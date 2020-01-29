с чего всё началось

В компании рассказали, что в 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 млрд куб. м. газа и увеличила добываемые запасы почти на 15 млрд куб. м. В конце декабря Россия и Украина подписали новое соглашение по транзиту газа.

На Украине заявили об истощении пяти месторождений газа

Политика Посольство России отреагировало на новые санкции США Инициаторы новых антироссийских санкций США по Крыму наносят ущерб лишь собственным интересам и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

Энергетика На Украине снизили цену на газ для промышленности Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.

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Происшествия В Петербурге возбудили дело из-за граффити с призывами к теракту В Петербурге Октябрьский районный суд постановил заключить под стражу уроженцев Киргизии Мухаммадазиза Ишматова и Исломбека Парпиева — их подозревают в вандализме и публичном призыве к теракту.

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Шоу-бизнес Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.

Происшествия Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.

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Авто DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер Компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, в следующем году может приступить к мелкосерийному выпуску модернизированного DeLorean DMC-12.

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