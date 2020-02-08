Общество

REGNUMREGNUMНа Украине жену футболиста обвинили с оскорблении государственного гимна

Жена украинского футболиста Николая Морозюка — Ирина Морозюк решила исполнить гимн Украины, однако не рассчитала с нарядом — композицию она исполнила приспустив штаны, демонстрируя свое нижнее белье.
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На Украине жену футболиста обвинили с оскорблении государственного гимна

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Жена украинского футболиста спела гимн, показав нижнее белье. Это сочли надругательством над государственным символом

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Жене украинского футболиста Морозюка грозит тюрьма за исполнение гимна в нижнем белье

ФАН06:36
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