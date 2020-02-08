Общество
REGNUMНа Украине жену футболиста обвинили в оскорблении государственного гимна
Некоторые потребовали привлечь её к ответственности. Юрист Юрий Юрченко подчеркнул, что Морозюк совершила надругательство над государственным символом, что по Уголовному кодексу Украины карается крупным штрафом, арестом на срок до шести месяцев или тюремным сроком до трех лет.
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Футбол
Мамаев заявил, что его семью преследует неадекватная женщина
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Происшествия
Под Петербургом лыжники провалились под лед и погибли
В Тосненском районе Ленинградской области двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Футбол
Как «Спартак» выиграл турнир в Катаре
«Спартак» одержал победу над сербским «Партизаном» в Катаре и во второй раз завоевал Кубок Париматч Премьер.
Футбол
Дожать не смогли: «Крылья Советов» вничью сыграли контрольный матч
В субботу, 8 февраля, самарские «Крылья Советов» провели второй контрольный матч. Соперником волжан стал «Раннерс» из Дании.
Экономика
Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок
Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на коммерческих условиях, сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Происшествия
В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино
По версии правоохранительных органов, сеть подпольных казино, к которым принадлежит и квартира Калядина, была раскрыта в Санкт-Петербурге год назад.
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве криминального авторитета Япончика
Судьба Вячеслава Иванькова может послужить прекрасной иллюстрацией печальной судьбы даже человека, стоящего на вершине криминального мира.
Политика
Посольство РФ объяснило суть обращения Лаврова к Серейде
Обращение главы МИД РФ Сергея Лаврова к норвежской коллеге Ине Мари Эриксен Серейде, направленное по случаю 100-летия подписания договора об Шпицбергене, не означает, что Россия оспаривает суверенитет Норвегии над этим архипелагом, заявили в посольстве РФ в Осло.
Футбол
Воскресные матчи в чемпионате Нидерландов отменены
Отмечается, что несмотря на плотность календаря, матчи Лиги Европы, а также Кубка Нидерландов, безопасность игроков и болельщиков находится на первом месте, а значит игры невозможно провести 9 февраля.
Гаджеты
Тёмный режим появился в бете WhatsApp для iPhone
Команда WhatsApp добавила тёмный режим в бета-версию мессенджера для iPhone.
Армия и оружие
В Пентагоне раскрыли цели ядерных зарядов малой мощности на подлодках
В США объяснили, зачем американские подводные лодки вооружаются ядерными боеголовками малой мощности.
Политика
Игоря Ливанова не пустили на Украину
Актера Игоря Ливанова задержали на границе Молдавии с Украиной, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление артиста.
Биатлон
Ульяна Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Италии
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Происшествия
В центре Петербурга произошел пожар
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Футбол
«Зенит» сыграет с ЦСКА в Испании на полчаса раньше, чем планировалось
В субботу, восьмого февраля, стало известно, что ранее запланированный матч "Зенит" - ЦСКА, который должен состоятся в испанском Камило Кано в Ла Нусии девятого числа, состоится раньше, чем анонсировалось.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй возросло
В провинции Хубэй число жертв нового типа коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 699.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 Pro набрал 600 000 баллов в AnTuTu
В тестах бенчмарка грядущая новинка набирает около 600 000 баллов, обогнав предыдущего рекордсмена от Realme (574 985 баллов), почти на 30 000 баллов.
Политика
Трамп уволил подполковника Совета нацбезопасности Виндмана
Глава Белого дома Дональд Трамп уволил двух ключевых свидетелей по делу об импичменте - должностей лишились главный эксперт по Украине в Совете национальной безопасности подполковник Александр Виндман и посол США в Европейском союзе Гордон Сондленд.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Наука
Найден вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Промежуточные результаты исследования показали, что, скорее всего, хозяином нового смертельного коронавируса является животное панголин.
Футбол
Болельщики в шоке: Оздоев не забил ни одного пенальти Дзюбе
Из пяти попыток Артём Дзюба реализовал четыре. А вот Магомед Оздоев ни разу не смог пробить форварда с одиннадцатиметровой отметки.