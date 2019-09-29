Политика
Газета.RuНа Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT. Об этом заявил член дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.
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с чего всё началось
Запад отказался от поддержки Украины и теперь на стороне России, которая всё больше укрепляет свои позиции в мире, об этом заявил в эфире интернет-канала UkrLife директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.Life.ruвчера в 20:41
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Политика
В Польше оценили решение суда по газопроводу Opal
Решение Европейского суда юстиции, запретившего "Газпрому" по максимуму использовать мощности газопровода Opal, помогло избежать перебоев в поставках газа в Польшу, заявил глава польской энергетической компании PGNiG Петр Возняк.
Москва 24 27 сентября в 07:21
Общество
В столице начался митинг в поддержку фигурантов «московского дела»
Полиция обеспечивает меры безопасности в центре Москвы, где в воскресенье проходит согласованный с властями митинг "Отпускай" в поддержку фигурантов "московского дела".
Интерфакс 07:58
Космос
Корабль «Союз» с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС
Космический корабль «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами Джессикой Меир (NASA) и Хаззой аль-Мансури (ОАЭ) на борту успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).
РБК 25 сентября в 17:24
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Политика
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в современном мире политики используют санкции как оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 17:41
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости 27 сентября в 11:30
Политика
Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.
RT на русском 06:09
Политика
Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:58
Театры
Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Народные новости вчера в 05:39
Происшествия
Актриса Бочкарева отрицает свое задержание с кокаином
Актриса Наталья Бочкарева в беседе с Telegram-каналом «Подъем» и «5 каналом» заявила, что не была задержана в ночь на 28 сентября с кокаином.
Коммерсантъ вчера в 12:14
Общество
В небе Подмосковья засняли необычный объект
Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.
Газета.Ru 07:01
Политика
Британская оппозиция допустила возможность импичмента Джонсона
Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении премьер-министра Бориса Джонсона процедуру импичмента.
Известия 07:47
Здоровье
Врачи назвали первые признаки микроинсульта
Врачи советуют при первых же симптомах немедленно вызывать скорую помощь.
Живая Кубань 27 сентября в 09:41
Музыка
Игорь Николаев опубликовал неизданное архивное видео с Пугачевой
Композитор Игорь Николаев опубликовал в соцсети архивную видеозапись с выступления Аллы Пугачевой с песней "Прости, поверь".
Московский Комсомолец 27 сентября в 06:37
Общество
Елена Зеленская посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Первая леди Украины, жена президента Владимира Зеленского Елена посетила ежегодный обед первых леди Fashion 4 Development.
Политика Сегодня 26 сентября в 03:41
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости вчера в 02:29
Наука
В чайных пакетиках обнаружили миллиарды частиц пластика
Местное время (г. Пермь) 26 сентября в 10:01
Политика
Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом
Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
Газета.Ru 04:17
Гаджеты
Раскладушка Motorola Razr с гибким экраном выйдет до конца 2019 года
Недавно источник близкий к компании рассказал зарубежным корреспондентам, что презентация раскладушки Motorola Razr запланирована до конца 2019 года.
Народные новости 01:14
Энергетика
Bloomberg увидел угрозу российской нефтедобыче из-за потепления
Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу российской нефтедобыче. С такой позицией выступил аналитик Bloomberg Джулиан Ли.
Газета.Ru 07:20
Футбол
ЦСКА стал лидером чемпионата России
Lenta.ru 06:21
Космос
Британцы хотят создать самолет, способный долететь из Лондона в Сидней за 4 часа
Британское космическое агентство вместе с австралийским создадут гиперзвуковой самолет, передает CNN.
Вечерняя Москва 07:19
Происшествия
Чиновница из Германии подверглась изнасилованию в московском парке
Отмечается, что 35-летняя гражданка Германии вечером 26 сентября совершала променад в парке "Косинский", находящемся в округе Балашиха.
Газета.Ru 05:20
Музыка
Metallica отменила концерты из-за зависимости Джеймса Хэтфилда
Актуальные Новости вчера в 09:31
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 27 сентября в 11:27
Футбол
Павел Мамаев перешел в «Ростов»
Сегодня футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником Павлом Мамаевым.
Петербургский дневник вчера в 12:51
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости 27 сентября в 18:53
Политика
Украина ужесточит пересечение линии разграничения для лиц до 16 лет
С 29 октября жители ЛНР и ДНР, которым не исполнилось 16 лет, не смогут пересекать линию разграничения с Украиной, предъявляя свидетельство о рождении.
REGNUM 08:04