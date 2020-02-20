Общество

ИнфоросНа Украине жители протестуют против приезда эвакуированных из Китая

Жители поселка Новые Санжары узнали, что вывезенных из Уханя соотечественников планируют разместить в местном санатории МВД на 14-дневный карантин по коронавирусу. Люди заблокировали грудами шин въезды в населенный пункт. Также протестующие перегородили шинами и автомобилями мост через реку Ворскла.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

На Украине жители протестуют против приезда эвакуированных из Китая

Инфорос05:59

На Украине местные жители протестуют против эвакуированных из Китая

Деловое.ТВ05:48

Зеленского пытаются отговорить от поездки в поселок, где бунтуют против приезда эвакуированных из Китая — СМИ

Украина.ру04:56

Под Полтавой произошли столкновения полиции и протестующих против размещения эвакуированных из Китая

Дождь03:59

На Украине жители протестуют против приезда эвакуированных из Китая

РИА Новости03:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 12:45, Ашберн
Общество

На Украине задержали протестующих против эвакуации украинцев из КНР

RT на русском 07:37
Происшествия

Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Газета.Ru 11:58
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей

РИА Новости 10:59
Происшествия

В Москве задержали гражданина США по делу о взяточничестве

СК просит Басманный суд Москвы арестовать гражданина США Джина Мирона Спектора, задержанного по делу о посредничестве во взятке.
РИА Новости 09:36
Армия и оружие

Bloomberg: Турция запросила у США зенитные ракетные комплексы Patriot

Агентство Bloomberg сообщило в четверг, что Турция запросила у США два зенитных ракетных комплекса Patriot.
ТАСС 10:44
Экономика

Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной

Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 09:59
Политика

Сергей Шнуров официально пошел в политику

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста.
Lenta.ru 05:18
Технологии

IBM сомневается в возможности «Росатома» создать квантовый компьютер

Россия не является конкурентом IBM в области квантовых компьютеров, по своим технологиям американская компания опережает всех в мире на десятилетие, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент IBM Арвинд Кришна.
РИА Новости вчера в 19:12
Общество

Сенатор Рязанский пристыдил звезд, пожаловавшихся на маленькие пенсии

Известным артистам не стоит жаловаться на маленькие пенсии.
Вместе-РФ 09:38
Общество

«Аэрофлот» вводит невозвратный тариф в классах «комфорт» и «бизнес»

Ведомости 08:58
Общество

Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
News.ru 06:21
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Футбол

Брюгге — Манчестер Юнайтед 0:0 (1-й тайм)

В рамках 1/16 финала Лиги Европы «Брюгге» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед». Объявлены стартовые обоймы команд на эту встречу.
LiveSport.ru 12:22
Общество

Елена Батурина уступила первенство в списке богатейших россиянок

Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии журнала Forbes, передает РИА Новости.
BFM.ru 01:50
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
ТАСС вчера в 07:21
Общество

Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Коммерсантъ 10:45
Политика

Глава ЕП назвал проект бюджета Евросоюза неприемлемым

Глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что проект семилетнего бюджета Евросоюза, который обсуждают в четверг на экстренном саммите ЕС, неприемлем для парламента.
Взгляд.ру 11:56
Биатлон

Биатлонисты сборной Норвегии победили в сингл-миксте на ЧМ

Сборная Норвегии по биатлону победила в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в Италии, российская команда финишировала на седьмом месте.
РИА Новости 09:56
Спорт

Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»

РИА Новости 08:51
Здоровье

План «Б»: вместо Новых Санжар эвакуированных из Китая украинцев везут в Кривой Рог — СМИ

Эвакуированных из Китая граждан Украины могут поместить на карантин не в санатории в Новых Санжарах, как планировалось ранее, а в больницах Кривого Рога – там для них уже готовят специальные боксы.
Украина.ру 11:47
Общество

Глава ФНС назвал миссию ведомства

Егоров подчеркнул, что ФНС необходимо осознавать, в чем заключается миссия ведомства.
Rambler News Service 06:52
Теннис

Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

Призовой фонд соревнований Open 13 Provence составляет € 692 тыс. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.
РБК 12:17
Экономика

Силуанов раскрыл детали крупнейшей продажи ОФЗ единственному покупателю

Выкупивший бумаги инвестор подал заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.).
РБК 09:01
Гаджеты

Владельцы смартфонов Galaxy получили странные сообщения от Samsung

Сегодняшнее утро владельцев смартфонов Samsung началось не с привычного пролистывания ленты новостей, а с уведомлений от службы Find My Mobile, которая используется для определения местонахождения устройства.
Live24 08:13
Хоккей

Рижское «Динамо» по буллитам победило «Амур» в матче КХЛ

РИА Новости 06:40
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Армия и оружие

Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 09:48
Шоу-бизнес

Жена Диброва рассказала о его восстановлении после микроинсульта

Телеведущий Дмитрий Дибров находится в стабильном состоянии после перенесённого микроинсульта.
REGNUM 02:43
Политика

Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.
Lenta.ru 04:12
Происшествия

Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

РБК 11:44
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное