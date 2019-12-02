Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

Новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать, об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.
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Новый заместитель генерального директора концерна «Укроборонпром», экс-депутат Верховной рады Мустафа Найем в интервью телеканалу ATR
 заявил, что украинская компания «выигрывает» позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать.
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Украинский политик, журналист. Народный депутат Украины VIII созыва, экс-член Политического совета партии ДемАльянс.
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