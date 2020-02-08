Общество
REGNUMНа Украине жену футболиста обвинили с оскорблении государственного гимна
Жена украинского футболиста Николая Морозюка — Ирина Морозюк решила исполнить гимн Украины, однако не рассчитала с нарядом — композицию она исполнила приспустив штаны, демонстрируя свое нижнее белье.
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:12, Ашберн
Кино
В России вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Происшествия
Обвиняемый в причастности к убийству Япончика оказался дважды судимым
Обвиняемый в причастности к убийству в 2009 году криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова ("Япончика") Муртаз Шадания ранее дважды уже отбывал наказание в тюрьме, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Футбол
«Локомотив» рассматривает 8 нападающих на замену Смолову
Сообщается, что селекционный отдел «Локомотива» предоставил тренерскому штабу шорт-лист, в который входят восемь нападающих.
Гаджеты
Новые рекордные умные часы Samsung обрастают подробностями. Анонс вместе с Samsung Galaxy Note20
По данным источника, новые часы получат вариант в стальном корпусе, также как и Watch Active 2. И, также как Watch Active 2, часы будут представлены в трёх цветовых исполнениях — чёрном, серебристом и золотистом.
Футбол
Защитник «Гамбурга» Пападопулос отклонил предложения двух клубов РПЛ
Пападопулос сыграл в составе первой команды «Гамбурга» всего два матча. Контракт грека с немецким клубом рассчитан до ближайшего лета.
Происшествия
Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Происшествия
В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу
Происшествия
В Тамбовской области подростка изнасиловали на кладбище
В Тамбовской области 16-летнюю студентку колледжа изнасиловали на кладбище, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Здоровье
В Екатеринбурге создали карантинную зону для граждан Китая
Главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич заявила о том, что граждане Китая будут находиться в карантинной зоне под постоянным медицинским контролем.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Футбол
Иньеста выиграл Суперкубок Японии
Сегодня полузащитник поучаствовал в решающем матче Суперкубка Японии против грозной «Йокогамы».
Общество
Учительницу в Приморье не накажут за разбор на уроке нецензурной фразы
Учительница, увидев написанную на доске нецензурную фразу, стала разбирать ошибки, объясняя на этом примере правила русского языка.
Футбол
«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер
Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
Общество
ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов
Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Здоровье
Назван основной симптом жировой болезни печени
При жировой болезни печени ткань органа перерождается в жировую.
Здоровье
Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
Культура
Новое шоу с Собчак обвинили в плагиате
Общество
Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи
Медбрата Кировского областного госпиталя, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи.
Общество
Главный ресурс российского IT-сообщества «Хабрахабр» покинул Россию
Популярный у IT-сообщества ресурс «Хабрахабр» сменил прописку.
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл тайно выступили на бизнес-форуме в Майами
Меган и Гарри стали гостями закрытой вечеринки компании JPMorgan, которая была частью инвестиционного саммита в Майами.
Фигурное катание
Фигуристка Кихира победила на чемпионате четырех континентов
17-летняя фигуристка выиграла турнир четырех континентов второй год. Второе место заняла Ю Ён из Южной Кореи (223,23 балла).
Здоровье
Глава Минздрава заявил о неумении врачей общаться с пациентами
Ранее «ФедералПресс» писал, что глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о том, сколько россиян ежегодно гибнет от непрофессионализма медицинских работников.
Политика
Зеленский встретился с папой Римским в Ватикане
Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Ватикан, где состоялась его встреча с папой Римским Франциском.
Политика
Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину
Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.