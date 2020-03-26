Коронавирус

REGNUMREGNUMНа Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса

Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
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На Украине предрекли катастрофическое число жертв коронавируса

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Минздрав Украины предрек катастрофическое число жертв коронавируса в стране

Lenta.ru18:06

Минздрав Украины опасается катастрофического числа жертв коронавируса

Московский Комсомолец19:38

На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса

REGNUM18:58

«Медицина разрушена»: глава минздрава Украины заявил, что страна может не справиться с эпидемией

ТК Звезда19:00

В Киеве ожидают катастрофическое число жертв коронавируса

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Глава Миндзрава Украины заявил, что число жертв коронавируса может стать катастрофическим

Росбалт19:20
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Политика

Путин призвал россиян «побыть дома»

Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам призвал граждан побыть дома.
Газета.Ru 09:49
Общество

Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
Дербентские новости 10:22
Космос

На Байкале устанавливают новые кластеры нейтринного телескопа

Новые кластеры нейтринного телескопа увеличивают вероятность поймать нужные частицы нейтрино, которых можно сравнить с космическими летописцами.
Байкал24 11:32
Общество

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
RT на русском 12:29
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru 14:32
Общество

Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, власти Москвы надеются, что он пройдет плавно, сообщил мэр города Сергей Собянин.
РИА Новости 14:12
Армия и оружие

Французские военные выведены из Ирака

По данным командования иракских вооружённых сил, французские войска ушли с территории Ирака, эвакуировав авиабазу международной коалиции.
REGNUM 09:10
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Общество

В Москве ограничат посещение церквей и мечетей из-за вируса

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве на следующей неделе коснутся не только ресторанов, кафе и парков, но и религиозных учреждений.
РБК 15:59
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

Газета.Ru 03:31
Общество

Число жертв коронавируса в Великобритании возросло до 465

Число людей, умерших после заражения новым коронавирусом в Великобритании, достигло 465.
Известия 18:53
Футбол

4 топ-клуба Бундеслиги выделят 20 млн евро для помощи другим клубам

"Бавария", дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг" и "Байер" окажут финансовую помощь другим клубам Германии.
Soccer.ru 14:23
Космос

Астрофизики нашли край галактики Млечного пути

Астрофизики из Даремского университета в Великобритании заявили, что нашли край галактики Млечного пути.
OAnews вчера в 02:28
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК 09:56
Экономика

Fitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»

Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков и банков соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.
Ведомости 10:15
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Известия 16:00
Здоровье

Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»

Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
REGNUM 15:23
Здоровье

Работники южно-сахалинского роддома подписались против присоединения к областной больнице

Сахалин.Инфо 19:33
Игры

Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx

Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Live24 23 марта в 16:10
Наука

Разработан новый катодный материал для металл-ионных аккумуляторов

Ученым из Сколтеха удалось создать перспективный, коммерчески привлекательный катодный материал на основе фторидофосфата титана (KTiPO4F), который имеет высокий электрохимический потенциал и отличается беспрецедентной стабильностью работы при высоких скоростях заряда и разряда.
Naked Science 23 марта в 03:53
Здоровье

В Краснодаре врачи показали, в каких условиях содержатся больные с подозрением на коронавирус

По последним данным, в регионе госпитализировано 217 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.
КП - Кубань вчера в 11:55
Баскетбол

Евролига надеется доиграть сезон

В среду исполнительный совет Евролиги собрался на заседание, чтобы обсудить перспективы текущего сезона, который был прерван из-за коронавируса.
Livescore.ru 17:08
Здоровье

Коронавирус: на Украине примут меры против «уклонистов» от карантина

Отмечается, что министр здравоохранения Илья Емец инициировал усиление ограничительных мер, чтобы эффективно бороться с коронавирусом.
Украина.ру 08:16
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости 09:31
Политика

В Турции восхитились визитом Путина в Коммунарку

Турецкое издание dikGazete восхитилось поездкой президента России Владимира Путина в медицинский центр в Коммунарке, куда поступают пациенты с коронавирусом.
Рамблер 12:44
Экономика

Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Газета.Ru 11:26
Общество

Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов.
Ведомости 19:39
Происшествия

В Северо-Курильске сняли угрозу цунами

В Северо-Курильск пришла волна цунами высотой в 50 сантиметров, разрушений и пострадавших нет.
РИА Новости 03:21
Общество

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 над Черным морем

РБК 15:43
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК 13:15
Главное