Энергетика
РБКНа Украине заявили об истощении пяти месторождений газа
В компании рассказали, что в 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 млрд куб. м. газа и увеличила добываемые запасы почти на 15 млрд куб. м. В конце декабря Россия и Украина подписали новое соглашение по транзиту газа.
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с чего всё началось
Компания опубликовала в фейсбуке информацию об уровне истощенности месторождений, согласно которой Яблуновское истощено на 79 процентов, Ефремовское и Мелеховское — на 82, Шебелинское — на 89, а Западно-Крестищенское — на 90.РИА Новости16:55
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Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта
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Накануне в Facebook все же появилась опция «действия вне соцсети», которая летом прошлого года прошла тестирование на пользователях из Испании, Южной Кореи и Ирландии, и теперь каждый желающий может просмотреть и удалить собранные данные.
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Авто
Nissan представит новый кроссовер Qashqai этой осенью
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Генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса
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Наука
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Политика
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Армия и оружие
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Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко
Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
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Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
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Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
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Политика
КПРФ предложила свои поправки в Конституцию
Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал о предложенных поправках КПРФ ко второму чтению законопроекта.
Гаджеты
Google разрешит перепрошивать смартфоны по команде с сайта
Команда Google представила сервис Android Flash Tool, который позволит перепрошивать смартфоны по команде с сайта, то есть без необходимости предварительно искать и скачивать образ прошивки.
Авто
Названы цены на Subaru Forester 2020 для России
Как стало известно «Автоновостям дня», это уже не первая корректировка цен Subaru Forester в 2020 году – в начале января кроссовер подорожал во всех комплектациях на 20-30 тыс. рублей.
Происшествия
Адвокат сообщила о возобновлении дела в отношении врача Каабака
Адвокат Осинина заявила, что дело в отношении Каабака было возбуждено в 2015 году, а обвинение врачу предъявили в 2018-м.
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Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя по голам чемпиона Олимпийских игр 2002 года в составе сборной Канады Стива Айзермана.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек
По меньшей мере 170 человек в Китае умерли от нового коронавируса, число зараженных достигло 7771.
Общество
Гороскоп на 28 января: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Водолей Звезды сошлись на небе для этого знака зодиака таким образом, что в этот день у них вероятны выгодные предложения и очень эффективное общение с коллегами.
Политика
Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Шоу-бизнес
Николаев назвал размер пенсии народного артиста России
Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, какую пенсию будет получать в статусе народного артиста России.
Происшествия