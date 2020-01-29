Энергетика
РБКНа Украине заявили об истощении пяти месторождений газа
В компании рассказали, что в 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 млрд куб. м. газа и увеличила добываемые запасы почти на 15 млрд куб. м. В конце декабря Россия и Украина подписали новое соглашение по транзиту газа.
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с чего всё началось
Компания опубликовала в фейсбуке информацию об уровне истощенности месторождений, согласно которой Яблуновское истощено на 79 процентов, Ефремовское и Мелеховское — на 82, Шебелинское — на 89, а Западно-Крестищенское — на 90.РИА Новости16:55
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Шоу-бизнес
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Политика
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Чешские программисты создали бесплатно сайт, на который хотели потратить 16 млн евро
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Политика
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В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль
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Теннис
Надаль уступил Тиму в четвертьфинале Australian Open
Общество
В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов
По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.