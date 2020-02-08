Общество
REGNUMНа Украине жену футболиста обвинили в оскорблении государственного гимна
Некоторые потребовали привлечь её к ответственности. Юрист Юрий Юрченко подчеркнул, что Морозюк совершила надругательство над государственным символом, что по Уголовному кодексу Украины карается крупным штрафом, арестом на срок до шести месяцев или тюремным сроком до трех лет.
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Культура
Новое шоу Собчак обвинили в плагиате
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Общество
Венецианский карнавал открылся водным парадом
Традиционный Венецианский карнавал открылся 8 февраля театрализованным парадом вдоль берегов канала Каннареджо.
Здоровье
Рошаль ответил на слова Мурашко о врачебных ошибках
Хирург добавил, что статистику следует улучшать и скрывать её не стоит. Ранее Леонид Рошаль оценил ситуацию с распространением коронавируса.
Технологии
Пользователей Android предупредили о ряде опасных приложений
Эксперты по кибербезопасности предупредили о 24 потенциально опасных приложениях для Android, установка которых несет в себе значительные риски для владельцев смартфонов.
Политика
Лавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Россия привыкла, что США все время выступают с угрозами, в частности, в адрес российской «Роснефти» и санкциям за взаимодействие с Венесуэлой и ее президентом Николасом Мадуро.
Единоборства
UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем
Гаджеты
Тёмный режим появился в бете WhatsApp для iPhone
Команда WhatsApp добавила тёмный режим в бета-версию мессенджера для iPhone.
Наука
«„СКИФ“ — это лакмусовая бумажка того, что мы можем сделать»
Без губернаторов никак На приуроченную к Дню российской науки пресс-конференцию Александр Сергеев примчался сразу же после совместного заседания Госсовета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию, посвященного повышению роли субъектов.
Общество
Эксперты по Средней Азии объяснили причины погромов в Казахстане
Другой эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов считает, что в стране есть проблемы, связанные с целыми комплексами взаимных обид между различными этническими группами.
Футбол
Сетьен: «Барселоне» нужен нападающий
«Барселоне» могут разрешить приобрести нападающего, несмотря на то, что зимнее трансферное окно уже закрылось, из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.
Происшествия
Под Петербургом возросло число утонувших на карьере за один день
Ранее, 8 февраля, сообщалось, что на том же карьере провалились под лед и погибли двое лыжников - мужчина и женщина около 40 лет.
Политика
Трамп объяснил увольнение русскоговорящего сотрудника СНБ США
Президент США Дональд Трамп рассказал, за что снял с должности сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана.
Футбол
«Атлетико» обыграл «Гранаду» и поднялся в зону Лиги чемпионов
«Атлетико» на своем поле принимал «Гранаду» в 23-м туре чемпионата Испании. Мадридский клуб победил в матче со счетом 1:0.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа
Кино
Джордж Миллер может начать съемки «Безумного Макса 5» уже осенью
Почти пять лет не было никаких новостей о судьбе пятого по счету фильма о приключениях Макса Рокатански, и вот, наконец, ситуация начала проясняться: по информации Geeks WorldWide, Миллер начнет производство картины поздней осенью 2020 года.
Общество
Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 780
В китайской провинции Хубэй количество умерших от коронавируса выросло до 780, за сутки погиб 81 человек, сообщает 9 февраля Reuters со ссылкой на органы здравоохранения Китая.
Политика
Меркель призвала отменить результаты выборов премьера в Тюрингии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ход и результаты выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия, которые обернулись политическим скандалом из-за правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и призвала отменить результаты голосования.
Происшествия
Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула
Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Политика
Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене
Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.
Происшествия
В Перми школьник просился в туалет, стоя на коленях перед учителем
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Армия и оружие
В украинской армии впервые создали командование медицинскими силами
Игры
Авторы Doom Eternal показали систему модернизации оружия и брони
Шоу-бизнес
«Она невменяема»: Маша Распутина раскритиковала дочь Любови Успенской
Певица Маша Распутина прокомментировала конфликт между Любовью Успенской с дочерью Татьяной Плаксиной.
Авто
Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили
Хозяин электрической машины обратился в поддержку Tesla, где ему ответили, что он официально не платил 8000 долларов за Autopilot, поэтому функцию заблокировали.
Экономика
СП назвала недостаточное финансирование главной проблемой науки
Главной проблемой российской науки остается недостаточное финансирование.
Общество
Олег Дерипаска проиграл экс-главе ВЭБа суд на $95 млн
Апелляционный суд в Лондоне вынес решение по многолетней тяжбе между миллиардером Олегом Дерипаской и экс-главой ВЭБа, бывшим замминистра финансов Владимиром Чернухиным в пользу последнего.