Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

Новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать, об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.
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Такое заявление в интервью телеканалу ATR
 сделал новый заместитель гендиректора концерна «Укроборонпром», бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем.
Евразия Daily23:22

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На Украине заявили о победе над Россией

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев с 1 по 4 декабря посетит с визитом Китай с целью обсуждения двусторонних стратегических мер в сфере безопасности.
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Мустафа Найем
Украинский политик
Украинский политик, журналист. Народный депутат Украины VIII созыва, экс-член Политического совета партии ДемАльянс.
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