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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Интернет-магазин Wildberries запустил продажи на Украине

Интернет-магазин Wildberries запустил продажи на Украине. В этом году онлайн-ретейлер уже запустил продажи в Польше и Словакии. Открытие Wildberries на территории Украины стало следующим шагом в реализации международной стратегии.В источнике
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Lenta.ru

Крупнейший российский интернет-магазин пришел на Украину

Lenta.ruвчера в 09:48
Эхо Москвы

Крупнейший российский интернет-магазин Wildberries запустил продажи на Украине

Эхо Москвывчера в 08:34
РБК

Крупнейший российский онлайн-ретейлер начал работать на Украине

РБКвчера в 07:00
Ведомости

Wildberries запустил продажи на Украине

Ведомостивчера в 07:10
ТАСС

Wildberries запустил продажи на Украине

ТАССвчера в 07:03
Forbes

Wildberries миллиардера Бакальчук вышла на новый рынок

Forbesвчера в 08:00
Коммерсантъ

Wildberries прорастет на Украине

Коммерсантъвчера в 07:00

«Чернобыль» Данилы Козловского покажут в США, Канаде и Европе

Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского, рассказывающий о трех ликвидаторах последствий Чернобыльской АЭС, покажут в США, Канаде, Германии, Испании и других странах, соответствующие сделки были заключены на кинорынке TIFF Industry в Торонто, сообщает пресс-служба Роскино в понедельник.
РИА Новости19:58

В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России

В Латвии не видят способов заменить те объемы железнодорожных грузов, которые шли из России, но после постепенно отошли из-за снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и угля.
Общественная служба новостей19 сентября в 23:12
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Правительство сняло запрет на въезд в РФ для белорусов через авиапорты

Россияне тоже беспрепятственно смогут вылететь в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Корею 20 сентября правительство России разрешило въезд в страну гражданам Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Кореи.
Союзное Вече20 сентября в 09:42
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«Решение Лукашенко противозаконно»: Варшава против запрета на ввоз польских товаров

Автор убежден, что решение Лукашенко противозаконно, поскольку Белоруссия входит в Таможенный союз с Россией, Арменией, Казахстаном и Киргизией, и поэтому запрет на польские товары может быть введен только после коллегиального решения и касаться всех внешних границ, а не одной белорусско-польской.
Военное обозрение01:41
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ФРГ не может начать уголовное расследование произошедшего с Навальным

Правоохранительные органы ФРГ не могут начать уголовное расследование возможного отравления россиянина Алексея Навального, так как оно произошло не на территории этой страны, сообщила газета Sueddeutsche Zeitung.
Коммерсантъ02:34
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