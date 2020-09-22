Интернет-магазин Wildberries запустил продажи на Украине
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Интернет-магазин Wildberries запустил продажи на Украине. В этом году онлайн-ретейлер уже запустил продажи в Польше и Словакии. Открытие Wildberries на территории Украины стало следующим шагом в реализации международной стратегии.В источнике
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Крупнейший российский интернет-магазин Wildberries запустил продажи на Украине
Эхо Москвывчера в 08:34