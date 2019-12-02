Политика
РИА НовостиНа Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать, об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.
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Такое заявление в интервью телеканалу ATR сделал новый заместитель гендиректора концерна «Укроборонпром», бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем.Евразия Daily23:22
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