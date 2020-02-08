Общество

REGNUMREGNUMНа Украине жену футболиста обвинили в оскорблении государственного гимна

Некоторые потребовали привлечь её к ответственности. Юрист Юрий Юрченко подчеркнул, что Морозюк совершила надругательство над государственным символом, что по Уголовному кодексу Украины карается крупным штрафом, арестом на срок до шести месяцев или тюремным сроком до трех лет.
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