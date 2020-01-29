Энергетика
РБКНа Украине заявили об истощении пяти месторождений газа
В компании рассказали, что в 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 млрд куб. м. газа и увеличила добываемые запасы почти на 15 млрд куб. м. В конце декабря Россия и Украина подписали новое соглашение по транзиту газа.
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с чего всё началось
Компания опубликовала в фейсбуке информацию об уровне истощенности месторождений, согласно которой Яблуновское истощено на 79 процентов, Ефремовское и Мелеховское — на 82, Шебелинское — на 89, а Западно-Крестищенское — на 90.РИА Новостивчера в 16:55
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В ГД прокомментировали заявление Украины об истощении собственных запасов газа
Газета.Ruвчера в 14:09
На Украине признались в истощении крупнейших газовых месторождений
Московский Комсомолецвчера в 08:32
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