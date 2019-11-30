Когда мы станем субъектными, тогда мы сможем говорить и с Россией, и с Западом на более-менее равных уровнях.

Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов заявил, что страна утратила истинный смысл своего существования. Об этом сообщает телеканал NewsOne. По его мнению, смыслом теперь является "вот эта клятая газовая труба".

На Украине заявили об утрате смысла существования страны

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