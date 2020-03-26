Мы фиксируем очаги вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины, которая стремительно распространяется. И эти цифры будут увеличиваться. Я всегда говорил и буду говорить людям правду: количество жертв будет расти...

Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.

На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса

Общество Миф о связи коронавируса с климатом развеян Итальянские учёные Римского университета III, Университета Кьети-Пескара и Миланского университета Бикокка провели ряд исследований, которые доказали, что между климатическими условиями в городе Ухань и регионах Италии нет никакой связи, а значит коронавирус не восприимчив к погоде.

Общество Выплаты по больничному листу повысят начиная с апреля Согласно поручению президента России Владимира Путина, размер минимальной оплаты больничного листа будет установлен не меньше МРОТ, сейчас это 12130 рублей.

Финансы Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.

Общество Власти США договорились о принятии пакета стимулирования экономики Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету Washington Post, администрация американского президента Дональда Трампа и Сенат Соединенных Штатов пришли к соглашению направить на оздоровление экономики страны 2 триллиона долларов.

Здоровье Врач-гомеопат рассказал о чесноке и коронавирусе По словам врача-гомеопата Михаила Лущика, в русской традиции существует дешевое растение, считающееся панацеей от любых заболеваний – это чеснок.

Здоровье Карантин вводят для пожилых жителей Сахалинской области Карантин для людей старше 65 лет вводится в Сахалинской области в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, сообщается на сайте правительства региона.

Общество В Ухане PSA Group возобновляет производство автомобилей Французский автомобильный концерн PSA Group (ранее PSA Peugeot Citroen) решил возобновить производство автомобилей на заводе в китайском городе Ухань, который стал очагом распространения коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление совместного предприятия PSA Group и китайской автомобильной корпорации Dongfeng Motor.

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Общество Собянин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом Пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден. Об этом в эфире канала «ТВ Центр» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Кино Премьеру фильма о чудо-женщине перенесли из-за коронавируса Киностудия Warner Bros. приняла решение о переносе сиквела фильма «Чудо-женщина: 1984» с июня на август в связи с распространением коронавируса по миру.