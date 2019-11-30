Политика

Газета.RuГазета.RuНа Украине заявили об утрате смысла существования страны

Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов заявил, что страна утратила истинный смысл своего существования. Об этом сообщает телеканал NewsOne. По его мнению, смыслом теперь является "вот эта клятая газовая труба".
Читать в источнике
Комментировать114
Алексей Молчанов
Когда мы станем субъектными, тогда мы сможем говорить и с Россией, и с Западом на более-менее равных уровнях.
— Алексей Молчанов, российский спортсменТелеканал 360° 02:32

Подробнее о событии

На Украине заявили, что их страна теряет смысл существования

Life.ru00:53

На Украине заявили о потере смысла существования страны

РБК04:17

«Клятая газовая труба»: на Украине назвали бессмысленным существование страны

Телеканал 360°02:32

Украинский журналист заявил о потере смысла существования страны

РИА Новости01:05

Украинский журналист заявил об утрате смысла существования страны

RT на русском07:20

На Украине заговорили о потере смысла существования страны

РЕН ТВвчера в 22:10

На Украине заявили о потере смысла существования страны

Известиявчера в 20:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 09:33, Ашберн
Здоровье

Годовалая девочка умерла, не дождавшись операции у Михаила Каабака

Новые Известия 28 ноября в 01:13
Общество

Врач рассказала, кому нельзя есть красную икру

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем полезна красная икра, в каком количестве ее можно есть и кому лучше исключить ее из своего рациона.
РИА Новости 07:19
Происшествия

В Харькове в результате взрыва погибли три человека

REGNUM 07:11
Здоровье

Доктор Мясников научил бороться с раком с помощью чая

Известный российский доктор Мясников научил бороться с раком при помощи обычного чая.
Evo-rus.com вчера в 09:00
Происшествия

В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка

Неизвестные взорвали отделение Ощадбанка в Киеве, украли деньги и скрылись. Для поимки преступников в столице развернута операция «Сирена».
Известия 04:10
Футбол

«Витесс» официально объявил об отставке Слуцкого

Нидерландский "Витесс" официально объявил об отставке российского специалиста Леонида Слуцкого, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:45
Общество

Названы пенсионеры, которым нужно обратиться с заявлением о надбавке

В Пенсионном фонде рассказали, кому из пенсионеров стоит поскорее обратиться в отделения ведомства, чтобы получить положенную им надбавку к страховой пенсии, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 28 ноября в 14:30
Наука

Прогрессирующая болезнь Хантингтона укоротила теломеры

Специалисты из Национального института реабилитации в Мехико выяснили, что прогрессирующая болезнь Хантингтона укоротила теломеры пациентов.
МедиаПоток 08:27
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
Дождь 28 ноября в 09:48
Происшествия

В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки

Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Газета.Ru 04:43
Политика

Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении ввести в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток» 8 января 2020 года.
RT на русском 07:53
Наука

Неандертальцы могли вымереть без конкуренции с сапиенсами

МедиаПоток 28 ноября в 11:33
Происшествия

Суд отправил экс-главу Кирова под домашний арест

Суд принял решение заключить под домашний арест бывшего главу Кирова Владимира Быкова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
REGNUM 09:01
Технологии

Хакеры создали новый вирус для хищения денег из банков России

В России появился новый вирус, с помощью которого хакеры могут автоматически и без дополнительных уведомлений переводить средства через мобильные приложения с операционной системой Android.
Профиль 04:24
Энергетика

В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал предложение исполнительного директора украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко выплатить $3 млрд, назначенные по решению Стокгольмского арбитража, газом.
Известия вчера в 13:59
Происшествия

Спасатели завершили поисковую операцию после землетрясения в Албании

По информации газеты «Коха Йоне», 790 человек пострадали. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло 26 ноября недалеко от Тираны.
Говорит Москва 05:16
Единоборства

Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
МК-Спорт 01:21
Общество

Совет Федерации опубликовал текст законопроекта о домашнем насилии

В документе есть еще много правильных идей, но поскольку над текстом работало довольно много людей и структур, вариант, опубликованный Совфедом, получился неким нагромождением — не просто нерабочим, но даже просто неграмотным с юридической точки зрения, говорит адвокат, соавтор законопроекта Мари Давтян.
BFM.ru вчера в 23:00
Армия и оружие

США пытаются обойти собственные санкции из-за российских С-400

Утро.ru 06:09
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости 02:07
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru 28 ноября в 18:42
Технологии

«Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракет «Союз-2»

РИА Новости 07:38
Происшествия

Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы

Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения экспертизы.
RT на русском 09:12
Финансы

Курс валют сегодня: доллар растёт, евро падает

В свою очередь, евро в среду на открытии подешевел на семь копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 70,43 рубля.
Свободная Пресса 27 ноября в 03:25
Космос

Air & Space (США): спустя много лет после запуска «Вояджеры» продолжают работать (Air & Space magazine)

Два космических зонда-близнеца «Вояджер», самые старые и уважаемые зонды НАСА, продолжают непрерывно передавать данные на Землю.
ИноСМИ 27 ноября в 05:27
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике

Сообщается, что истребитель МиГ-31К воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
REGNUM 08:14
Гаджеты

Xiaomi снимает с производства смартфон Mi 9

Информацию распространил китайский источник, который обратил внимание на том, что в каталоге компании на фирменном сайте отсутствует Xiaomi Mi 9. Удаление из каталога обычно означает, что модель снимают с производства, так как в других случаях этого не делают.
Astera 28 ноября в 10:48
Космос

Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы

Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Что происходит 28 ноября в 01:28
Футбол

Головин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы

Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.
RT на русском 03:29
Футбол

«Ньюкасл» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в чемпионате Англии

Встреча завершилась со счетом 2:2. Счет в матче открыл "Манчестер Сити", на 22-й минуте отличился Рахим Стерлинг.
Газета.Ru 09:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное