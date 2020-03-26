Коронавирус
REGNUMНа Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса
Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
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Мы фиксируем очаги вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины, которая стремительно распространяется. И эти цифры будут увеличиваться. Я всегда говорил и буду говорить людям правду: количество жертв будет расти...
— Илья Емец, украинский врачНовый День 18:52
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