Политика
РИА НовостиНа Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать, об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.
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Новый заместитель генерального директора концерна «Укроборонпром», экс-депутат Верховной рады Мустафа Найем в интервью телеканалу ATR заявил, что украинская компания «выигрывает» позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать.Телеканал 360°вчера в 20:52
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