с чего всё началось

В компании рассказали, что в 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 млрд куб. м. газа и увеличила добываемые запасы почти на 15 млрд куб. м. В конце декабря Россия и Украина подписали новое соглашение по транзиту газа.

На Украине заявили об истощении пяти месторождений газа

Общество Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.

Интернет Facebook следит за пользователями даже вне соцсети Накануне в Facebook все же появилась опция «действия вне соцсети», которая летом прошлого года прошла тестирование на пользователях из Испании, Южной Кореи и Ирландии, и теперь каждый желающий может просмотреть и удалить собранные данные.

Наука Генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса Ранее китайские эксперты выдвинули гипотезу, что вирус, породивший эпидемию пневмонии в Ухани, мог возникнуть в результате обмена генами с другим вирусом.

Происшествия Захарченко оспорит решение о конфискации имущества Как сообщало ИА REGNUM, заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года.

Наука Химики удешевили спектрофотометр светодиодами Американские и индийские ученые собрали и охарактеризовали на трех стандартных растворах спектрофотометр, в котором в качестве источника излучения установлены светодиоды, из-за чего себестоимость устройства составила всего 63 доллара.

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Происшествия Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

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Гаджеты Google разрешит перепрошивать смартфоны по команде с сайта Команда Google представила сервис Android Flash Tool, который позволит перепрошивать смартфоны по команде с сайта, то есть без необходимости предварительно искать и скачивать образ прошивки.

Авто Названы цены на Subaru Forester 2020 для России Как стало известно «Автоновостям дня», это уже не первая корректировка цен Subaru Forester в 2020 году – в начале января кроссовер подорожал во всех комплектациях на 20-30 тыс. рублей.

Хоккей Овечкин вышел на чистое девятое место в списке лучших снайперов НХЛ Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя по голам чемпиона Олимпийских игр 2002 года в составе сборной Канады Стива Айзермана.