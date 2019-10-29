Экономика

REGNUMREGNUMНа Универсиаду-2023 выделят 40 млрд рублей из свердловского бюджета

Свердловская область потратит около 40 млрд рублей на строительство объектов для Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального заксобрания. Расходы предусмотрены в проекте бюджета на 2020−2022 годы.
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Куйвашев рассказал, за чей счет построят объекты для Универсиады-2023

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«Можем залезть в долги»: на подготовку к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге выделят 40 миллиардов

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На объекты к Универсиаде-2023 из свердловского бюджета выделят 40 миллиардов

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Залезем в долги ради Универсиады: Свердловской области придется выложить 40 миллиардов рублей

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Свердловской области придется самой оплатить Универсиаду

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В Москве три человека погибли от передозировки наркотиков

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Хоккеист Малкин получил гражданство США

Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин имеет гражданство США. Об этом в интервью Sports.ru сообщил юрист Дмитрий Мачихин.
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Рост уровня поддержки Путина зафиксировали социологи

Социологи фонда «Общественное мнение» (ФОМ) зафиксировали рост уровня поддержки президента России Владимира Путина.
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Еврокомиссия разочарована итогами встречи по газу с Россией и Украиной

Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонней встречи по газовой проблематике в формате РФ - Еврокомиссия - Украина, которая состоялась 28 октября в Брюсселе.
Rambler News Service вчера в 13:07
Гаджеты

Apple представила AirPods Pro с шумоподавлением

В линейке полностью беспроводных наушников Apple пополнение — компания официально представила AirPods Pro.
Вести.Хайтек вчера в 12:53
Наука

МГУ планирует увеличить мощность суперкомпьютера «Ломоносов-2» на 40%

Российский суперкомпьютер "Ломоносов-2" заработал на базе МГУ в 2014 году.
ТАСС Наука вчера в 09:28
Политика

В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле «с большим вниманием» следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 08:56
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Экономика

Названы новые угрозы для российской экономики

Замедление роста глобального ВВП может стать одной из главных проблем для российской экономики, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 00:20
Происшествия

После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды

Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Происшествия

Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге

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Собчак рассказала, когда впервые плакала от счастья

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о том, когда впервые в жизни заплакала от счастья.
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Происшествия

Два человека погибли при взрыве колеса на причале в Петербурге

RT на русском 04:53
Экономика

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Единоборства

212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд

На днях состоялся дебютный боя 31-летнего Дениса Вильданова, весящего 212 килограмм.
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Dagens Nyheter назвала Россию «историческим врагом» Европы

В статье шведской газеты Dagens Nyheter говорится, что, несмотря на «триумф» российского президента Владимира Путина в Сирии и противоречия, раздирающие ЕС по российскому вопросу, Европа ни в коем случае не должна ослаблять давление на своего «исторического врага» — Россию.
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Кино

Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»

Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
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Происшествия

В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода

REGNUM вчера в 14:47
Происшествия

Прервано железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки

В Финляндии из-за повреждения линии электропередачи прекратилось электроснабжение участка железной дороги от Луумяки до Вайниккала, и из-за этого задержался скоростной поезд "Аллегро" (Allegro) сообщением Хельсинки-Петербург, сообщила пресс-служба "Октябрьской железной дороги".
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Происшествия

На МКАД выпавшие из грузовика газовые баллоны повредили три автомобиля

Выпавшие из грузовой машины газовые баллоны повредили три легковых автомобиля на МКАД на юго-западе Москвы, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 05:01
Общество

В Екатеринбурге соседи хотят лишить инвалида парковочного места

В Екатеринбурге соседи хотят лишить инвалида парковочного места. Они уже подготовились к флешмобу.
Твой Континент 03:29
Финансы

ЦБ впервые обнародовал валютную структуру торговли России с Турцией

Банк России раскрыл данные о валютной структуре торгов России и Турции. Отмечается, что подобный документ публикуется впервые.
REGNUM 03:30
Политика

Порошенко обвинили в намерении возглавить протесты против Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан связывает массовые протесты против действующего лидера страны Владимира Зеленского с экс-президентом Петром Порошенко.
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Происшествия

Житель Архангельска убил трех друзей, расчленил и съел их останки

В Архангельске перед судом предстанет 51-летний местный житель, который, по версии следователей, убил трех знакомых мужчин, расчленил и съел.
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Политика

Украина усилила меры безопасности в Азовском море

Правительство Украины приняло решение по усилению мер безопасности в акватории Азовского моря. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Lenta.ru 05:08
Шоу-бизнес

Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены

Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
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Премьеру «Терминатора» в Лос-Анджелесе отменили из-за пожаров

Сегодня стало известно, что в Лос-Анджелесе отменили премьеру фильма «Терминатор: Темные судьбы».
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Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу

В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
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Общество

На закрытом из-за санкций заводе UC Rusal начнут майнить криптовалюту

Суть проекта Russian Mining Company (RMC), созданная при участии интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, разместит оборудование для майнинга криптовалют на Надвоицком алюминиевом заводе (НАЗ) в Карелии.
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TNAA опубликовала полные характеристики Xiaomi Mi CC9 Pro

За автопортреты в Mi CC9 Pro отвечает 32-Мп камера.
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Евгений Владимирович Куйвашев
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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