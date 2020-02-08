Общество
REGNUMНа Украине жену футболиста обвинили в оскорблении государственного гимна
Некоторые потребовали привлечь её к ответственности. Юрист Юрий Юрченко подчеркнул, что Морозюк совершила надругательство над государственным символом, что по Уголовному кодексу Украины карается крупным штрафом, арестом на срок до шести месяцев или тюремным сроком до трех лет.
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Возросло количество пострадавших при стрельбе в Таиланде
Возросло количество пострадавших при стрельбе в городе Накхон Ратчасима (Корат).
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Джонни Депп показал суду 87 видео с нападающей Эмбер Херд
Джонни Депп показал в суде 87 записей с камер видеонаблюдения, на которых показал агрессивное поведение своей бывшей жены Эмбер Херд.
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Коронавирус: Минобороны усиливает меры профилактики
В Минобороны РФ рассказали, какую работу проводят российские военные для профилактики вирусных инфекций, в том числе коронавируса 2019-nCoV, и борьбы с ними.
Общество
В России вспоминают подвиг легендарного летчика Михаила Девятаева
25 ноября 2002 года Михаила Девятаева не стало. Легендарному фронтовому летчику, Герою Советского Союза было 85 лет.
Происшествия
Названы основные версии крушения вертолета с Хайруллиным на борту
Ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия рассматриваются в качестве основных версий крушения вертолета Bell 407 в Татарстане с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным на борту, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК.
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В России создадут телескоп для поиска инопланетного разума
Сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Александр Панов рассказал о перспективах поисков инопланетян.
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов
Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
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В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Происшествия
Под Петербургом погибли провалившиеся под лед лыжники
Двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере в Тосненском районе Ленинградской области.
Кино
В сериале «Ведьмак» появится леший из игры
Во втором сезоне "Ведьмака" появится новый сказочный персонаж - леший, сообщает Redanian Intelligence.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа
Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в 2020 году.
Культура
Российская певица выступит на «Оскаре»
Общество
В Раде заявили о неизбежности повышения пенсионного возраста
Председатель комитета Верховной рады по социальной политике и защите прав ветеранов Галина Третьякова в интервью «Экономической правде» заявила о неизбежности повышения пенсионного возраста на Украине.
Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
Больше всего (800 тысяч рублей в месяц) работодатель готов платить главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион, в котором предлагается работать соискателю, не называется).
Авто
Названы плюсы и минусы кроссовера Skoda Karoq
Эксперты назвали плюсы и минусы модели в сравнении с конкурентами.
Общество
Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло
Происшествия
Российский траулер затонул у берегов Эстонии
Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, семеро членов экипажа были спасены.
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Амьеном»
Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на выездной матч против «Амьена».В прошлом туре «Монако» одержал минимальную победу над «Амьеном».
Происшествия
Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула
Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
Происшествия
На Магнитогорском металлургическом комбинате произошёл пожар
В Магнитогорске на металлургическом комбинате 8 февраля произошёл пожар. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на представителей МЧС.
Общество
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
Экономика
Старовойт не пустил новые свинокомплексы «Мираторга» в Курскую область
О новых договоренностях с компанией - производителем мяса, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что решение связано с мнением местных жителей – они выступали категорически против строительства, и он договорился с руководством "Мираторга" о переносе семи объектов.
Общество
В США 200 человек заразились норовирусом в казино
Норовирус вызывает острую кишечную инфекцию. У пациентов наблюдается высокая температура, рвота и диарея.
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Политика
В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по Идлибу
В Анкаре завершились переговоры между турецкой и российской делегациями по ситуации в сирийской провинции Идлиб.