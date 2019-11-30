Политика
Газета.RuНа Украине заявили об утрате смысла существования страны
Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов заявил, что страна утратила истинный смысл своего существования. Об этом сообщает телеканал NewsOne. По его мнению, смыслом теперь является "вот эта клятая газовая труба".
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Когда мы станем субъектными, тогда мы сможем говорить и с Россией, и с Западом на более-менее равных уровнях.
— Алексей Молчанов, российский спортсменТелеканал 360° 02:32
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