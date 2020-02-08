Жена украинского футболиста Николая Морозюка — Ирина Морозюк решила исполнить гимн Украины, однако не рассчитала с нарядом — композицию она исполнила приспустив штаны, демонстрируя свое нижнее белье.

На Украине жену футболиста обвинили с оскорблении государственного гимна

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