с чего всё началось

На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT. Об этом заявил член дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.

На Украине заявили об усилении позиций России в мире

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