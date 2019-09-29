Политика
Газета.RuНа Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT. Об этом заявил член дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.
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с чего всё началось
Запад отказался от поддержки Украины и теперь на стороне России, которая всё больше укрепляет свои позиции в мире, об этом заявил в эфире интернет-канала UkrLife директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.Life.ruвчера в 20:41
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Украинский эксперт: Запад отказался от поддержки Киева и перешел на сторону России
Вести.Ruвчера в 23:11
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В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
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«Калашников» разместил ролик «экстремальных тестов» автомата АК-74М
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Глава СНБО Украины написал заявление об отставке
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Российская газета 26 сентября в 23:00
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Создан новый анализ крови для выявления нескольких типов рака
Американские специалисты заявили, что им удалось разработать новый вид анализа крови, применение которого позволяет сразу обнаруживать несколько типов рака на ранней стадии.
Goroday.ru вчера в 19:11
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Самолет президента Кипра экстренно сел в Нью-Йорке из-за неполадок
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МИР 24 02:39
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Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
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На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
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Политика
Немецкие СМИ обвинили Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский сказал, что канцлер Германии Ангела Меркель оказывает недостаточную поддержку украинской стороне.
Газета.Ru 03:09
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Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Общество
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Sport24.ru вчера в 02:46
Путешествия
Немецкий турист рассказал о своих впечатлениях о России
Немецкий турист Мартин Крик, совершивший путешествие на велосипеде от Санкт-Петербурга до Москвы, рассказал о своих впечатлениях от пребывания в России.
РИА Новости вчера в 22:10
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Sportbox.RU 27 сентября в 15:08
Армия и оружие
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Авианосец военно-морских сил (ВМС) США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) оказался в «ловушке» КНР в Южно-Китайском море по пути в Манилу (Филиппины).
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Политика
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
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Экономика
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РБК 27 сентября в 11:27
Политика
Зариф обвинил США в развязывании кибервойны против Ирана
«Соединённые Штаты начали эту кибервойну с нападения на наши ядерные объекты очень опасным, безответственным способом, который мог убить миллионы людей», — сказал Зариф в интервью телеканалу NBC.
RT на русском вчера в 23:57
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Павел Мамаев перешел в «Ростов»
Петербургский дневник вчера в 12:51
Политика
Криклий озвучил потери украинских портов после ухода Крыма
Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что общие потери украинских портов после начала событий 2014 года уже составили более 6 млрд. гривен.
Новостной фронт вчера в 20:35
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В Театре.doc пожаловались на вмешательство полиции в постановку
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Интерфакс вчера в 13:37
Армия и оружие
Погребинский прокомментировал самоотставку Курта Волкера
Киевский политолог Михаил Погребинский заявил о том, что самоотставка спецпредставителя США по Украине Курта Волкера может поспособствовать прекращению гражданской войны на Донбассе.
Политическая Экспертиза вчера в 14:56
Общество
В Москве на проспекте Сахарова пройдет митинг «Отпускай» в поддержку фигурантов «московского дела»
Активисты требуют прекращения дел и освобождения всех задержанных на несогласованных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму в июле и августе.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Экономика
Sky News узнал о планах BP объявить об отставке Дадли
Как сообщили источники телеканала, о будущей отставке гендиректора компания может объявить к концу октября, когда BP отчитается о результатах за третий квартал.
РБК вчера в 13:45
Политика
Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с наступлением Нового года по иудейскому религиозному календарю - праздником Рош ха-Шана - и отметил, что этот праздник символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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