027.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Кино
Новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на Netflix
Киноленту известного режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на платформе Netflix, сообщает BFM.ru.