Политика

RT на русскомRT на русскомНа Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

Заместитель генерального директора концерна «Укроборонпрома» экс-депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинский концерн «выигрывает» у России на внешних рынках.
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На Украине заявили о победе над Россией

URA.Ru21:30

На Украине объявили о победе над Россией на мировом рынке вооружений

РИА Новости18:03

В «Укроборонпроме» заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия

РБК20:48

На Украине заявили, что побеждают Россию на мировом рынке оружия

Life.ru19:56

На Украине заявили о «победе» над Россией на мировом рынке оружия

Взгляд.ру19:53

Киев увидел «победу» над Россией на мировом рынке оружия

ФАН20:21

В «Укроборонпроме» заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия

Коммерсантъ21:13
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Футбол

Фанаты «Спартака» развесили оскорбительные баннеры про Дзюбу

Фанаты столичного "Спартака" развесили оскорбительные баннеры про своего бывшего воспитанника, Артема Дзюбу, во время матча против петербургского "Зенита" в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:35
Происшествия

Родственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты

Как сообщается на сайте "Согаз", родственники погибших пассажиров автобуса могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной российским правительством и зависит от характера травмы.
Коммерсантъ 18:45
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Обвиняемый в убийстве аспирантки бывший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов содержится в психбольнице столичного следственного изолятора "Бутырка", сообщила "Интерфаксу" член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
Интерфакс 14:53
Общество

Клиенты узнали о долгом пути официантки на работу и купили ей машину

В американском городе Галвестон посетители одного из кафе подарили машину официантке, когда узнали, что она тратила на дорогу до работы и обратно по пять часов.
РЕН ТВ 20:12
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM 14:14
Общество

Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат

Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости 16:14
Политика

США одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

2 февраля все страны-члены НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в альянс.
Lenta.ru 21:17
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец 06:33
Финансы

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости 16:04
Технологии

Настольные игры помогают укрепить память

Исследование показало, что люди, регулярно играющие в настольные игры, с большей вероятностью останутся с острой памятью в пожилом возрасте.
Planet Today 29 ноября в 13:18
Космос

Adidas первой протестирует обувь в космосе

Adidas может использовать полученные данные для изменения покрытия мяча или текстуры материалов, из которых он сделан, отмечает CNN.
Forbes 29 ноября в 19:01
Армия и оружие

В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Аргументы и Факты вчера в 15:31
Биатлон

Российский биатлонист Елисеев завоевал бронзу на этапе КМ

РЕН ТВ 07:56
Политика

Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
RT на русском 06:39
Происшествия

Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед

Lenta.ru вчера в 08:39
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

Известия 06:22
Футбол

«Тамбов» выдержит максимум один тайм против «Краснодара». Прогноз на матч

Bobsoccer 16:20
Общество

Жители Владивостока потребовали отмены пенсионной реформы в ДФО

Во Владивостоке прошел митинг за снижение пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока.
EastRussia 19:20
Происшествия

В Киеве ребенка убили при обстреле автомобиля

Вечером в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover, погиб ребенок 3,5 лет.
Московский Комсомолец 12:22
Происшествия

Граждане России не пострадали при стрельбе в Новом Орлеане

Российские граждане не пострадали в результате стрельбы в Новом Орлеане, сообщает в твиттере Генеральное консульство России в Хьюстоне.
Интерфакс 18:48
Футбол

«Шахтер» сыграл вничью с «Мариуполем» в матче чемпионата Украины

Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с "Мариуполем" в матче 16-го тура чемпионата Украины.
РИА Новости 09:28
Авто

Обновленная Lada 4x4 получила одну подушку безопасности. И та боковая

Согласно слухам, в следующем году на внедорожник начнут устанавливать новое рулевое колесо, в которое будет вмонтирована фронтальная подушка безопасности водителя.
За рулем 29 ноября в 01:54
Спорт

Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Российская газета 16:16
Происшествия

Число жертв ДТП с автобусом в Тунисе возросло до 26 человек

Число жертв аварии с участием туристического автобуса в Тунисе возросло до 26 человек. Ранее СМИ сообщали о 22 погибших.
Российская газета 21:11
Происшествия

Психологи из Москвы прибыли в Забайкалье для помощи родственникам погибших в ДТП

Психологи из Москвы прибыли в поселок Кокуй и город Шилку в Забайкалье для помощи родственникам погибших в крупном ДТП.
ТАСС 21:44
Культура

Начались съемки второго сезона сериала «Ничто не случается дважды»

iReactor вчера в 14:43
Армия и оружие

Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца

Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018-2027.
РИА Новости 19:37
Общество

Труба везет: что даст России запуск газопровода «Сила Сибири»

Известия 16:01
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия 20:00
Кино

Новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на Netflix

Киноленту известного режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на платформе Netflix, сообщает BFM.ru.
UfacityNews.ru 29 ноября в 07:57
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Мустафа Найем
Украинский политик
Украинский политик, журналист. Народный депутат Украины VIII созыва, экс-член Политического совета партии ДемАльянс.
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