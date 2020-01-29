с чего всё началось

В компании рассказали, что в 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 млрд куб. м. газа и увеличила добываемые запасы почти на 15 млрд куб. м. В конце декабря Россия и Украина подписали новое соглашение по транзиту газа.

На Украине заявили об истощении пяти месторождений газа

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Политика Путин уволил главу Чувашии Михаила Игнатьева Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.

Политика Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.

Политика Посольство России отреагировало на новые санкции США Инициаторы новых антироссийских санкций США по Крыму наносят ущерб лишь собственным интересам и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

Здоровье Число жертв коронавируса в КНР достигло 170 человек В результате заражения новым коронавирусом в Китае число погибших достигло 170 человек, сообщил государственный комитет КНР по вопросам гигиены и здравоохранения.

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Общество Качество жизни в регионах оценит АСИ Агентство стратегических инициатив намерено разработать рейтинг качества жизни в регионах на основе опросов населения по типовым вопросам.

Кино Стартовали съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном Мэтт Ривз объявил в Twitter о начале производства фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли.

Политика Трамп провел совещание по коронавирусу Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел совещание по коронавирусу и внимательно следит за ситуацией.

Политика Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.

Политика Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.

Здоровье «Универсальная карта жителя Оренбургской области» сделает жизнь проще Региональное министерство цифрового развития и связи организовало в министерстве здравоохранения Оренбургской области совещание по выпуску «Универсальной карты жителя Оренбургской области».

Экономика В Госдуме сообщили, как прожиточный минимум влияет на пенсии и МРОТ Минимальный размер оплаты труда и пенсии могут вырасти в случае повышения прожиточного минимума, однако в случае снижения этой величины их размер останется прежним, сообщил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме, член комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев.